Ferenčák vyzval na sneme v Poprade na sebareflexiu strany Hlas

Ferenčák vyzval na sebareflexiu strany Hlas Video

„Poviem to tak biblicky – dielo je dokonané. Ako zakladajúceho člena, tým, že ma predseda strany nenavrhol, tak ani delegáti nemali možnosť hlasovať o mne ako o osobe, a teda som bol nahradený inými členmi,“ uviedol po skončení snemu Ferenčák s tým, že členom strany zostáva.

Čítajte viac Snem Hlasu zvolil členov predsedníctva, Šutaj Eštok sa pochválil prácou strany vo vláde

Vo svojom príhovore počas neverejnej časti snemu uviedol, že je čas na sebareflexiu. Strana sa má podľa neho vrátiť k svojim základom, na ktorých bola založená. „My sme si získali ľudí, keď sme tvrdili, že budeme iní, tí, ktorí ich budú zastupovať. Na pódiu som vyzval na sebareflexiu strany, aby sa vrátila k tomu, prečo bola založená. Rovnako, aby sa presunula väčšia právomoc aj peniaze do regiónov, do okresných, krajských štruktúr, aby sme viac počúvali ľudí, vrátili sa k tomu, čo sme chceli, a to je pomôcť ľuďom na Slovensku,“ uviedol Ferenčák.

Podľa jeho slov zdôraznil aj problémy ako sú chudoba, dlhé čakacie lehoty v zdravotníctve, drahé potraviny a nedostupné bývanie. „Vyzval som aj na väčšie proeurópske ukotvenie strany Hlas-SD, aby sme nerobili politiku na štyri svetové strany, aby sme mali našich partnerov, hlavne našich susedov. Čo som chcel odkázať delegátom, aby našimi partnermi boli hlavne krajiny na západe,“ priblížil Ferenčák.

Šutaj Eštok na sneme strany Hlas: Nádej na upokojenie spoločnosti po atentáte na Roberta Fica bola márna Video

To, že nebol nominovaný do predsedníctva strany, je podľa neho rozhodnutie predsedu. „Argumentácia bola jednoznačná na predsedníctve, a to je moje nehlasovanie, respektíve neprezentovanie sa pri hlasovaní o ústave. Ja som žiadal, aby bolo presunuté na september. Druhý dôvod bol to, čo sa udialo za pol roka v strane Hlas-SD. Ja som dôvodil, že či ja za to môžem, keďže som len hájil európsky výbor, aby tam chodil premiér a ministri, čiže strana Hlas utrpela stratou ministerstva. No a na záver to bolo, že je to strata dôvery predsedu voči mojej osobe,“ doplnil Ferenčák.

Hlas: Slovensko potrebuje rovnováhu, rozvahu a prosperitu Video

Tvrdí, že vyzval tiež na demokratizáciu v strane. „Nominácie do predsedníctva dnes vykonáva len predseda v plnej právomoci a nemajú túto možnosť okresné štruktúry. Demokratizácia v mojej mysli je, že okresné štruktúry majú právo nominovať a nech delegáti rozhodujú,“ skonštatoval Ferenčák.

Čítajte viac Polčas rozpadu v Hlase? Posledného rebela škrtli z predsedníctva. Politológ: Ferenčák je už jednou nohou von

Predseda strany Hlas a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok na novinársku otázku o dôvode nenominovania Ferenčáka do predsedníctva odpovedal, že je to vnútrostranícka otázka, s ktorou sa vysporiadali aj na predsedníctve.