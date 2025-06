Hovoria dokonca o zániku. Súkromné školy protestujú proti zmenám z dielne Druckera. Kto to zaplatí? Samozrejme rodič

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ) dôrazne odmieta zmeny zákonov, ktoré navrhuje ministerstvo školstva. Predložené zmeny podľa nej markantným spôsobom zasahujú do integrity neštátnych škôl, aj do podstaty toho, prečo vznikli.

Asociácia tvrdí, že návrhy rezortu školstva ohrozujú vyše 150-tisíc detí, ktorých rodičia sa slobodne rozhodli pre neštátne školy a školské zariadenia, a to na základe ich potrieb a preferencií, či vierovyznania. Súkromným školám podľa asociácie hrozí zánik, pretože ministerstvo navrhuje krátiť im finančné prostriedky a obmedziť podmienky ich fungovania. „Hlavný argument ministerstva, že ide o zrovnoprávnenie, je neakceptovateľný. Z konečného rozpočtu ministerstva školstva z roku 2023 je evidentné, že po prepočte na žiaka sú súkromné školy pre štát už dnes najlacnejšie a najefektívnejšie hospodárenie s financiami. Napriek všeobecne rozšírenému názoru, že neštátne školy sú rovnako financované ako verejné, zdroje o financovaní škôl v skutočnosti ukazujú, že štát dlhodobo dáva na súkromné školy o osem až 15 percent menej ako na verejné, teda po zavedení 20-percentného krátenia to bude mínus 28 až 35 percent oproti verejným školách, ktoré má zase platiť rodič!“ tvrdí ASŠŠZ.

Asociácia súkromných škôl odala, že paragrafové znenie týchto zmien videli prvýkrát až po ich zverejnení v legislatívnom procese, čo považuje za nedôstojné a neparticipatívne. Poukazuje pritom na to, že súkromné školy sú súčasťou vzdelávacieho systému vyše 30 rokov, napriek tomu ale neboli súčasťou rokovaní o predložených zmenách, ktoré im podľa nej môžu výrazne zhoršiť podmienky. „Demokracia vo vzdelávaní neznamená unifikáciu, ale možnosť slobodného výberu bez trestu. Sme presvedčení, že predložené návrhy zákonov výrazným spôsobom zasahujú do postavenia a rovnocennosti poskytovateľov vzdelávania, ako aj práv dieťaťa na slobodný výber svojej vzdelávacej cesty. Dokonca si trúfame povedať, že to, čo ministerstvo chystalo za zatvorenými dverami napĺňa kontúry zoštátnenia,“ tvrdí asociácia.

Návrh podľa súkromných škôl prináša neštátnym školám v zásade dve možnosti. Prvou je to, že sa škola vzdá školného a v podstate sa stane vereným poskytovateľom vzdelávania, teda štátnou školou, čím de facto poprie svoju identitu. Zároveň bez školného nemôže fungovať. Druhou možnosťou je to, že sa škola rozhodne zachovať svoju víziu, v dôsledku čoho jej ale štát podľa asociácie vezme časť peňazí a zreguluje ju tak, že príde o identitu aj prostriedky. „Vyzerá to tak, že cieľom je, aby sme opäť všetci písali pravou rukou a modrým perom… Je nutné zdôrazniť, že nositeľom peňazí je samotné dieťa a ak odoberieme peniaze jeho škole, odoberáme ich de facto deťom,“ doplnila asociácia. Štát podľa nej nesmie postupovať tak, že obmedzí ponuku pre rodičov, čo sa podľa nej ale stane, ak ministerstvo zvýši finančný tlak na neštátnych školách. Apeluje tiež na to, aby legislatíva bola v súlade s Ústavou SR, Dohovorom o právach dieťaťa a Chartou základných práv EÚ. Poniektoré z predložených návrhov sú podľa ASŠŠZ v priamom rozpore s týmito dokumentmi. „Navrhované znenia boli vložené do legislatívneho procesu bez zabezpečenia právneho súladu a ak nedôjde k náprave, budeme nútení postupovať cez hromadné pripomienky, a zároveň informovať medzinárodné organizácie o nerovnom prístupe smerujúcemu k postupnému znižovaniu rôznorodosti škôl,“ uzavrela asociácia. V súvislosti s navrhovanými zmenami spustila aj kampaň „TAKTO NIE“.

Minister Tomáš Drucker (Hlas-SD) nedávno predstavil viaceré zmeny v školskej legislatíve, medzi najzásadnejšie zaradil nový zákon o financovaní škôl. „Zavádzame niečo ako verejného poskytovateľa, ktorým nemusí byť len dnešná škola zriadená samosprávou, ale bude to môcť byť aj neštátna, teda cirkevná alebo súkromná škola. „Budú sa môcť začleniť do takzvaných verejných obvodov. V takom prípade, ak škola nebudú vyberať školné, budú mať nárok na stopercentný normatív,“ uviedol. Dodal, že ak budú mať záujem poskytovať nejakú osobitnú špecializáciu či vyberať si študentstvo, budú tak môcť robiť, no nebudú financovaní stopercentným normatívom. „Zavádzajú sa aj obvody. Jasné pravidlá pre dostupnosť a rovnosť pre všetky deti,“ avizoval minister. Neskôr spresnil, že tieto školy môžu mať rovnaké podmienky, ale musia mať aj rovnaké povinnosti. „Dnes tomu tak nie je, majú možnosť mať rovnaké financovanie, ale nie úplne rovnaké práva a povinnosti,“ povedal. Dodal, že navrhujú 80 percent, nepovažuje to za likvidačné. Zdôraznil, že tieto zmeny sa nebudú robiť náhle, predpokladá prechodné obdobie.

Článok budeme aktualizovať o stanovisko ministerstva školstva.