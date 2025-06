Prečo Kaliňák neposlal nové Bombardiery? Matovičovci kritizujú rezort obrany: Vyhodené peniaze

Upozorňuje pritom na to, že lietadlá mali slúžiť pri evakuačných letoch, no pri minulotýždňovom prevoze občanov SR z Blízkeho východu sa využili iné lietadlá. Na pondelkovej tlačovej konferencii to skonštatovali poslanci Národnej rady SR Gábor Grendel a Július Jakab (obaja Slovensko, Za ľudí, KÚ).

Prílet prvého evakuačného letu z Blízkeho východu do Bratislavy Video

„Po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe a evakuácii, ktorá sa udiala minulý týždeň, sa vláda rozhodla na evakuáciu svojich občanov a takisto aj občanov iných členských štátov Európskej únie, ktoré požiadali o pomoc, vyslať lietadlá a, čuduj sa svete, Bombardiery to neboli,“ poznamenal Grendel.

Hnutie Slovensko opätovne hovorilo o nevhodnosti daných lietadiel na zabezpečenie evakuačných letov z krízových oblastí. „Sú predražené a na ten účel, ktorý sa píše v materiáli, to znamená na zabezpečenie evakuačných letov alebo prepravnú kapacitu, sú absolútne nevyhovujúce,“ podotkol Grendel. Kritizoval, že nákup daných lietadiel je jedným z príkladov toho, ako netransparentne minister Kaliňák míňa peniaze daňových poplatníkov z rozpočtu rezortu na veci, ktoré SR nepotrebuje a obranyschopnosti krajiny nepomáhajú.

Bola úľava vidieť slovenské lietadlo, povedal turista zachránený z Blízkeho východu Video

Dopravné lietadlá ministerstvo kúpilo ešte vlani v decembri. Kaliňák nákup odôvodňoval tým, že armáda v tom čase vlastnila nevyhovujúce lietadlá. Hovoril o ich krátkom maximálnom dolete, nevyhovujúcich kapacitách a ich neschopnosti brániť sa proti útokom. Opozícia to kritizovala. Investíciu považovala v čase konsolidácie a spomaľovania ekonomického rastu za zbytočnú.