Majerský: Rada KDH v uznesení podporila ústavné zmeny

František Majerský: Nikto ma nekorumpoval, rozhodol som sa slobodne. Gašpar ho pobavil Video

„Prijali sme silné uznesenie, v ktorom rada KDH schvaľuje návrh novely ústavy, ktorý prevzal podstatné body z pôvodného návrhu novely ústavy z dielne KDH. Druhá časť uznesenia je, že rada KDH žiada všetkých poslancov Národnej rady (NR) SR zvolených za KDH podporiť návrh novely ústavy v treťom čítaní, pretože presadzuje hodnotový program hnutia a je v najlepšom záujme Slovenska a Európskej únie,“ uviedol Majerský.

Majerský pokladá za menej praktické predložiť do parlamentu na septembrovú schôdzu vlastný návrh zmeny ústavy, no nevylúčil to. „Ja osobne to pokladám za menej praktickú, ale aj úspešnú možnosť. Zdôrazňujem to úspešné, čo závisí aj od vládnych strán. Bude na všetkých, ktorým záleží na ústave, aby vládna väčšina dala 79-ku a presvedčila poslanca Jána Ferenčáka,“ povedal s tým, že KDH má tiež podiel na tom, že nevie zabezpečiť potrebné hlasy. „Aj my budeme diskutovať, vysvetľovať, presviedčať,“ poznamenal. Dodal, že urobí všetko pre to, aby ústavné zmeny v septembri prešli.

Čítajte viac Poslanci presunuli hlasovanie o novele ústavy ako o celku na september

Majerský pokladá za menej praktické predložiť do parlamentu na septembrovú schôdzu vlastný návrh zmeny ústavy, no nevylúčil to. „Ja osobne to pokladám za menej praktickú, ale aj úspešnú možnosť. Zdôrazňujem to úspešné, čo závisí aj od vládnych strán. Bude na všetkých, ktorým záleží na ústave, aby vládna väčšina dala 79-ku a presvedčila poslanca Jána Ferenčáka,“ povedal s tým, že KDH má tiež podiel na tom, že nevie zabezpečiť potrebné hlasy. „Aj my budeme diskutovať, vysvetľovať, presviedčať,“ poznamenal.

Čítajte viac Praskne opozičné puto? Politológ: Z hádok ťaží Fico. Hlasovanie o novele ústavy bude zlomový moment

Poslanec NR SR a podpredseda KDH Marián Čaučík vyhlásil, že uznesenie prijali z dôvodu, že navrhované ústavné zmeny vyvolali „veľké vášne“ aj neporozumenie. „Navrhovaná novela ústavy vychádza z konzervatívnych a hodnotových priorít, ktoré KDH už 35 rokov presadzuje vo svojom programe,“ podotkol. Zároveň pripomenul, že politika premiéra Roberta Fica (Smer) je pre KDH v rozpore s hodnotami a programom hnutia. Odmietol spájať hlasovanie o ústavných zmenách s podporou vlády a možnou povolebnou spoluprácou so stranami vládnej koalície.

Čítajte viac Majerský: Nikto ma nekorumpoval, rozhodol som sa slobodne. Gašpar ho pobavil

Podpredseda KDH Viliam Karas sa vyjadril, že je hrdý na KDH, že nepodľahlo politike založenej na emóciách, populizme a „strachu z lynču“. „Presadzované návrhy ústavy nijakým spôsobom neohrozia naše záväzky voči Európskej únii, naopak, posilnia Úniu a zabránia jej deštrukcii extrémistickými silami,“ konštatoval.

Rada KDH sa zhodla aj na pevnom ukotvení Slovenska v štruktúrach NATO, Majerský skritizoval slová premiéra o neutralite krajiny. Navýšenie výdavkov na obranu je podľa neho na stole. „Nevieme dať dohromady dve percentá HDP na obranu, naopak, ak by sme išli inou cestou, museli by sme inak hľadať omnoho viac. (…) Takže neutralita nepripadá do úvahy, verím, že prezident bude mať aj na tomto samite (v Haagu, pozn. TASR) zdravý úsudok a bude sa vedieť dobre a múdro rozhodnúť,“ poznamenal Majerský.