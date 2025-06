Cez Slovensko sa preženie vlna pekelných horúčav. Klimatológ varuje: Na juhu môže byť až 40 °C

Vyvrcholenie horúčav sa očakáva vo štvrtok 26. júna, keď teploty môžu prekročiť hranicu 38 °C. Niektoré meteorologické modely pripúšťajú aj lokálne maximum na úrovni 40 °C, hoci táto možnosť zostáva menej pravdepodobná, doplnil Pecho.

Počasie na týždeň: Prvé dni budú pekelné. Kedy sa horúčavy zmiernia? Video

Zrážky budú počas celého týždňa len ojedinelé a väčšinou málo významné. Do soboty 28. júna by nemali úhrny presiahnuť 10 mm, čo povedie k ďalšiemu prehlbovaniu už teraz mimoriadneho až extrémneho sucha – predovšetkým na juhu krajiny, varuje klimatológ.

„Kombinácia vysokých teplôt a minimálnych zrážok výrazne zvyšuje riziko lesných a porastových požiarov,“ upozorňuje Pecho. Podľa neho sa Slovensko nachádza v situácii, ktorá je mimoriadne riziková pre poľnohospodárstvo, vegetáciu aj zdravie ľudí.

Záchranári: Nepodceňujte riziká vysokých teplôt

Záchranári apelujú na ľudí, aby nepodcenili riziká vysokých teplôt. Pozor by si mali dávať najmä seniori, chronicky chorí pacienti či deti. Prevenciou je vyhýbanie sa dlhodobému pobytu na priamom slnku, informovala špecialistka vnútornej komunikácie Záchrannej zdravotnej služby ZaMED Alexandra Gállová.

Záchranári upozornili, že dlhodobé vystavenie sa extrémnemu teplu môže spôsobiť úpal, príznaky môžu byť podľa nich rôzne. Výnimkou nie sú bolesti hlavy, nevoľnosť či zmätenosť.

„Pri podozrení na úpal môžeme osobu ochladzovať vlažnou vodou, no nikdy nie ľadovou, pretože by to mohol byť príliš veľký šok pre organizmus,“ priblížil záchranár a vedúci Tréningového centra ZaMED Patrik Brna. Keďže úpal môže ohroziť život človeka, pri poruche vedomia je podľa jeho slov nevyhnutné okamžite vyhľadať odbornú pomoc.

Ako spresnili záchranári, prevenciou je vyhýbať sa dlhodobému pobytu na priamom slnku, pravidelne sa hydratovať a používať ochranu hlavy. Obzvlášť opatrné by mali byť rizikové skupiny. „Rok čo rok pribúdajú najmä kolapsy z tepla. Takisto stúpa počet výjazdov k pacientom s infarktom myokardu či náhlou cievnou mozgovou príhodou,“ skonštatovala hlavná záchranárka Diana Mikešová.

Dodala, že základom je pravidelne piť, ideálne čistú vodu, a vyhýbať sa sladkým nápojom a alkoholu. Odporúča tiež siahať po ľahších jedlách a obmedziť príjem mastných či ťažkých pokrmov.