Slovensko zablokuje sankcie proti Rusku, ak sa nevyrieši, jedna vec, avizuje Robert Fico

Fico v tejto súvislosti opäť kritizoval plán Európskej únie postupne zastaviť všetok dovoz ruského plynu do konca roka 2027. Ten je súčasťou projektu RePower EÚ s cieľom odbúrať závislosť európskeho bloku od energií z Ruska.

„Žiadame odložiť hlasovanie o sankčnom balíku, kým sa nevyrieši ‚repowering‘. Všetci dobre vieme, že škodí celej Európskej únii. Ak sa rozhodnú nepočúvať, budú za každú cenu presadzovať ‚repowering‘ a bude to urobené kvalifikovanou väčšinou, tak zablokujeme sankcie,“ povedal Fico novinárom.

Kým uloženie nových sankcií EÚ alebo predĺženie tých existujúcich voči Rusku za jeho pokračujúcu agresiu voči Ukrajine si vyžaduje jednomyseľný súhlas európskeho bloku, návrh ohľadom uvedeného ukončenia dovozu ruského plynu do EÚ by mal byť schvaľovaný postupom kvalifikovanej väčšiny. To by umožnilo prehlasovať postoj Bratislavy a tiež Budapešti, ktoré zhodne vystupujú proti zákazu odoberať ruský plyn.

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v pondelok podľa agentúry Reuters uviedol, že Maďarsko a Slovensko sa rozhodli nepodporiť 18. úniový sankčný balík proti Rusku. Dôvodom je práve plán EÚ ukončiť energetický dovoz z Ruska, na ktorý Slovensko aj Maďarsko spoliehajú. Novonavrhované sankcie mieria predovšetkým na ruský energetický a bankový sektor.

Slovenský minister zahraničia Juraj Blanár potom podľa svojho úradu povedal, že Slovensko bude môcť podporiť 18. balík protiruských sankcií, lebo by nemal mať negatívny dopad na slovenskú ekonomiku. Taktiež Blanár však vyzval na to, aby o sankčnom balíku diskutovali štátnici členských krajín EÚ na summite spoločne s plánom EÚ odstrihnúť sa od strategických surovín z Ruska.