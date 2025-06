Pellegrini: Odkaz Kališťa je v súčasnosti naliehavejší ako kedykoľvek predtým

Pellegrini: Fašista bol a je vždy fašista a vojak Červenej armády bol a je vždy vojak Červenej armády Video

Zdôraznil, že Kalište bola obec, ktorá sa už nikdy nevrátila naspäť k svojmu bežnému životu. Zostala iba pamiatka na tých, ktorí umreli. Podotkol, že ani po rokoch nesmieme pod vplyvom aktuálnych spoločenských udalostí dovoliť prekrúcanie dejín. Pripomenul, že našu vlasť pred 80 rokmi spolu s rumunskou armádou a Československým armádnym zborom oslobodzovali vojaci Červenej armády. „Tak, ako to bol vojak Červenej armády pred 80 rokmi, tak je to vojak Červenej armády aj dnes,“ reagoval. Podľa neho je našou povinnosťou na všetkých pietnych miestach po celom Slovensku prísť sa týmto ľuďom pokloniť. „Klaniame sa obetiam, ktorí padli za našu slobodu a hrdinsky bojovali za to, aby sme my tu dnes mohli slobodne žiť,“ vyhlásil.

Foto: TASR, Ján Krošlák SR Kalište Oslobodenie80 výročie generácie stretnutie BBX Horská obec Kalište bola počas Slovenského národného povstania jedným z centier Partizánskej republiky v Nízkych Tatrách, po prechode povstalcov na partizánsky spôsob boja zostala dôležitým centrom odboja. Nacistické jednotky Kalište obkľúčili 18. marca 1945 v skorých ranných hodinách. Niekoľko ľudí zastrelili, ďalších upálili zaživa v domoch. Skupinu zajatých mužov neskôr postrieľali v neďalekej Moštenici. Nemecké represívne zložky vypálili takmer celú obec, zo 42 domov zostalo len šesť. O niekoľko dní neskôr Kalište oslobodili vojaci rumunskej a Červenej armády. Na snímke zľava veterán a účastník SNP Vladimír Strmeň a prezident SR Peter Pellegrini počas 19. ročníku Stretnutia generácií pri príležitosti 80. výročia vypálenia obce Kalište v okrese Banská Bystrica 21. júna 2025.

Horská obec Kalište bola počas Slovenského národného povstania jedným z centier Partizánskej republiky v Nízkych Tatrách, po prechode povstalcov na partizánsky spôsob boja zostala dôležitým centrom odboja. Nacistické jednotky Kalište obkľúčili 18. marca 1945 v skorých ranných hodinách. Niekoľko ľudí zastrelili, ďalších upálili zaživa v domoch. Skupinu zajatých mužov neskôr postrieľali v neďalekej Moštenici. Nemecké represívne zložky vypálili takmer celú obec, zo 42 domov zostalo len šesť. O niekoľko dní neskôr Kalište oslobodili vojaci rumunskej a Červenej armády.

Čítajte viac V partizánskej republike sa fašisti vybúrili na bezbranných

Spomienkové podujatie Stretnutie generácií otvoril v sobotu ráno kultúrny program. Po ňom nasledovala ekumenická pobožnosť pri tamojšom pamätníku a pietny akt kladenia vencov. Popoludní podujatie pokračuje kultúrnym programom, pripravené sú tiež sprievodné aktivity a kyvadlová doprava.