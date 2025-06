Diagnostikoval smrteľnú amébu u Tomáška. Parazitológ Ondriska v Ide o pravdu: Kam neodporúča cestovať a aké sú nové infekcie na Slovensku?

Historicky je na Slovensku prípad chlapca, ktorého zabila slzovnička zhubná, úplne prvý. V relácii Ide o pravdu to povedal parazitológ profesor František Ondriska. Vysvetlil, že panika je preto neopodstatnená. 11-ročný Tomáško, nakazený nebezpečnou infekciou, svoj boj o život prehral.

Pozrite si debatu Nikoly Detáriovej a profesora Františka Ondrisku Video Zdroj: TV Pravda

Proces diagnostiky Tomáška bola tímová práca, uviedol profesor Ondriska. Prebiehala pomocou štandardných metód. Už keď som uvidel prvú fotografiu parazita, zhodli sme sa aj s kolegom, že to môže byť práve slzovnička zhubná, povedal parazitológ. V podvedomí sme vedeli, ako sa parazit správal v predošlých prípadoch, napriek tomu sme verili, že sa chlapčeka podarí z najhoršieho dostať, dodal. Améba najčastejšie napáda ľudí okolo 11 rokov, viac mužov ako ženy, ale podľa profesora Ondrisku je to zrejme preto, lebo sa chodia častejšie kúpať. O nejakej špeciálnej dispozícii u ľudí, ktorí by boli náchylnejší k nákaze, nie je nič známe.

Z rozhovoru sa tiež dozviete: