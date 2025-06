Kaliňák: Naďa nepovažujem za opozičného politika, ide skôr o aktivistu. Kauza bude len kopec smradu v priestore, myslí si Krúpa

Minister nevidí politický problém ani v tom, že bol za podpredsedu parlamentu zvolený poslanec za Progresívne Slovensko Martin Dubéci, s čím jeho strana Smer nesúhlasila. „Ja by som v tom nevidel spor,“ podotkol Kaliňák. Smer Dubécimu vyčítal jeho minulé politické pôsobenie, no do funkcie podpredsedu NR SR sa dostal aj vďaka viacerým koaličným hlasom.

Poslanec za stranu SaS Juraj Krúpa sa parlamentných volieb, či už v predčasnom alebo riadnom termíne, neobáva. „Sme pripravení prevziať vládu. To čo vidíme dnes, je to, čo si nikto neželá. Slovensko sa prepadá ekonomicky, sociálne. Je potrebné Slovensko posunúť dopredu. To sa dá len zásadnými reformami, čo bude veľmi zložité,“ povedal Krúpa.

Pri snahách o zmenu Ústavy SR je podľa ministra problém v tom, že niektoré strany majú iný názor. Problém podľa neho nie je v koalícii a žiadne konflikty nenastávajú. Krúpa reagoval, že to, či zmena základného zákona štátu v septembri v Národnej rade SR prejde, je na zodpovednosti opozičného KDH.

„Keď sa na to pozrieme tak trošku z nadhľadu, čo sú tie hlavné témy, ktoré Slovensko rieši? Sú to témy kultúrno etické, ktoré naozaj polarizujú našu spoločnosť,“ kritizoval Krúpa. Podľa neho je tu však množstvo dôležitých tém, ktoré zostávajú v úzadí.

Minister obrany Kaliňák nevedel odpovedať na otázku, či stíhaný predseda strany Demokrati Jaroslav Naď skončí vo väzbe ako opozičný politik. „Naďa nepovažujem za opozičného politika, keďže nie je v parlamente. Ide skôr o aktivistu. Stíha ho európska prokuratúra, ktorá má nejaké podozrenia. Ja ani neviem aké. Ja som presvedčený, že nám európska prokuratúra dá čoskoro nejaké odpovede,“ povedal Kaliňák.

Juraj Krúpa neočakáva v tejto veci žiadnu veľkú kauzu. „Bude len kopec smradu v priestore, len aby sa to nejako živilo. Som presvedčený, že to nijako neskončí. Čo je tam problém je, že munícia, ktorá bola vyradená a mala byť zneškodnená, tak bola znova kúpená ministerstvom obrany, a poskytnutá Ukrajine. Ide o to, či tá suma, za ktorú ministerstvo obrany kúpilo tu muníciu nebola predražená. Takže sa môžeme baviť o tom, či to bolo predražené alebo nebolo. A tam nech prokuratúra koná, ja sa tomu nebránim,“ konštatoval Krúpa.

Minister Kaliňák vyhlásil, že nemá problém so zriadením kontrolnej odbornej komisie, ktorú požaduje opozícia. Komisia by mala posúdiť vojenské nákupy na Kaliňákovom rezorte. Opozičný poslanec za SaS Juraj Krúpa zopakoval, že nákupy ministerstva vníma netransparentne.

„Ja s tým problém nemám, opozícia má niekoľko ľudí, s ktorými pravidelne komunikujeme, či to bude pán poslanec Krúpa alebo pán poslanec Valášek,“ uviedol Kaliňák. Minister zároveň argumentoval, že okrem stavby nemocníc nasleduje jeho rezort stanovený dokument o modernizácii Ozbrojených síl SR do roku 2035.

Minister obrany v súvislosti s pripravovanou cestou prezidenta SR Petra Pellegriniho na Ukrajinu dúfa, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj využije príležitosť, „aby sa ospravedlnil Slovenskej republike za to, ako poškodzuje záujmy, na rozdiel od toho, že Slovenská republika pomáha“. Opozičný poslanec Krúpa je zvedavý, ako sa Pellegrinimu podarí poopraviť obraz Slovenska na Ukrajine, ktorý si podľa neho krajina vytvorila po nástupe aktuálnej koalície k moci.