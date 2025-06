Kolíková predpokladá, že vláda po prokurátoroch pripravuje aj výsluhové dôchodky pre sudcov

Opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR Mária Kolíková (SaS) predpokladá, že v prípade, ak parlament opätovne schváli výsluhové dôchodky pre prokurátorov, vláda predloží aj návrh na zavedenie výsluhových dôchodkov pre sudcov. Uviedla to v stredu na tlačovej konferencii. Poslanec NR SR Branislav Vančo z klubu PS vyzval koaličných poslancov, aby veto prezidenta neprelomili.

SaS: Renta pre Žilinku je výsmechom konsolidácie Video

„To sú ďalšie milióny. Toto je jednoducho trend, ktorý má táto vládna koalícia, rozhadzovať peniaze daňových poplatníkov, vyberať od nich nezmyselné dane na výdavky, ktoré nie že sú nevyhnutné, ale môžeme sa pri nich baviť, samozrejme, aj o tom, či za tým nie je legálna korupcia,“ uviedla Kolíková.

Ako poslankyňa upozornila, štát teraz musí konsolidovať verejné výdavky. Aktuálna vláda má však podľa nej napríklad aj vysoký počet štátnych tajomníkov či iných úradníkov. „To je, samozrejme, auto pre štátneho tajomníka, kancelária pre štátneho tajomníka, vedúci kancelárie štátneho tajomníka, asistent pre štátneho tajomníka,“ vyhlásila.

Kolíková dodala, že poslanci klubu SaS nebudú za návrh ako celok hlasovať. Podporiť by však mohli návrh prezidenta SR Petra Pellegriniho, ktorý by z novely zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry vylúčil výsluhový dôchodok. Ten plánujú podporiť aj poslanci za PS, na tlačovej konferencii to uviedol poslanec Vančo.

Ako dodal, myslí si, že aktuálnemu generálnemu prokurátorovi by koalícia mohla ponúknuť aj miesto na Ústavnom súde SR. „Budú hľadať všetky možnosti, podľa mňa. Robert Fico (Smer-SD) urobí všetko pre to, aby za generálneho prokurátora dostal svojho človeka počas tohto volebného obdobia a čím skôr, pretože ten generálny prokurátor bude slúžiť až do roku 2032, ak bude zvolený tento rok,“ uviedol.

Poslanci NR SR začali v stredu opätovne rokovať o novele zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, ktorá by okrem iného mohla zaviesť aj výsluhový dôchodok pre generálneho prokurátora po štyroch rokoch vo funkcii. Novelu zákona vetoval prezident SR.