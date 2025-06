Gašpar ma hrubo urazil. Poslanec Majerský dal podnet na mandátový a imunitný výbor

Čítajte viac Zvrat. Koalícia už nemá väčšinu na zmenu ústavy, otočil poslanec Majerský. Gašpar: Niekto si ho kúpil. Mikloško: Čo si to dovoľujete?

Dôvodom sú Gašparove vyjadrenia na jeho adresu v pléne parlamentu. „Sloboda slova, aj v parlamente, musí mať určité hranice, ak zasahuje do práv iných. Tibor Gašpar ma hrubo urazil, vystavil ma znevažovaniu a vyhrážkam priaznivcov opačného politického spektra, čo považujem za neprípustné. Zvlášť, ak o korupcii iných hovorí obžalovaný podpredseda parlamentu za stranu Smer, ktorý bude v dohľadnej dobe vysvetľovať svoje skutky na súde,“ zdôvodnil Majerský. Dodal, že Gašpar to navyše povedal bez akéhokoľvek dôkazu či podozrenia, čo len vykresľuje jeho hodnotový svet.

Majerský: Nikto ma nekorumpoval, rozhodol som sa slobodne. Gašpar ho pobavil Video

Tibor Gašpar za rečníckym pultom v Národnej rade kritizoval poslanca Majerského za to, že sa nakoniec rozhodol pridať k Františkovi Mikloškovi a nepodporiť novelu ústavy. Naznačil, že si ho niekto mohol kúpiť. „Buď ste ho riadne zastrašili – podľa toho, ako sa vyvíjala táto diskusia, alebo ste si ho kúpili, a tu už hovoríme o korupcii. Možno sa aj dozvieme, za aké prísľuby to bolo a prečo teda mení svoj hodnotový svet, lebo podľa mňa to je zmena hodnotového sveta poslanca za Kresťanskodemokratické hnutie,“ vyhlásil na ostatnej schôdzi parlamentu v rozprave k prerokovávaniu novely ústavy Gašpar.