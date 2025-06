Cyril a Metod, snem strany či poznámky o ženách. Šutaj Eštok vysvetľoval svoje výroky i situáciu v Hlase

„U nás je veľká časť veriacich ľudí, preto aj tu bola debata pred nejakým časom o tom, aby sa nedeľné diskusie zrušili, aby mali možno priestor veriaci ísť radšej do kostola na omšu. (…) Nie sme nejako previazaní na náboženstvo, ale Cyril a Metod predsa neboli predstavitelia islamu, ale boli predstaviteľmi kresťanstva. Naše kresťanské hodnoty sú zakotvené aj v preambule ústavy, a to si musíme pripomenúť. Ak môj výrok bol nejako zle interpretovaný, tak sa ospravedlňujem,“ doplnil.

V rámci diskusie o sobotňajšom (21. 6.) sneme Hlasu jeho predseda poznamenal, že strana je plne skonsolidovaná. „Neviem, či pri 20-člennom predsedníctve, ak jedna členka si pozastaví svoje členstvo a jeden z členov už nepokračuje ďalej, či to je také zemetrasenie,“ konštatoval.

Pripomenul, že Ján Ferenčák ostáva aj napriek vylúčeniu z predsedníctva naďalej zakladajúcim členom. „Ja som oznámil predsedníctvu svoje rozhodnutie, rovnako som ich poprosil, že napriek tomu, že v stanovách nič také nekážu, ak má niekto z nich pocit, z nášho 20-členného predsedníctva, že by tam mal byť ešte na môj návrh niekto iný, nech sa postaví, ale všetci ostali sedieť,“ dodal.

Šutaj Eštok v relácii objasňoval aj svoj výrok zo včerajšieho snemu, kde povedal že „byť matkou je to najviac, čo vie žena urobiť“. „Ja som to povedal ako rodič, ako partner, ale aj ako politik, ktorý sa v politike snaží urobiť všetko pre to, aby ženy boli v spoločnosti rovnocenné,“ konštatoval s tým, že prejav si písal sám.