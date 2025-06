Poslanec Hargaš bol na výsluchu, podali na neho trestné oznámenie za ohováranie v súvislosti s haciendou v Sebechleboch

„Asi sme niekomu stúpili na otlak. Včera som bol na polícii vypovedať ohľadom kauzy haciendy v Sebechleboch. Na počudovanie v tomto prípade polícia nevyšetruje zneužitie eurofondov alebo podozrivé financovanie tejto haciendy, ale vyšetruje mňa,“ uviedol Hargaš.

Zdechovský o misii europoslancov na Slovensku Video

Z obsahu trestného oznámenia podľa jeho slov totiž vyplýva, že niekto v pozadí tejto haciendy v Sebechleboch sa cíti dotknutý. „V poriadku. Ja sa nemám čoho báť, takže vypovedať som bol. Nemám sa čoho báť, na rozdiel od oligarchov Smeru, ktorým pri tejto kauze smeráckych haciend očividne už tečie do topánok,“ vyhlásil Hargaš a podotkol, že je zrejmé, že sú dnes nervózni ľudia, ktorí roky benefitovali na rôznych schémach Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) cez kauzy ako sú Dobytkár. „Pod verejným tlakom sa ukazuje, ako boli eurofondy skutočne použité a podľa môjho názoru zneužité. Z toho sú dnes nervózni, pretože to nevedia dnes obhájiť ani na Slovensku, ani v Bruseli.

Bajo Holečková a Hargaš k mimoriadnej schôdzi k rozdeľovaniu eurofondov v Pôdohospodárskej platobnej agentúre Video

Trestné oznámenie za ohováranie tak poslanec vnímam odkaz ľudí v pozadí týchto káuz, tak im na oplátku poslal tiež jeden odkaz. „Nás týmto nezastrašíte, ani nezastavíte. Budeme naďalej upozorňovať na netransparentné a podozrivé fungovanie PPA, na zneužívanie eurofondov a naďalej si budeme robiť svoju prácu. Môžete nám posielať trestných oznámení koľko len chcete,“ dodal Hargaš s poľutovaním, že namiesto vyšetrovania podvodníkov zneužívajúcich eurofondy sa kapacity polície mrhajú na vyšetrovanie trestných oznámení, ktorých cieľom je len zastrašenie opozície.

Čítajte viac Opozícia: Fico sa zľakol a „zarezal“ mimoriadnu schôdzu k dianiu v PPA a kauze tzv. haciend

Poslankyňa Zuzana Mesterová (PS) pripomenula, že nejde o prvý prípad, keď rôzne osoby voči PS podali trestné oznámenie alebo vykonštruované obvinenie za ich opozičnú prácu. „Keď som videla tlačovú konferenciu Tibora Gašpara, Mareka Paru a Richarda Takáča k tejto kauze, nedá mi nepovedať, že nerozumiem, prečo ľudia, ktorí tvrdia, že s touto kauzou nič nemajú, sa tak aktívne snažia komunikovať, že sa nič nestalo, že je všetko v poriadku, a že všetky zdroje sú transparentne používané na to, na čo majú byť,“ povedala Mesterová s tým, že ak sa predsa nič nestalo, tak potom treba pustiť orgány, ktoré na to majú právo, pozrieť sa, či európske zdroje boli použité na to, na čo použité mali byť.

Čítajte viac Fico označil Zdechovského za „podivína“ a „nájomného politického vraha“. Český politik požiadal o policajnú ochranu

„Mne Gašpar pripadá už ako taky Forrest Gump, ktorý beží okolo každej kauzy len okolo, so žiadnou nemá nič spoločné, ale o každej vie ako, kedy a kde sa stala alebo nestala. Ja teda všetkým osobám, ktoré majú pocit, že týmto PS odradia od toho, aby sme vo verejnom záujme konali a odhaľovali tieto veci, odkazujem, že nás nezastrašia,“ uzavrela poslankyňa.

Čítajte viac Postavili si z peňazí daňových poplatníkov Bödör či Krajmer haciendy? PPA sa od tvrdení opozície dištancuje