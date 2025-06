Veterná smršť strhávala strechy, lámala stromy. Bez elektriny ostali tisíce ľudí. Nevydýchneme si ani dnes, po horúčavách príde ďalšia vlna búrok

Deň úľavy od spaľujúcich teplôt. Potom sa vrátia Video

Na Slovensku bol včera mimoriadne teplý deň, ktorý priniesol teploty šplhajúce až k hranici 35 °C. Po veľmi teplom dni však prišli búrky a silný vietor, ktorý lámal stromy a strhával strechy.

Búrka po 18:00 dorazila z východného Rakúska a prvé problémy spôsobila na Záhorí, či v Bratislave. V našom hlavnom meste zablokoval cestu na Devín spadnutý strom. Výraznejšie problémy však nastali na Záhorí, kde začali padať stromy, infomroval portál imeteo.sk. Vietor v oblasti Rohožníka dosahoval rýchlosť takmer 100 km/h. Postupne dochádzalo k tvorbe supercelárnej búrky, ktorá zasiahla Cerovú a obec Dobrá Voda. Do Cerovej priniesla búrka downburst a do obce Dobrá Voda zasa veľké krúpy.

Búrka pustošila aj oblasť dolného Považia. Poryvy vetra dosiahli v nárazoch vyše 100 km/h. Vietor vyvrátil množstvo stromov v Piešťanoch, v Novom Meste nad Váhom ako aj v okolí diaľnice D1. Búrka sa ďalej presúvala Horným Ponitrím nad Turiec a Liptov. Polámané stromy popadali na množstvo ciest a na elektrické vedenia.

Búrky spôsobili v noci na strednom Slovensku rozsiahle výpadky elektriny

Búrky sprevádzané silným vetrom spôsobili v noci z pondelka (23. 6.) na utorok masívne výpadky dodávky elektrickej energie takmer vo všetkých regiónoch stredného Slovenska. Hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš informoval, že v pondelok o 22.00 h evidovali bez elektriny takmer 50.000 domácností.

Podľa jeho slov mimo prevádzky zostalo viac ako 1000 trafostaníc. Elektrikári riešili v priebehu noci takmer 30 porúch na úrovni vysokého napätia a približne 50 porúch na úrovni nízkeho napätia. Avizoval, že po ustálení počasia bude prebiehať obnovovanie distribúcie elektriny pomerne rýchlo, ale niektoré opravy budú elektrikári s najväčšou pravdepodobnosťou riešiť aj počas utorka.

Foto: blesky.bourky.cz blesky Zaznamenané blesky.

Silný vietor poškodil strechu na obecnom úrade v Hradišti

Krytinu obecného úradu poškodil i v Hradišti v okrese Partizánske. Obyvatelia hlásili samospráve i popadané stromy, obec zasiahli aj výpadky elektriny, uviedol starosta obce Miloš Baránik.

Obec na odstránení poškodenia strechy pracuje. „Volal som klampiarom, ktorí prídu. Budú musieť odmontovať plechy, ktoré zostali na streche zrolované do veľkého klbka. Vietor vytrhával i strešné laty, tie budú musieť nanovo nabiť, dať na strechu fóliu, keby pršalo. Objednáme plech, aby sa strecha mohla celkom zakryť,“ opísal Baránik.

Samospráve podľa neho hlásili obyvatelia i vyvalené stromy. Vrchol jedného spadol na ihrisko, musia ho odstrániť, aby videli, či nepoškodil nejaké stroje. Vietor takisto v obci poprevracal nádoby na odpad.

V Hradišti v dôsledku búrky vypadla i elektrina. Starosta priblížil, že výpadky sa dotkli i ďalších obcí v okrese Partizánske.

Búrka zamestnala hasičov v Trnavskom kraji, mali vyše 100 výjazdov

Hasiči v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) zasahovali v súvislosti s nepriaznivým počasím celkom 104-krát. Odstraňovali popadané stromy z cestných komunikácií, vozidiel či naklonené konáre stromov, ktoré bezprostredne ohrozovali bezpečnosť premávky, uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Lena Košťálová.

„Celkom zasahovalo 81 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 213 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí. Na odstraňovanie následkov nepriaznivého počasia bolo nasadených 79 kusov hasičskej techniky,“ priblížila Koštálová. Najviac zásahov – desať – absolvovali počas pondelka a v noci na utorok (24. 6.) príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Piešťanoch z hasičskej stanice v Piešťanoch a Hlohovci.

Aká je pravda o počasí? Bude ešte na Slovensku sneh a prežijú klimatické zmeny tí po nás? Video

Hasiči v Žilinskom kraji mali v súvislosti s počasím 52 výjazdov

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí (DHZO) v Žilinskom kraji zasahovali v súvislosti s poveternostnou situáciou celkovo 52-krát. Výjazdy absolvovali od pondelňajšieho (23. 6.) rána do utorňajšieho rána. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.

„Išlo o odstraňovanie spadnutých stromov na vozovke, strechách rodinných domov, elektrickom vedení a poškodené strešné krytiny,“ uviedli hasiči.

Najviac zásahov, a to sedem, mali príslušníci HaZZ z hasičských staníc v Martine a Turčianskych Tepliciach. Hasiči z Ružomberka mali dva výjazdy, z Dolného Kubína a Tvrdošína štyri výjazdy, z Liptovského Mikuláša dva výjazdy. Príslušníci záchrannej brigády v Žiline zasahovali raz. Na odstraňovaní následkov búrky sa podieľali i členovia DHZO z viacerých okresov Žilinského kraja.

„Celkovo zasahovalo 35 príslušníkov HaZZ a 141 členov DHZO, nasadených bolo 43 kusov hasičskej techniky,“ zhrnul HaZZ.

Archívne video: Po búrke zostala vytopená celá obec. Do domov sa valila voda z okolitých polí Video

Hasiči v Košickom kraji mali v noci v súvislosti s počasím 21 výjazdov

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Košickom kraji zasahovali uplynulú noc v súvislosti s nepriaznivým počasím v 21 prípadoch. Informujú o tom na sociálnej sieti s tým, že najčastejšie išlo o odstraňovanie popadaných stromov z ciest, ulíc či áut.

„Najviac výjazdov zaznamenali v okrese Spišská Nová Ves – až desať výjazdov. V okrese Rožňava zasahovali pri piatich udalostiach, pri jednom výjazde v Košiciach a jednom v okrese Košice-okolie,“ uviedli s tým, že po dva výjazdy zaznamenali aj v okresoch Trebišov a Michalovce.

Búrky a víchrice, to je realita leta. Ako si ochrániť majetok a budú poistky bytov a domov drahšie? Video

Hasiči v Nitrianskom kraji odstraňovali v noci najmä popadané stromy

Celkovo 53 zásahov absolvovali počas noci z pondelka na utorok profesionálni i dobrovoľní hasiši v Nitrianskom kraji v súvislosti s počasím. Odstraňovali najmä popadané stromy z cestných komunikácií, elektrických a telekomunikačných vedení, informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre.

Počas nočného vyčíňania počasia zasahovalo celkovo 67 príslušníkov HaZZ a 47 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí. Nasadených bolo 33 kusov hasičskej techniky.

Najhoršia situácia bola v okrese Levice, kde bolo potrebných 23 zásahov hasičov. V okrese Topoľčany vykonali hasiči 13 zásahov, v okrese Nitra desať zásahov.

V Trenčianskom kraji zasahovali hasiči 30-krát

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí v Trenčianskom kraji zasahovali v dôsledku poveternostných podmienok od pondelňajšieho (23. 6.) večera do utorkového rána celkom 30-krát, informoval hovorca Krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne Marián Petrík.

Najviac zásahov mali hasiči zo staníc v Prievidzi a Handlovej, a to desať. Hasiči zo stanice z Nového Mesta nad Váhom zasahovali osemkrát, zo stanice v Púchove päťkrát, zo staníc v Trenčíne a Dubnici nad Váhom trikrát. Tri zásahy mali hasiči z Partizánskeho a jeden hasiči z Bánoviec nad Bebravou. Na odstraňovaní následkov počasia sa podieľali i členovia DHZO z obcí viacerých okresov Trenčianskeho kraja.

„Počas zásahov išlo o odstraňovanie popadaných, respektíve naklonených stromov z cestných komunikácií, ktoré ohrozovali premávku, ako aj zabezpečenie uvoľnených plechov na strechách,“ opísal Petrík.

Celkom pri týchto udalostiach podľa neho zasahovalo 61 príslušníkov HaZZ a 133 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí, pričom bolo nasadených spolu 60 kusov hasičskej techniky.

Ďalšie búrky sú na obzore

Po búrkach sa do našej oblasti rozširuje výbežok vyššieho tlaku vzduchu, ktorý už dnes prinesie ďalšie slnečné a teplé počasie. Na juhu západného Slovenska sa môžu teploty opäť dostať nad 30 °C. Informuje imeteo.sk.

Vo štvrtok by malo byť najteplejšie. Očakáva sa, že teploty môžu vystúpiť až ku 39 °C, no večer sa zopakuje situácia zo včera. Po horúcom dni príde ďalší studený front s intenzívnymi búrkami.

Archívne video: Voda nivočila Rokycany, v obci vyhlásili mimoriadnu situáciu Video

Záchranári: Nepodceňujte riziká vysokých teplôt

Záchranári apelujú na ľudí, aby nepodcenili riziká vysokých teplôt. Pozor by si mali dávať najmä seniori, chronicky chorí pacienti či deti. Prevenciou je vyhýbanie sa dlhodobému pobytu na priamom slnku, informovala špecialistka vnútornej komunikácie Záchrannej zdravotnej služby ZaMED Alexandra Gállová.

Záchranári upozornili, že dlhodobé vystavenie sa extrémnemu teplu môže spôsobiť úpal, príznaky môžu byť podľa nich rôzne. Výnimkou nie sú bolesti hlavy, nevoľnosť či zmätenosť.

„Pri podozrení na úpal môžeme osobu ochladzovať vlažnou vodou, no nikdy nie ľadovou, pretože by to mohol byť príliš veľký šok pre organizmus,“ priblížil záchranár a vedúci Tréningového centra ZaMED Patrik Brna. Keďže úpal môže ohroziť život človeka, pri poruche vedomia je podľa jeho slov nevyhnutné okamžite vyhľadať odbornú pomoc.

Ako spresnili záchranári, prevenciou je vyhýbať sa dlhodobému pobytu na priamom slnku, pravidelne sa hydratovať a používať ochranu hlavy. Obzvlášť opatrné by mali byť rizikové skupiny. „Rok čo rok pribúdajú najmä kolapsy z tepla. Takisto stúpa počet výjazdov k pacientom s infarktom myokardu či náhlou cievnou mozgovou príhodou,“ skonštatovala hlavná záchranárka Diana Mikešová.

Dodala, že základom je pravidelne piť, ideálne čistú vodu, a vyhýbať sa sladkým nápojom a alkoholu. Odporúča tiež siahať po ľahších jedlách a obmedziť príjem mastných či ťažkých pokrmov.