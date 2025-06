Zatvorení sú už osem dní. Po smrti chlapca rastie v Štúrove nervozita. Riaditeľ Vadašu spochybňuje hygienikov

Zatvorenie Vadašu podľa slov Hogenbucha poškodilo kúpalisko, podnikateľov, prakticky celé mesto a región, ale ovplyvnilo aj návštevnosť na ďalších termálnych kúpaliskách. Potvrdil to aj prezident Slovenskej asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavární Gabriel Somogyi. Primátor Štúrova Eugen Szabó zdôraznil, že mesto i kúpalisko chcú docieliť, aby bol celý prípad riadne vyšetrený a aby boli zodpovedané všetky nejasnosti týkajúce sa nákazy 11-ročného chlapca smrteľným parazitom Naegleria fowleri.

Kúpalisko Vadaš je zatvorené od nedele 15. júna. Dôvodom zatvorenia bolo skúmanie vzoriek vody na kúpalisku, kde sa nakazený chlapec zúčastnil na plaveckom výcviku. „Chlapec nastúpil na plavecký výcvik 2. júna. V nasledujúcom dni sa cítil chorý, 4. júna ukončil pobyt na Vadaši a odišiel domov. Na kúpalisku bol jeden a pol dňa. Inkubačná lehota u ochorenia, ktoré mu bolo diagnostikované, sa udáva dva až 15 dní. Nevychádza mi tá matematika,“ povedal Hogenbuch.

Od ÚVZ očakáva odpovede na otázky, prečo úrad vyšetruje Vadaš ako jediný možný zdroj nákazy, či prešetril aj vodu v bazéne pri rodinnom dome, kde chlapec býval, aj či úrad vyšetruje možnosť, že si chlapec nákazu priniesol z exotickej krajiny, kde mal spolu s rodinou údajne dovolenkovať bezprostredne pred nástupom na plavecký výcvik.

Hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová v piatok (20. 6.) informovala, že laboratórne analýzy predbežne potvrdili prítomnosť viacerých druhov améb v ôsmich vzorkách z desiatich, ktoré boli odobraté na kúpalisku Vadaš v Štúrove v sobotu 14. júna. O ktoré konkrétne améby ide, nešpecifikovala.

Riaditeľ kúpaliska tvrdí, že vo vzorkách sa nenachádzali žiadne toxické améby a výskyt Naeglerie fowleri sa nepotvrdil. Napriek tomu zostane kúpalisko na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) SR Nové Zámky zatvorené pre verejnosť až do opätovného odberu vzoriek a ich následného vyhodnotenia. Pre hostí ubytovaných v areáli sú určené tri bazény, povolené od RÚVZ, ktoré môžu využívať.

Hogenbuch rozhodnutie úradu kritizuje. „Dostali sme informáciu, že pokiaľ vo vzorkách budú akékoľvek améby a nepredložíme stopercentne čisté vzorky, ostanú bazény zatvorené. Prekvapilo nás to, lebo práve ÚVZ musí vedieť, že améby sa nachádzajú vo všetkých vodách, aj v pitnej. Napriek tomu tu máme zákaz prevádzky kvôli amébam, ktoré nie sú toxické. Ak by boli škodlivé, bola by vo vyhláške stanovujúcej požiadavky na kvalitu vody povinnosť vyšetrovať prítomnosť améb vo vode. No takáto povinnosť tam nie je,“ tvrdí riaditeľ Vadašu. Ak sa bude skutočne skúmať prítomnosť améb vo vzorkách vôd na kúpaliskách, budú sa podľa jeho vyjadrenia musieť zatvárať všetky kúpaliská, wellnessy aj wellness hotely.