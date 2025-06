Dramatické momenty v známom cirkuse: Motorkári sa zrazili v Glóbuse smrti, jeden skončil v nemocnici

Jedného z účinkujúcich – 31-ročného Kolumbijčana – museli okamžite hospitalizovať. Ako pre portál nitrak.sk uviedla Sandra Alešová, ktorá s cirkusom spolupracuje, záchranná služba zasiahla rýchlo.

Šialený kaskadérsky kúsok Toma Cruisa: Zoskok motorkou do údolia Video

„Zrazili sa v Glóbuse smrti, príčinu neviem, videla som len, že sa zrazili a volala som záchrannú službu. Tá bola okamžite na mieste. Kaskadér mal z ruky kosť von a hneď ho v ten deň operovali,“ uviedla Alešová.

Zranený muž bol ešte v ten deň operovaný. Jeho život nie je podľa dostupných informácií v ohrození.„Kaskadér je po operácii a leží v nemocnici. Je mimo ohrozenia života,“ dodala Alešová.

Čítajte aj Zábery z natáčania akčného filmu na Slovensku valcujú internet: Takto vyzerá Hollywood v priamom prenose

Glóbus smrti patrí medzi najnebezpečnejšie cirkusové čísla. Motorkári v ňom jazdia v extrémnych rýchlostiach v úzkom priestore, kde akákoľvek chyba môže mať vážne následky.

Sandra Alešová priznala, že ide o výnimočný incident. „Bolo to šťastie v nešťastí. Druhý bol v poriadku. Pri týchto vystúpeniach sa nám to stalo prvýkrát, že by sa takto veľmi zrazili. Všetky vystúpenia týchto artistov z Južnej Ameriky sú však veľmi nebezpečné a riskantné.“