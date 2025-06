Najteplejší deň týždňa ešte len príde, v noci sa nám bude zle spať. Meteorológ prezradil, čo máme pred sebou

Počasie na týždeň: Prvé dni budú pekelné. Kedy sa horúčavy zmiernia? Video Zdroj: TV Pravda

Otepľovať sa začalo na Slovensku počas uplynulého víkendu a v nedeľu už meteorológovia lokálne zaznamenali aj tropický deň s 30-stupňovými hodnotami. Pondelok bol ešte o čosi teplejší a maximá smerovali na niektorých územiach k 36 stupňom Celzia. Od západu k nám však začal postupovať studený front, ktorý so sebou priniesol výraznú zmenu.

Vyskytnúť sa môžu aj krúpy

Meteorológovia Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) vydali na pondelok výstrahy prvého aj druhého stupňa pred intenzívnymi búrkami, ktoré sa podvečer najviac dotkli krajného západu západného Slovenska. Najväčšia pravdepodobnosť výskytu škôd je od 17. hodiny.

Ako pre Pravdu uviedol meteorológ SHMÚ Pavol Beránek, nebezpečné búrky by mali postupovať ďalej na východ. „Východné Slovensko by až také silné búrky nemalo mať. Výstraha na intenzívne búrky, ktorá platí na pondelok večer, sa týka v prvom rade silného nárazového vetra aj priemerného vetra,“ upozornil.

„Priemerná rýchlosť vetra, to znamená meraná aspoň po dobu jednej až dvoch minút, môže spôsobiť problémy počas jednej až dvoch hodín, najmä na juhozápadnom Slovensku. Priemerná rýchlosť môže pri prechode frontu dosahovať hlavne na juhozápadnom Slovensku aj v nížinách okolo 15–16 metrov za sekundu. Nárazy môžu dosahovať ojedinele až 90 kilometrov za hodinu,“ priblížil Beránek.

Až do štvrtkového poludnia by už búrky nemali robiť šarapatu. Vo štvrtok v popoludňajších a večerných hodinách a zo štvrtka na piatok je však pre vysoké teploty vzduchu opäť veľká šanca, že sa môžu znova objaviť. „Podmienky na to budú dobré. Situácia môže byť podobná ako pondelok, ale je to veľmi ďaleko. Budeme to upresňovať, pretože presne predpovedať búrku aj na pár desiatok minút je veľmi komplikované,“ vysvetlil.

Tornáda? Pravdepodobnosť je mizivá

Meteorológ upozornil, že pri búrkach treba dávať pozor na to, že sa ojedinele alebo výnimočne môže vyskytnúť krupobitie, pričom padať môžu dvoj- až trojcentimetrové krúpy. „To sa môže v pondelok takisto stať. Ak sa tak stane, tak len na veľmi malej ploche – lokálne,“ pokračoval.

Takisto sa môže vyskytnúť aj prívalový dážď, teda s intenzitou aspoň na úrovni 20–25 milimetrov za desať až dvanásť minút, možno aj viac. Ak sa tak stane, tak len na veľmi malej ploche,“ uviedol ďalej. Pri búrkach si však treba dávať pozor aj na blesky. „Keď je veľká alebo výrazná blesková aktivita, tak môže byť aj s bleskami problém, keďže môžu do niečoho udrieť,“ vystríhal.

Slovensko nemá podľa meteorológa veľmi dobré podmienky pre vznik tornád, no ojedinele sa už u nás vyskytli, nie však v takom rozsahu, ako ich poznáme zo Spojených štátov amerických. Presne pred štyrmi rokmi tornádo zasiahlo moravské obce Hrušky, Moravskú Novú Ves, Mikulčice a časť mesta Hodonín. Dosiahlo vtedy dĺžku 26 kilometrov a šírku 500 metrov.

„Úplne vylúčiť sa tornádo nedá, ale je to veľmi málo pravdepodobné, že by počas tohto týždňa na Slovensku, a najmä počas tohto frontu, ktorý ide teraz, bolo tornádo, ale úplne vylúčiť sa to nedá. Pravdepodobnosť je minimálna,“ vysvetlil Beránek.

Ochladí sa, no chladno nebude

V utorok už ortuť teplomera poklesne. I keď by malo byť o niečo chladnejšie ako v pondelok, veľmi chladno nebude. „Najvyššia denná teplota v utorok bude na Slovensku väčšinou 26 až 32 stupňov v popoludňajších hodinách, a dokonca v severnej polovici územia budú lokality, kde bude ‚len’ 20 až 26 stupňov Celzia. Veľmi chladno nebude, ale oproti pondelku sa o pár stupňov ochladí,“ uviedol Beránek.

Znovu sa začne otepľovať v stredu, keď budú teploty opäť vysoké, no deň bude bez zrážok. „Bude v rozpätí od 26 na severe až do 36 na juhozápade. Zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že najteplejším dňom tohto týždňa bude štvrtok. Vtedy by najvyššia denná teplota mala byť zväčša v rozpätí 30 až 37 stupňov Celzia. Tridsaťsedem stupňov bude s veľkou pravdepodobnosťou na juhu Podunajskej nížiny, možno aj v okresoch Veľký Krtíš a Krupina,“ priblížil odborník.

V piatok by už malo byť o niečo chladnejšie, pričom najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 25 do 31 stupňov Celzia. Najteplejšie by takmer počas každého dňa malo byť na juhu alebo juhovýchode Podunajskej nížiny a čiastočne ešte aj na juhozápade stredného Slovenska, teda v okresoch Veľký Krtíš a Krupina.

„A kde horúčavy nepocítia vôbec? To je veľmi relatívne, pretože sa hovorí, že horúčava na naše pomery je vtedy, keď dosiahne teplota vzduchu aspoň 30 stupňov Celzia. Aby teplota nevystúpila aspoň na 30 stupňov Celzia počas tohto týždňa, tak to bude pravidelnejšie len v severnej polovici územia v polohách od 600 až 700 metrov nad morom smerom vyššie,“ povedal ďalej.

Nadlho posledná chladná noc

Oteplí sa aj v nočných hodinách. Situácia s minimálnou nočnou teplotou sa podľa meteorológa zmení práve začiatkom týždňa. „Noc z nedele na pondelok, teda z 22. na 23. júna, bola posledná noc na dlhý čas vopred, ktorá bola na väčšine územia na Slovensku relatívne chladná,“ vysvetlil Beránek s tým, že teplota klesala aj v nížinách na 13 až osem stupňov, čo je až podnormálna teplota na daný dátum.

„Nocou z pondelka na utorok sa začína séria teplých alebo dokonca až veľmi teplých nocí. Veľmi často bude počas tohto týždňa nastávať situácia, že minimálna teplota v nížinách – najmä na juhozápade – počas noci, bude klesať len na úroveň 21 až 18 stupňov Celzia. To znamená – zle sa bude spať,“ upozornil.

V horských dolinách bude teplota klesať na úroveň 15 až desať stupňov, ojedinele menej. „Ojedinele, ale naozaj len ojedinele, sa môže prechodne vyskytnúť aj tropická noc. To znamená noc, keď teplota neklesne na viac ako 20 stupňov, čiže minimum v noci je 20 a viac stupňov. Takáto situácia nastane, ale pravdepodobne len ojedinele,“ dodal.