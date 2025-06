PS si poistilo vplyv Dubécim, Šimečka odmietol dohodu s SNS. Hlas nakreslil Ficovi červenú čiaru

Opozičné hnutie PS obsadilo post podpredsedu Národnej rady Martinom Dubécim, aby si ho nevzala koalícia. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol predseda PS Michal Šimečka s tým, že od koaličných poslancov prichádzali signály, že by vládna väčšina v parlamente pozíciu chcela. Minister vnútra a predseda koaličnej strany Hlas Matúš Šutaj Eštok tiež potvrdil, že poslanec Hlasu Ján Ferenčák zostane šéfom parlamentného výboru.

Podpredseda parlamentu za opozíciu bude môcť podľa Šimečku zároveň vládnu koalíciu lepšie kontrolovať. Dubéci by sa mohol napríklad zúčastniť na zasadnutí bezpečnostnej rady. „Keď bola bezpečnostná rada o údajnom puči, tak tam nemohol byť nikto z opozície. Čiže my chceme, aby sme mali túto kontrolu,“ uviedol. Odmietol, že by na voľbe existovala politická dohoda s SNS.

Reakcia Dubéciho na tvrdenia Gašpara o jeho temnej minulosti Video

Šutaj Eštok potvrdil, že poslanec Ján Ferenčák zostáva šéfom Výboru NR SR pre európske záležitosti. „Je naďalej členom, je radovým členom Hlasu, my máme 3-tisíc členov. Je množstvo schopných šikovných ľudí, ktorých v Hlase máme. Pán Ferenčák je, myslím, že schopný a šikovný na pozícii predsedu zahraničného výboru,“ uviedol Šutaj Eštok.

Minister vnútra zároveň na otázku o jednote poslaneckého klubu pri hlasovaní o novele Ústavy SR reagoval, že ak si Ferenčák nemyslí, že je medzi pohlaviami iba muž a žena, nech za návrh nehlasuje.

Ferenčák vyzval na sneme v Poprade na sebareflexiu strany Hlas Video

Šimečka v relácii tiež kritizoval výroky predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer) o neutralite Slovenska. Takéto vyjadrovanie z úst premiéra je podľa neho nebezpečné a nezodpovedné, keď „tu za našimi hranicami Rusko vedie krvavú agresívnu vojnu voči Ukrajine, vyhráža sa nám, Slovensku a zvyšku Európy, že na nás zošle rakety“.

Šutaj Eštok premiérove vyjadrenia vníma ako jeho názor, ktorý treba rešpektovať. Obdobie, keď si politici svoj názor povedať nemohli, bolo podľa neho pred rokom 1989. Minister zároveň potvrdil, že ak by sa zahraničnopolitická orientácia Slovenska zmenila zo západne orientovanej, Hlas odíde z vlády.