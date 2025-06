Predseda SNS Danko vyzval premiéra Fica, aby sa začali vážne rozprávať o neutralite Slovenska

„Som veľmi rád, že sa otvárajú otázky neutrality a poďme ďalej. Bavme sa o tom, koľko by stála neutralita a som zvedavý, že či naši koaliční partneri necuknú. Ja sa nebojím povedať, že ak budeme vydieraní členskými štátmi NATO, že máme investovať do zbrojenia, tak budeme pred rozhodnutím, či z NATO odísť, alebo investovať šialené peniaze do zbrojenia,“ povedal po sneme SNS Danko.

Predseda národniarov je presvedčený, že neutralita by nevyšla Slovensko na väčšie peniaze, ako je v NATO plánované navyšovanie prostriedkov do zbrojenia. „Ak bude výdavok na zbrojenie 5 % HDP, to znamená 7 miliárd eur, pochybujem, že neutralita bude drahšia. Tak poďme sa baviť o tom, koľko stojí neutralita, či bude mať Robert Fico s Robertom Kaliňákom odvahu povedať, že z NATO odchádzame. Pretože jedna vec je šplech a druhá vec je slovo chlapa. Tak poďme do toho pán Fico! Poďme sa baviť koľko stojí neutralita a poďme sa baviť či má zmysel byť členmi NATO. Ak to myslí predseda vlády vážne, my to tak isto myslíme vážne. Sme pripravení na diskusiu, ale neznášam dvojtvárnosť, falošné úsmevy,“ konštatoval Danko.

Slovenský premiér Robert Fico začal hovoriť v súvislosti s navyšovaním výdavkov na obranu o neutralite Slovenska. „V tomto bláznivom období postavím otázku. A nesvedčala by Slovensku neutralita? A túto otázku staviam oficiálne a veľmi jasne. Do čoho nás to preboha všetci ťahajú? Všetci hovoria o vojne. O akej vojne to hovoríme? To akože s kým sa ideme biť? Pokiaľ ide o mňa, tak by som vám povedal, že v týchto nezmyselných časoch zbrojenia, kde si mädlia ruky rôzne zbrojárske firmy, by Slovensku veľmi svedčala neutralita. Ale bohužiaľ toto nie je v mojich rukách,“ zdôraznil Fico tento týždeň na tlačovej besede.

Danko po sneme SNS ocenil, že mnohé názory Smeru a SNS sa zbližujú. Poukázal však na to, že súčasná vládna koalícia sa nerodila ľahko. „Ale bez politického gesta SNS, bez tých, pre niekoho smiešnych 5,6 percenta, by Robert Fico nebol premiérom a Peter Pellegrini by nebol prezidentom,“ podotkol. Na sobotnom sneme sa podľa jeho slov SNS dohodla na tom, že oboch ústavných činiteľov bude vyzývať, aby na medzinárodnej úrovni robili to, čo rozprávajú doma. „Čím ďalej viac nás bude dobiehať, ak budeme jedno rozprávať a iné konať,“ podčiarkol.

Danko na tlačovej konferencii tiež ozrejmil, že súčasťou sobotného slávnostného snemu SNS bolo okrem iného aj vyhodnotenie práce poslaneckého klubu. Je podľa neho potrebné urobiť všetko pre to, aby národný hlas neprepadol ani v ďalších voľbách. „Bavili sme sa aj o spolupráci s inými národnými stranami. Bavili sme sa o tom, ako ďalej,“ povedal. Opätovne sa vymedzil voči politickému smerovaniu EÚ. Deklaroval, že SNS plne podporuje novelu Ústavy SR. Dodal, že Slovensko musí podľa neho pokračovať v rozvoji cestovného ruchu a športu.