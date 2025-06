Danko vyzýva Pellegriniho, aby na summite NATO nesúhlasil s navýšením obranných výdavkov na päť percent

Danko: Ak prezident podporí zvýšenie výdavkov na obranu, urobí to bez mandátu Video

„Pellegrini má šancu byť na rokovaní predstaviteľov členských štátov NATO hrdým prezidentom, postaviť sa po boku španielskeho premiéra Pedra Sáncheza a povedať, že Slovensko si nemôže dovoliť dať viac peňazí do zbrojenia,“ povedal Danko na tlačovej konferencii. Zdôraznil, že päť percent HDP znamená sedem miliárd eur, na čo Slovensko nemá.

Témou nedávneho okrúhleho stola u prezidenta bol najbližší summit NATO s odporúčaním, aby nebola narušená jednota členských štátov Severoatlantickej aliancie. „Ale to neznamená, že prezident dostal nejaký nevyplnený šek. Z mojich úst zaznela výhrada, že nesúhlasím s uznesením Národnej rady o tom, že budeme postupne navyšovať výdavky na zbrojenie, čo sa aj stalo, a vláda neschválila toto uznesenie, takisto ani Národná rada,“ uviedol Danko. Dodal, že ak prezident na summite podporí navýšenie obranných výdavkov na päť percent, urobí tak na vlastnú zodpovednosť. Aktuálne je Slovensko na úrovni dvoch percent HDP, ktoré smerujú do obrany. „Môžeme sa baviť o navýšení inflačnom alebo nejakom proporcionálnom, ale ak dáme cieľ päť percent, v priebehu pár rokov budeme doslova na hranici chudoby a bankrotu,“ myslí si Danko.

„Počas našej vlády sme disponovali v rezorte obrany 800 miliónmi eur. Do zdravotníctva išlo 4,5 miliardy eur. Dnes ide do zdravotníctva dvakrát viac a do zborenia má ísť v najbližšom období 10-krát viac, sú to šialené čísla,“ dodal. Aj keby štát zaviedol desať transakčných daní, nebude to podľa šéfa národniarov stačiť. Dnes o 17:00 sa má stretnúť s ministrom financií Ladislavom Kamenickým a bude zvedavý na to, aký má rezort plán na konsolidáciu na budúci rok. Podľa svojich slov si nevie predstaviť, že by sa mali zdvíhať ďalej dane.

Generálny tajomník NATO Mark Rutte navrhuje doterajší cieľ dvoch percent HDP danej krajiny zvýšiť na celkovo päť percent, z čoho by 3,5 percenta HDP išlo na vojenské výdavky a 1,5 percenta na investície súvisiace s obranou a bezpečnosťou.

Nadchádzajúci summit NATO v holandskom Haagu, ktorý sa začne v utorok (24. 6.), bude zameraný najmä na snahu dosiahnuť dohodu členských štátov o zvýšení výdavkov na obranu.

Hlava štátu po stretnutí s politickými lídrami vyhlásila, že Slovenská republika nebude na nadchádzajúcom summite NATO v Haagu narúšať jednotu. Zároveň však bude trvať na tom, aby sa prípadné zvyšovanie výdavkov na obranu rozložilo na čo najdlhší čas a výraznú časť tvorili výdavky duálneho využitia. Prezident dodal, že konkrétne napĺňanie záväzku bude na vláde SR, aktuálnej aj nasledujúcich. Zároveň si myslí, že Slovensko musí pokračovať v investovaní do zbrojárskeho priemyslu.