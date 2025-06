Akcia Darca. Kto sú zadržaní zo špičiek obrany? Dvoch už prepustili bez vznesenia obvinenia. Naď: O dva týždne som k dispozícii

Polícia zasiahla proti viacerým bývalým špičkám ministerstva obrany, ale aj súčasným armádnym predstaviteľom. Orgány činné v trestnom konaní zadržali v stredu osem ľudí, najmenej dvoch už prepustili. Podozrievajú ich zo sprenevery peňazí určených na vojenskú pomoc Ukrajine. Odhadovaná škoda je 7,4 milióna eur. Medzi ľuďmi, ktorých chceli zadržať, je exminister obrany Jaroslav Naď (Demokrati), no ten je v Kanade. Zaistiť mali aj zástupcu náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky Mareka Banasa.

Demokrati o pokuse zadržať Jaroslava Naďa Video Zdroj: ta3

Polícia v stredu dopoludnia informovala, že Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) vykonáva v súvislosti s tímom Darca na území Slovenska viaceré zaisťovacie úkony osôb a vecí. V hľadáčiku mali policajti bývalé elity ministerstva obrany a štátnej zbrojovky, ale aj ľudí, ktorí slúžia v armáde. Tím Darca zriadili vlani na jeseň, pričom podnetom bola správa Najvyššieho kontrolného úradu o darovaní vojenského arzenálu Ukrajine a nezrovnalosti v údajoch.

Koho chceli zadržať

Viaceré médiá potom informovali, že došlo k pokusu zadržať bývalého ministra obrany Naďa. Polícia ho chcela zaistiť u neho doma, ale nenašla ho tam. Exminister pritom ešte v piatok informoval, že odcestoval do Kanady, kam vyrazil za synom. Akciu označil za „teátro“, ktoré ho neprekvapilo. „Čakal som takéto divadielko už pár mesiacov. Veď som o tom aj verejne hovoril. Potrebujú prekrývať svoju neschopnosť, zbedačovanie občanov a zlodejčinu, tak hľadajú témy. Raz je to zmena ústavy, potom neutralita a inokedy zatváranie predstaviteľov opozície,“ reagoval Naď.

Na Slovensko sa plánuje vrátiť o necelé dva týždne. „Koncom mesiaca sa vrátim a potom som im plne k dispozícii,“ uviedol s tým, že bude v maximálnej miere súčinný s vyšetrovacími orgánmi. Naď bol ministrom počas vlád Igora Matoviča (hnutie Slovensko) a Eduarda Hegera (Demokrati) v rokoch 2020 – 2023. Vo funkcii bol teda aj v čase, keď Rusko spustilo agresívnu inváziu na Ukrajinu.

„Budem si stále dookola opakovať, ako som hrdý na to, ako sme pomohli Ukrajine. Urobil by som tak opäť. A stále. A ešte viac. Lebo aj o tom je ľudskosť a zodpovednosť. Brániť nevinnú obeť odpornej ruskej agresie,“ dodal z Kanady exminister.

Razia však bola oveľa rozsiahlejšia. Polícia zadržala bývalého generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva obrany Petra Kozáka, údajne exšéfa Úradu pre investície a akvizície v rezorte obrany Pavla Líšku aj bývalého riaditeľa štátnej akciovky Konštrukta-Defence Alexandra Gurského, ktorého súčasný minister obrany Robert Kaliňák (Smer) odvolal na jeseň 2023. Ďalším človekom zo zbrojovky, ktorého zaistili, mal byť Martin Klačman.

Polícia mala odviesť aj dvoch predstaviteľov Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR), a to zástupcu náčelníka Generálneho štábu pre podporu operácií Mareka Banasa a údajne aj veliteľa Vojenského útvaru v Martine Pavla Tabačára. O menách zadržaných informovali tvnoviny.sk.

Juraj Krúpa o policajných manévroch Video Zdroj: Pravda

Odhadovaná škoda je 7,4 milióna

Koľkých ľudí vyšetrovatelia obvinili, polícia do uzávierky neodpovedala. Informovala len, že vo veci sa vykonávali ešte aj popoludní zaisťovacie úkony a že trestné stíhanie začal prokurátor Európskej prokuratúry (EPPO).

„Prokurátor EPPO si vyhradil výlučné právo na poskytovanie informácií verejnosti o trestnom konaní. Polícia sa preto v tejto fáze konania nebude vyjadrovať k podrobnostiam,“ uviedol pre Pravdu hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

Súčasný šéf rezortu Kaliňák je presvedčený, že vyšetrovanie má svoj dôvod a ten presahuje slovenské zákony. „Ak niečo vyšetruje Európska prokuratúra, zjavne to má širší dosah ako porušenie slovenských zákonov, musí to mať dosah na peniaze, pravidlá alebo niečo podobné, čo mohlo poškodiť záujmy Európskej únie,“ zdôraznil minister.

Európska prokuratúra sa k prípadu vyjadrila až podvečer. „Európska prokuratúra (EPPO) v Bratislave (Slovensko) dnes vykonala úkony za účelom zabezpečenia dôkazov v rámci vyšetrovania podozrenia zo zneužitia finančných prostriedkov určených na vojenskú pomoc Ukrajine s odhadovanou škodou 7,4 mil. Zadržaných bolo osem osôb, z toho štyria štátni úradníci ministerstva obrany,“ uviedla v tlačovej správe.

Priblížila, že v apríli tohto roka začala vyšetrovanie vysokopostavených úradníkov ministerstva obrany, pre podozrenia zo zneužitia finančných prostriedkov určených na vojenskú pomoc Ukrajine. V období od februára 2022 do marca 2022 úradníci ministerstva mali predložiť žiadosti o uhradenie výdavkov do Európskeho mierového nástroja za vojenskú pomoc Ukrajine, konkrétne za poskytnutie munície darovanej tejto krajine.

„Podozriví údajne mali úmyselne porušiť svoje povinnosti, ako aj rozpočtové pravidlá verejnej správy tým, že mali neoprávnene zadať objednávky na nákup munície od dvoch súkromných spoločností. EPPO má podozrenie, že postup verejného obstarávania mohol byť zmanipulovaný a že munícia mohla byť predražená,“ spresnila prokuratúra. Dodala, že všetky podozrivé osoby sú nevinné, kým sa ich vina nepreukáže na slovenských súdoch.

Šutaj Eštok: "Nejde o žiadnu politickú objednávku, pán Naď svojím konaním pripravil SR o miliardy eur Video Zdroj: tasr

Dvoch prepustili

K prípadu sa podvečer vyjadril aj advokát Peter Kubina. Dvojicu jeho klientov, ktorých zadržali, prepustili bez vznesenie akéhokoľvek obvinenia. „Po oboznámení sa so spisom a po absolvovaní výsluchov je to úplne jasné: na tomto prípade nie je nič trestné,“ konštatoval Kubina. Pokračoval, že keď Ukrajinu napadol agresor a požiadala o pomoc, vtedajšia vláda jej ju v prvých hodinách a dňoch poskytla rýchlo, zákonne a správne.

„Bolo to nielen v súlade so zákonom, ale aj s elementárnou ľudskou morálkou. Pomoc napadnutému totiž nie je len politickým rozhodnutím, je to civilizačný postoj, ktorý odlišuje civilizované národy od barbarov,“ konštatoval advokát. Pomoc Ukrajine bola podľa jeho slov nielen morálne správna, ale aj v záujme bezpečnosti Slovenska.

„Je smutné, že dnes nám vládne piata kolóna, ktorej predstavitelia by za prísľub vlastného pohodlia a beztrestnosti pokojne urobili zo Slovenska kolóniu akejkoľvek východnej diktatúry. Dnes sa túžby tejto piatej kolóny stretli so zákonom. A zákon opäť zvíťazil. Tak ako vždy doteraz. A takto sa skončí aj každý ďalší pokus o zneužitie moci na politické prenasledovanie,“ dodal.

Kubina zastupuje v prípade Kozáka a Gurského, ktorých prepustili. Nič iné ako prepustenie neočakáva ani pri zvyšku zadržaných. Vyšetrovatelia sa zaujímali podľa advokáta najmä o dva kontrakty vrátane mínometnej munície. „Vychádza to všetko zo správy NKÚ,“ potvrdil Kubina Pravde.

Naď: Rusi zničili jednu Zuzanu, S-300 Ukrajincov stále chráni Video Zdroj: TV Pravda

S čím zásahy súvisia

Na ÚBOK-u zriadili ešte vlani na jeseň po správe Najvyššieho kontrolného úradu špeciálny vyšetrovací tím s názvom Darca. Pravda sa vtedy analýze podrobne venovala. Kontrolóri preverovali celý proces darovania vojenskej techniky a munície susednému štátu v rokoch 2022 – 2023.

Zhodnotili, že Slovensko darovalo Ukrajine majetok v hodnote 700 miliónov eur. Nespochybnili však zámer pomôcť krajine, ktorú agresívnou vojenskou inváziou zasiahlo Rusko, ale zistili, že proces darovania bol riadený chaoticky. Audítori poukázali napríklad na darovanie systému S-300, za ktorý mal rezort obrany zabezpečiť náhradný systém protivzdušnej ochrany. K tomu aj došlo a spojenci požičali Slovensku štyri batérie Patriot, ktoré však boli neskôr stiahnuté a vzdušný priestor zostala chrániť batéria SAMP-T. Aj tú však stiahli.

Kontrolóri sa ďalej zamerali na darovanie stíhačiek MiG-29 a odpaľovacieho systému KUB. Za problematické považovali, že o vojenskom dare rozhodla vláda v demisii s okresanými kompetenciami. Podľa Naďa však mali v rukách právnu analýzu, ktorá potvrdila, že konali v súlade s ústavou.

Dary Ukrajine mali podľa NKÚ sprevádzať aj administratívne nedostatky. Konkrétne poukázal na nezrovnalosti v údajoch, ktoré vykazovalo ministerstvo obrany a Generálny štáb. Vláda vtedy odsúhlasila darovanie techniky a munície v hodnote 666 miliónov eur, no v skutočnosti mala byť hodnota pomoci podľa predložených dokumentov vyššia o 30 miliónov eur.

Ďalej poukázali na to, že ministerstvo obrany v spomínanom období realizovalo niektoré nákupy tak, aby vyzerali ako nákupy pre potreby ozbrojených síl. Reálnym dôvodom však mal byť záujem materiál obratom označiť za prebytočný a darovať ho Ukrajine. Išlo napríklad o nákup mín a nábojov. Rezort mal podľa NKÚ nakupovať aj desiatky rokov starú a pre armádu nepoužiteľnú muníciu.

„Munícia bola technicky neposúdená, bez deklarovania kvality a skutočného technického stavu, čo znamenalo nielen porušenie pravidiel nákupu pre OS SR, ale z bezpečnostného hľadiska aj možné ohrozenie osôb, ktoré by s takouto muníciou manipulovali,“ skonštatovali kontrolóri v správe. Naď v minulosti odmietol akékoľvek obvinenia voči sebe či vláde, v ktorej pôsobil. „Nespáchali sme žiaden trestný čin, nekonali sme nemorálne, urobili sme všetko tak, ako sme urobiť mali,“ reagoval.

Najvyšší kontrolný úrad v stanovisku, ktoré zaslal Pravde v stredu, spresnil, že sa v rámci kontroly zameriaval na darovanie majetku ministerstva obrany na Ukrajinu.

„Otázky týkajúce sa nákupu munície, jej pôvodu či plánovanej likvidácie neboli predmetom tejto kontroly. Zistenia, ktoré mohli naznačovať možné pochybenia, sme postúpili príslušným orgánom činným v trestnom konaní. Keďže aktuálne prebieha vyšetrovanie, k podrobnostiam sa NKÚ SR nemôže vyjadrovať a nemá informácie o jeho priebehu. Kontrolóri boli pre potreby vyšetrovania a objasnenia kontrolórskych záverov zbavení mlčanlivosti,“ uviedla hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.

Čítajte viac Chaos pri darovaní S-300 a nebezpečné manipulácie s muníciou. Vojenskú pomoc Ukrajine vyšetruje ÚBOK

Demokrati: Stojíme za Naďom

Demokrati v reakcii na plánované zadržanie ich predsedu zvolali na stredu tlačovku. Naďa plne podporujú a stoja za ním. Bývalý premiér a podpredseda Demokratov Eduard Heger povedal, že ministerstvo obrany pod vedením Kaliňáka neposkytlo kontrolórom dostatok informácií . NKÚ môže pracovať totiž len s tými materiálmi, ktoré dostane.

Poslanec parlamentu Ľubomír Galko (Demokrati) je tak presvedčený, že Európska prokuratúra nevydala príkaz na Naďovo zadržanie a bola zavedená. „V tomto sme si absolútne istí. Všetko to, čo sa dnes udialo, bola demonštrácia sily,“ povedal s tým, že akciu pripisuje ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas).

Podpredseda strany Juraj Šeliga situáciu s Naďom označil za absolútny škandál a domnieva sa, že polícia je zneužívaná na politický súboj. Podľa jeho slov si neurobila ani základnú analytiku, keď si nevšimla, že Naď je na pobyte v Kanade. Šeliga si myslí, že ak polícia ide niekoho predvolať a nevie, že nie je na území Slovenska, ukazuje to, že má „krv v očiach“. Pokus o zadržanie Naďa pripisuje tomu, že exminister obrany nateraz nie je poslancom parlamentu. Ak by totiž mal skončiť poslanec vo väzbe, museli by o tom hlasovať v pléne. Zadržaním opozičného politika mimo parlamentu by sa hlasovaniu o väzbe vyhlo.

Heger vysvetľoval, že kroky, ktoré podnikali v súvislosti s darmi Ukrajine, boli správne, legálne a prešli všetkými štádiami a inštitúciami tak, ako mali a spĺňali legislatívny proces. Vyšetrovania sa preto neobávajú.

Mimoparlamentná strana sa vyjadrila, že rešpektuje vyšetrovanie Európskej prokuratúry a je absolútne súčinná s orgánmi činnými v trestnom konaní. Šeliga si myslí, že ide o zastrašovanie a ukážku pre voličov koalície, že „niečo robí“. Neverí však, že Európska prokuratúra nariadila ísť pred Naďov dom a spraviť tam „cirkus“. Frontálny útok na stranu ich podľa neho neodstraší.

Foto: SITA, Jana Birošová demokrati Strana Demokrati. Bratislava, 9. marec 2024.

Krúpa poukázal na chýbajúce informácie

Poslanec Juraj Krúpa (SaS) podotkol, že úspech akcie bol žalostný. „Aký minister, taká polícia,“ skonštatoval. Za zarážajúci považuje „amaterizmus“ v podaní polície, keď hľadá exministra obrany, ktorý oznámil, že bude v zahraničí. „Predpokladám, že sa na tom podieľala aj Slovenská informačná služba pána Gašpara. Úplne by to zodpovedalo tomuto prístupu,“ poznamenal.

Krúpa nerozporuje, že v prípade môžu byť podozrenia, ktoré by bolo treba vyšetriť, no pripomenul penzum informácií, ktoré mal NKÚ k dispozícii. „Keď si spomeniem na výbor pre obranu a bezpečnosť v utajovanom režime k správe NKÚ o darovaní vojenskej techniky na Ukrajinu, tak viem veľmi dobre, že NKÚ vychádzal len z informácií a zo zdrojov, ktoré mu boli poskytnuté, teda súčinnými inštitúciami a orgánmi, ako je napríklad ministerstvo obrany, SIS a podobne, ktoré sú pod vedením tejto vládnej koalície,“ podotkol poslanec SaS.

Naznačil, že spomenuté inštitúcie mohli NKÚ poskytnúť len informácie, ktoré ony vnímajú ako tie, ktoré by chceli vyšetrovať. „Osobne som presvedčený, že toto bude niečo, z čoho nič nebude. Bude sa to naťahovať roky a bude to len o špinení oponentov politickej opozície,“ povedal Krúpa.

Krúpa ďalej podotkol, že 120-milimetrová munícia darovaná Ukrajine bola vyradená a mala byť zneškodnená ministerstvom obrany ešte roku 2014. Zlikvidovaná však nebola a zostala v skladoch. Kým zneškodnenie munície by Slovensko stálo najmenej 500-tisíc eur, darovaním malo Slovensko za ňu cez Európsky mierový nástroj dostať peniaze, no Maďarsko ich vyplatenie blokuje.

„Ak tu vznikla hospodárska škoda, že Slovenská republika nemusela platiť za zneškodnenie munície a ešte za to aj dostane finančné prostriedky z EÚ, tak to bude najväčšia hlúposť, akú som kedy videl v histórii SR. Zarobíte štátu peniaze a za to vás budú ešte naháňať,“ povedal. Myslí si, že v prípade Naďa ide o politickú objednávku.

PS odmieta kriminalizáciu opozície

Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka reagoval, že dôrazne odmieta kriminalizáciu predstaviteľov opozície za to, že pomáhali Ukrajine brániť sa pred Ruskom.

„Z dostupných informácií vieme, že predseda Demokratov Jaro Naď vždy korektne spolupracoval s orgánmi činnými v trestnom konaní, a takisto je verejne známe, že sa aktuálne zdržiava v Kanade. Snahu demonštratívne ho zadržať vnímam ako neprípustnú politickú hru a snahu o pomstu,“ uviedol šéf PS. Jeho stranícky kolega Tomáš Valášek (PS) si myslí, že hoci sa dalo predchádzajúcej vláde všeličo vyčítať, zahraničná a obranná politika k tomu nepatria. Po vypuknutí ruskej agresie podľa neho vláda konala správne.

„Neváhala a poskytla nielen humanitárnu pomoc obetiam agresie, ale aj vojenskú pomoc napadnutej krajine. Aj vďaka tejto pomoci sú dnes ruské vojská ďalej od slovenských hraníc, ako by boli bez nej,“ dodal. Podľa Valáška je absolútne neprijateľné, že súčasná vláda sa pokúša tieto rozhodnutia spätne kriminalizovať.