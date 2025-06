Polčas rozpadu v Hlase? Posledného rebela škrtli z predsedníctva. Politológ: Ferenčák je už jednou nohou von

Ferenčák: Po sneme Hlasu-SD by som mal skončiť v predsedníctve, stratil som dôveru Video Zdroj: tasr

Ferenčák to mal v strane nahnuté ešte počas koaličnej krízy, keď ho zaraďovali k štvorici okolo Samuela Migaľa. Najskôr z Hlasu odišiel Roman Malatinec k Rudolfovi Huliakovi do Národnej koalície, a keď si vyrokovali pozície vo vláde, zbalili sa aj Migaľ s Radomírom Šalitrošom. Ferenčák vtedy zostal, no názorovo sa od strany odkláňal aj naďalej. Pohár trpezlivosti predsedovi Hlasu Matúšovi Šutajovi Eštokovi zrejme pretiekol, keď posledný z rebelov oznámil, že nepodporí vládnu novelu ústavy o dvoch pohlaviach a požiadal o presun hlasovania na jeseň.

Hlas čaká snem

Šutaj Eštok vedie Hlas od minuloročného snemu. V kresle predsedu nahradil vlani v júni Petra Pellegriniho, ktorý vymenil stranícku politiku za Prezidentský palác. Delegáti vystriedajú tento raz Košice za Poprad a na stretnutí si budú voliť nové širšie vedenie.

Ako Ferenčák priblížil novinárom cez týždeň v parlamente, súčasťou snemu bude voľba a „prevolovanie“ predsedníctva. Keď uvidel zoznam navrhnutých ľudí, zistil, že medzi nimi nie je, pritom je jedným zo zakladajúcich členov. Šutaja Eštoka sa teda priamo spýtal na dôvody, prečo ho nenavrhol do predsedníctva znova. Dôvodom bolo hlasovanie o novele ústavy a situácia v strane v priebehu posledného polroka.

„Spýtal som sa, či som vinníkom tohto všetkého. Požiadal som či môžem byť daný na volenie delegátom snemu. Prebehla trochu diskusia, ale predseda to potom uzatvoril, že on už nomináciu dal, takže žiadne iné meno sa tam už neobjavilo,“ priblížil.

Foto: Pravda, Ivan Majerský malatinec, Ferenčák Ján Ferenčák a za ním Roman Malatinec

Napriek tomu Ferenčák zostáva členom Hlasu a na snem príde. „Dozvedel som sa ešte, že je to o dôvere aj predsedu voči mne. Uvidíme, čo nám život prinesie, nechcem robiť ukvapivé závery, ale verím, že strana Hlas má budúcnosť a perspektívu, a hodnoty, ktoré ja zastávam, sú tými hodnotami, ktorými cítia aj členovia strany Hlas,“ povedal.

Medzi rebelmi sa ocitol podľa jeho slov preto, lebo obhajoval fungovanie parlamentného európskeho výboru. „Som teraz ten, ktorý je braný na pranier, som za to vinný. Som ten, ktorý hlasoval proti rezolúcii, aby sankcie neboli uvalené. Včera (v utorok, poz. red.) som takisto požiadal o odklad rokovania k ústave, aby sme si ju vážili, aby sme do nej hodnoty pretavovali. To sú veci, kvôli ktorým som stratil dôveru a nie som nominovaný do predsedníctva,“ menoval dôvody, prečo ho v strane vytláčajú.

Člen predsedníctva Peter Žiga reagoval, že šéf strany má právo navrhnúť nominantov. „Stratil dôveru voči pánovi Ferenčákovi, úplne tomu rozumiem,“ povedal. Podľa predsedu poslaneckého klubu Hlasu Róberta Puciho Ferenčák nekomunikoval svoje postoje ani s klubom, ani s vedením strany.

„Rozhodoval sa samostatne, čiže bolo by dosť divné, keby ho pán predseda navrhol na miesto do predsedníctva,“ reagoval Puci. Predsedníctvo majú rozširovať o ďalších troch ľudí. „Pokiaľ si získa dôveru pána predsedu do ďalšieho obdobia, potom na ďalšom sneme môže byť dovolený, lebo budú ďalšie tri miesta,“ dodal šéf klubu.

Výmena predsedu? Zatiaľ nie

Do parlamentu sa po voľbách strana dostala so 14,7 percentami, o rok neskôr mala 12,8 percentami a aktuálne jej Focus meria 10,5 percenta. V prieskume agentúry NMS to však naposledy bolo deväť percent. I keď pokles preferencií za posledný rok pripisujú odborníci práve aktuálnemu predsedovi, v sobotu zmena na tomto poste nenastane. „Predseda strany sa na sneme voliť nebude, nie je na to dôvod. Táto otázka ani nebola na stole,“ uviedlo pre Pravdu Tlačové oddelenie Hlasu.

K výmene Šutaja Eštoka podľa Ferenčáka nedôjde kým strane neklesnú preferencie k šiestim percentám. „Táto téma nie je na stole. Dôvera terajšiemu predsedovi je. Mám výhrady voči takémuto riadeniu, ale som asi zatiaľ ojedinelý. Možno tí, ktorí majú iné vízie ich ešte verejne nedeklarujú,“ načrtol.

Politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave si myslí, že Hlas volili ľudia, ktorí videli v Pellegrinim moderného európskeho politika, ktorý „netára o zahraničnej politike na štyri svetové strany“. Toto však podľa neho u Šutaja Eštoka nevidieť.

„Hlas má problém aj v tom, že je ako celok príliš submisívny. Nechá si skákať od koaličných partnerov a ešte sa pritom usmievajú. A poslanci z Hlasu, ktorých najviac počuť, majú od Pellegriniho mentálne mimoriadne ďaleko. Preto sa podobajú viac na Smer ako na Hlas pod vedením Pellegriniho. Takže, kto volil Hlas pre Pellegrinim odišiel a kto chce voliť Smer, bude voliť Smer,“ uviedol Štefančík pre Pravdu.

Odchodom Pellegriniho a zvolením Šutaja Eštoka volič podľa odborníka prestal vidieť zmysel podporovať viac Hlas. „Takže jediné východisko je vymeniť predsedu, nadviazať na myšlienky otca zakladateľa a začať sa správať dominantne.

K rovnakému scenáru sa prikláňa aj politológ Miroslav Řádek z Trenčianskej univerzity. „Vymeniť predsedu a začať fungovať ako zohraný tím minimálne na úrovni predsedníctva strany,“ uviedol Řádek pre Pravdu.

Dolinková si stopla členstvo

Výraznou tvárou, ktorá sa stiahla zo straníckeho aj verejného života je bývalá ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Vládnemu postu dala zbohom po tom, ako sa nevedela zmierniť s tým, že nemá podporu premiér Roberta Fica (Smer). Ako hlavnú príčinu označila parlamentom schválený konsolidačný balíček a konšpirácie, ktoré šíri splnomocnenec vlády Peter Kotlár.

Miesto v predsedníctve strany teda už nie je ani pre ňu. Dolinková bola dokonca podpredsedníčkou strany. „Pani podpredsedníčka Dolinková si na vlastnú žiadosť a z osobných dôvodov pozastavila členstvo v strane. Z toho dôvodu nie je ani v predsedníctve strany,“ priblížilo tlačové oddelenie.

Foto: Ivan Majerský pellegrini, dolinková Prezident Peter Pellegrini prijal ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas).

Na webe strany však ešte stále figuruje ako podpredsedníčka. Okrem nej má Hlas štyroch ďalších podpredsedov, medzi nimi ministerka hospodárstva Denisa Saková, šéf parlamentu Richard Raši, minister práce Erik Tomáš a minister školstva Tomáš Drucker. Generálnym manažérom strany je Igor Tkačivský.

Členov predsedníctva je podľa stanov 20. Medzi nimi minister zdravotníctva Kamil Šaško, Branislav Becík aj Ján Blcháč. Ešte stále figuruje na webe Ján Ferenčák. Ďalej sú členmi predsedníctva Karol Janas, Michal Kaliňák, Peter Kalivoda, Peter Kmec, Ľubica Laššáková, Peter Náhlik, Róbert Puci, Dušan Tittel a Peter Žiga.

Hlas ukázal v stredu nový návrh, ktorý jednomyseľne odsúhlasilo predsedníctvo na návrh predsedu. „Všetci navrhnutí kandidáti sú garanciou, že budú rozvíjať základné princípy, na ktorých strana Hlas vznikla a ktoré naďalej ctí a rozvíja, teda pracovať s cieľom priniesť lepší život ľuďom, regiónom a celému Slovensku,“ informovala strana.

Novými tvárami v širšom vedení sa majú stať krajský šéf Hlasu pre Banskobystrický kraj a bratranec prezidenta Lukáš Pellegrini a poslanec Európskeho parlamentu Branislav Ondruš.

Podobnosť so Smerom

Ferenčák sa netají tým, že Hlas podľa neho aktuálne kopíruje vládnu stranu Smer. „Povedal som, že buď ten smer zmeníme, nemyslím Smer ako stranu, ale náš smer – smerom do stredu. Byť viac čitateľný pre všetkých,“ podotkol.

Řádek vníma, že súčasný šéf strany je vo svojich vyjadreniach rázny a pri niektorých témach priamo radikálny. „Rétoricky sa v niektorých momentoch ponáša na Roberta Fica. Podobne je na tom Erik Tomáš. Viem si predstaviť, že Hlas bude nejakým spôsobom so Smerom spolupracovať pred nasledujúcimi parlamentnými voľbami, alebo uvidíme jeho politický pád mimo parlament,“ uviedol Řádek.

Členov alebo nominantov strany by Štefančík zaradil aspoň do dvoch kategórií. Do prvej patria podľa neho napríklad predseda a poslanec Michal Bartek, ktorí sa správajú tak, akoby boli členovia Smeru. „Ich rétorika je radikálna, útočná, hľadajú fiktívnych nepriateľov – napríklad v migrantoch alebo vo vyšetrovateľoch, ktorí sa zaujímajú o korupciu. Druhá kategória pôsobí viac odbornejšie, nie sú radikálni, zbytočne nepolitikárčia, ministri ako Drucker, Tomáš, či Šaško nie sú z rovnakej krvnej skupiny ako minister Šutaj Eštok,“ zhodnotil Štefančík.

Foto: Pravda, Ľuboš Pilc, Lubos Pilc eštok šutaj Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok

Ferenčákova budúcnosť

Nateraz sa kežmarský primátor nechystá z Hlasu odísť. Hovorí, že v strane zostal s odhodlaním, že sa mu podarí jeho postojmi stranu zvnútra hodnotovo vrátiť na začiatok. Keď sa ráno pozrie do zrkadla, chce si sám seba vážiť. „Nikam neodchádzam. To by bola najľahšia vec sa zbaliť a povedať, no tak, keď ma tu nechcete…,“ povedal.

Štefančík si myslí, že pri Ferenčákovi je oveľa jasnejšie ako pri Dolinkovej, prečo ich strana vytláča. „Robil politiku inak, ako si želá súčasné vedenie strany. Vedel sa ozvať, nemal chuť robiť politiku tak, ako predseda vlády spolu predsedom strany chcú, vyjadril svoj názor. Ak chce pán Šutaj Eštok urobiť z Hlasu Smer 2, nemohli v strane konať inak,“ uviedol odborník.

Hlas si od svojho vzniku podľa trenčianskeho politológa osvojil jednomyseľné prijímanie rozhodnutí, hoci to podľa neho nie v žiadnej demokratickej politickej strane úplne prirodzené. „Jeho aktuálne vedenie sa snaží túto jednotu udržať aj spôsobom, že ľudí, ktorí nie sú ochotní sa podriadiť, nevyhadzuje ale svojím spôsobom ostrakizuje,“ uviedol Řádek pre Pravdu.

Štefančík ani Řádek rebelujúcemu poslancovi dlhú budúcnosť po boku aktuálneho predsedu neveštia. „Pán Ferenčák je jednou nohou von. On si je už teraz istý, že na budúcej kandidátke Hlasu nebude, takže ide len o otázku času. Ostať by mohol, ak by teraz výrazne zmenil názor a začal sa podobať na člena Smeru tak, ako sa na neho podobá stranícky predseda. Prípadne v strane zmenia predsedu a začnú sa správať tak, ako to svojho času prezentoval otec zakladateľ Peter Pellegrini,“ myslí si Štefančík. „Do najbližšej vnútrostraníckej alebo koaličnej krízy,“ odhaduje zotrvanie Ferenčáka Řádek.

Trenčiansky politológ ďalší odliv výraznejších tvári počas nasledujúca roka neočakáva. Štefančík si však myslí, že odísť nemusia výraznejší predstavitelia, ale skôr oportunisti, keď zistia, že Hlas sa už po ďalších voľbách do parlamentu nedostane. „Netreba zabúdať, že prežiť spoločné vládnutie so Smerom sa podarilo len jednému politikovi, respektíve strane. Jánovi Slotovi po prvom období so Smerom na čele. Všetky ostatné strany Fico vykostil,“ dodal bratislavský politológ.

Foto: Ivan Majerský migaľ, pellegrini Prezident SR Peter Pellegrini v stredu vymenoval Samuela Migaľa do funkcie ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Migaľ hovorí o inkvizícii

Odídenec z Hlasu Migaľ sa bývalého spolustraníka zastal. „Ján Ferenčák je jediný z pôvodnej štvorice poslancov, ktorí chceli návrat zdravého rozumu do strany, ktorý zostal v Hlase. Po rokoch poctivej práce – od regionálnej úrovne až po zasadnutia Európskeho výboru Národnej rady – mu strana odkazuje že stratil ich dôveru,“ napísal Migaľ.

Ferenčákov postoj k presunu hlasovania o novele ústavy bol podľa ministra v duchu sociálneho demokrata a človeka, ktorý hľadá kompromisy. Za jeho vytláčaním z Hlasu Migaľ vidí snahu o dialóg, proeurópske postoje a tiež žiarlivosť, pretože Ferenčák je ako jediný členom Strany európskych socialistov. „Ťažko pochopiť, že Hlas dnes chce vyhnať jedného zo svojich zakladateľov. Inkvizícia pokračuje, chyby sa kopia,“ zhodnotil minister investícií.

Ešte minulý týždeň Migaľ označil Šutaja Eštoka za klamára. Spolu so Šalitrošom žiadajú od ministra vnútra pre jeho výroky, v ktorom ich dvoch označil za „vydieračov", ospravedlnenie a ako náhradu aj nemajetkovú ujmu takmer 156-tisíc eur. Sumu vyrátali z podielu štátneho príspevku za výsledok strany v parlamentných voľbách. Peniaze chcú použiť na dobročinné účely. Argumentujú tým, že polícia odmietla trestné oznámenie v prípade podozrenia z prijímania úplatku.