Sekundy od tragédie. Na manželov v stane pri Váhu takmer spadol strom

Deň úľavy od spaľujúcich teplôt. Potom sa vrátia

Na ryby k Váhu chodia manželia Maroš a Anna dlhé roky. Pri vode sa zdržia aj niekoľko týždňov, relaxujú a užívajú si dôchodok, napísal portál " seredonline.sk .{target:_blank}":[https://www.seredonline.sk/…adom-stromu/?…], ktorý o incidente informoval. Pri Váhu boli aj v pondelok večer počas víchrice, ktorá sa oblasťou prehnala.

Keď prišiel vietor, manželia boli vstane. Po chvíli sa rozhodli ísť skontrolovať loďku. „Urobili tak tri, štyri kroky a na stane, v ktorom len pred pár sekundami oddychovali, skončil víchricou zlomený strom," opísal portál.

„Pôjdem do kostola na omšu, toto nie je len tak. Buď by nás to zabilo, alebo by sme skončili polámaní“, opísala pani Anička.

Víchrica v lesíku pri Váhu polámala niekoľko stromov. Z časti neprejazdná zostala aj príjazdová komunikácia a aj týmto dvom Nitrančanom pomohli známi rybári. Zavolali kamarátov s motorovými pílami a hasičov.