Nie je pravda, že štátne nemocnice sú v strate preto, že dostávajú málo peňazí, bráni sa Penta

„Slovenský zdravotnícky systém je pri porovnaní s ostatnými krajinami nevýkonný,“ povedal na tlačovom stretnutí Peter Lednický, generálny riaditeľ Penta Hospitals International. „Musíme poodísť od paušálnych platieb a paušálnych platov a začať s platbou za výkon,“ zdôraznil. V ČR sa podľa jeho slov tento proces začal už pred ôsmimi rokmi. Aj české nemocnice mali pôvodne výlučne paušálne platby. Z nich sa postupne „vyťahoval výkon za výkonom“ a dnes tvorí 55 % platieb do nemocníc tzv. výkonová platba a iba 45 % ostáva v paušáli. Pretože áno, sú oddelenia nemocníc, ktoré sú drahé, ako intenzívna starostlivosť, tam je potrebné držať tím bez ohľadu na to, či tam práve leží jeden alebo desať pacientov. Paušálna časť platby pre nemocnice, akási „platba za dostupnosť zdravotnej starostlivosti“ bude teda súčasťou financovania nemocníc vždy, nesmie však tvoriť drvivú väčšinu.

Pentra navrhuje prechod na systém financovania postavený na reálnych výkonoch:

minimálne 15 % platieb v roku 2025 by malo byť výkonových

by malo byť výkonových v roku 2026 by to už malo byť 30 % z platieb

v roku 2027 až polovica z platieb

V súčasnosti tvorí tento podiel len približne 10–15 %, pričom väčšina financovania nemocníc je stále založená na paušálnych platbách za dostupnosť. Ak tieto platby nie sú v rovnováhe s výkonom, dochádza podľa Penty k deformácii spravodlivosti aj motivácie. Ako už bolo spomenuté, aktuálny podiel výkonového financovania v Čechách dosahuje už 55 %. To považuje Penta za spravodlivejší model, ktorý motivuje nemocnice k vyšším výkonom a vyvážený pomer medzi platbami za výkon a za dostupnosť.

„V štátnych nemocniciach je o 22 % lekárov viac, ale výkon nemocníc je nižší. 49 % lekárov má dvojité úväzky, majú úväzok v nemocnici aj privátnu prax. Sestier v štátnych nemocniciach je o 3 % menej, počet sestier na jedného lekára klesol v štátnych nemocniciach o 17 %. Administratívnych pracovníkov je o 39 % viac v porovnaní s privátnymi zariadeniami,“ pokračuje Peter Lednický. „A problémom SR nie sú regionálne nemocnice, naopak, to je frontová línia, ktorá zabezpečuje 45 % všetkých hospitalizácií v SR. A vytvárajú nula percent dlhov.“

Podľa neho sú kritickým problémom slovenského zdravotníctva devastujúce dlhy, ktoré produkujú štátne nemocnice. „Nás nikto neoddlžoval, my hospodárime zodpovedne. Vedie sa falošná diskusia, že problémom je privátne vlastníctvo. Nie je. Nevytvárame dlhy, nezaťažujeme systém, investujeme. Postavili sme nemocnicu Bory, ďalšiu v Michalovciach, pokračuje sa v stavbe nového pavilónu v Spišskej Novej Vsi, zainvestovali sme do urgentu vo Svidníku, mnohé ďalšie nemocnice sme zmodernizovali.“

„Fenomén vysokého nárastu platov lekárov nie je iba na Slovensku,“ tvrdí riaditeľ generálny ZP Dôvera Martin Kultan. „Na jednej strane vysoké mzdy stabilizujú personál, na druhej strane dochádza k tomu, že mnohí lekári chcú mať skrátené úväzky, nechcú pracovať napríklad v piatky, toto však zažíva celý svet. V každom prípade by mzdy mali byť vždy podmienené výkonom.“

„Realita v nemocniciach, ani v tých našich, nie je jednoduchá,“ nadviazal Peter Lednický. „Napríklad chýba taká elementárna vec, ako je dochádzkový systém, na Boroch ho máme,“ dodáva. „Keď odmeňujete lekára za hodiny strávené v nemocnici, to nie je výkon. Prečo má lekár, ktorý sa počas služby v nemocnici vyspí, rovnaký plat, ako ten na urgente, čo sa celú noc ani nezastaví? To je tiež potrebné zmeniť.“ Ak teda podľa nich slovenské zdravotníctvo niečo potrebuje, potom je to motivácia a platba za výkon.

Podľa zverejnených dát ÚDZS dostali verejné nemocnice v roku 2024 za rovnakú hospitalizáciu v priemere o 17 % viac ako nemocnice Penta Hospitals a o 10 % viac ako všetky súkromné nemocnice. Najväčšie štátne zariadenia navyše získali z verejného zdravotného poistenia omnoho viac, než reálne odpracovali. Ich využitie pridelených zdrojov dosiahlo 86 %, čo znamená, že viac ako 55-tisíc pacientov bolo odsunutých na čakacie listiny.

Medzi argumenty štátnych nemocníc, ktoré boli v strate, je, že vzdelávajú neatestovaných zdravotníkov, že riešia náročnejšie diagnózy, že financujú vedu a výskum, alebo držia dostupnosť potrebných kapacít v prípade mimoriadnych situácií. „Aj my na Boroch zabezpečujeme výuku medikov, je to súčasť verejnej služby, príďte sa tam pozrieť,“ povedal Peter Lednický. „Za vedu a výskum neplatia zdravotné poisťovne nikde na svete, to hradí zadávateľ výskumu, alebo sa to platí z rôznych grantov. Náročnejšie diagnózy sú zohľadnené v tzv. normalizovaných hospitalizáciách (výraz na označenie hospitalizácií, ktoré boli upravené vzhľadom na určité premenné, napr. aj podľa diagnóz, aby bolo možné objektívne porovnať efektivitu nemocníc),“ dodal.

„Odpoveďou na ďalšie zadlžovanie štátnych nemocníc nemá byť ďalšie nalievanie peňazí. Ale spravodlivý systém odmeňovania – teda financovanie podľa výkonu, ktoré zohľadňuje nielen veľkosť nemocnice, ale aj jej výsledky. Výkonové financovanie je jediným zodpovedným riešením,“ myslí si Martin Kultan, generálny riaditeľ ZP Dôvera.

Tri mýty o financovaní slovenských nemocníc podľa Penty Zdravotné poisťovne platia súkromné nemocnice lepšie ako štátne nemocnice. Súkromné zdravotné poisťovne platia nemocnice menej, ako by mali. Primárnym dôvodom finančných strát štátnych nemocníc sú nedostatočné príjmy.

Vzor motivujúceho financovania nemocníc v Českej republike

55 % podiel DRG výkonov na celkových úhradách v roku 2025

diferencované sadzby podľa úrovne nemocníc sa pohybujú v intervale plus/mínus 10 %

bezlimitná úhrada s jednotnou základnou sadzbou: 100 % spondylochirurgie (operácie chrbtice), 60 % kardiológie, 40 % brušnej chirurgie

Vysvetlivka: DRG výkon je medzinárodne používaný systém klasifikácie hospitalizácií, kde sa prípady zaraďujú do skupín na základe rôznych faktorov. Určuje náročnosť liečby klienta a slúži ako základ pre financovanie nemocníc (najmä zdravotnými poisťovňami). Umožňuje porovnávanie výkonov nemocníc medzi sebou.

Dva dôležité rebríčky nemocníc za rok 2024

Najlepšie zaplatené nemocnice

Detské nemocnice Univerzitné nemocnice Iný súkromný typ a stupeň nemocnice MO SR a MV SR AGEL

(Zdroj: ÚDZS – financovanie nemocníc za rok 2024 zo zdrojov verejného zdravotného poistenia, dáta neobsahujú kardioústavy, príjmy obsahujú dodatočných 191 miliónov eur pre štátne nemocnice, ktoré boli poisťovňami prerozdelené usmernením MZ SR. Tabuľky sú uverejnené v skrátenej podobe, len prvých 5 miest.)

Najvýkonnejšie nemocnice