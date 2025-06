Magda Vášaryová mala dopravnú nehodu. Záchrancovi sa poďakovala za remeň a pridala aj celospoločenský odkaz

Niekdajšia politička a diplomatka sa so svojou skúsenosťou podelila na sociálnej sieti.

Uviedla, že v búrke na ceste medzi Turňou nad Bodvou a Soroškou narazila do mŕtvej lane. „Našťastie som skúsená vodička a tak sa mi nič nestalo, akurát si to odniesol podvozok pravého kolesa,“ napísala.

Následne za ňou zastavilo iné auto, z ktorého vystúpila pomoc. „Vystúpili dvaja muži, usmiali sa široko na mňa, vliezli hlavami pod podvozok a uvoľnený plast zaviazali vlastným remeňom z gatí a poslali ma do Bratislavy a zase len s úsmevom,“ opísala zážitok bývalá veľvyslankyňa v Poľsku.

Podľa vlastných slov sa zmohla len na poďakovania, na ktoré „oni, noční hrdinovia, reagovali mávnutím ruky, akoby to na ceste robili každú noc“.

„Milý pán Šajgalík z Rožňavy, alebo okolia s kamarátom, ďakujem Vám ešte raz z celého srdca a oznamujem, že profíci z autoservisu dnes ráno konštatovali, že ste to urobili tak senzačne, ako by to urobili oni,“ napísala Vášaryová a pridala aj celospoločenský rozmer celej situácie. „Posilnili ste u mňa včera v noci presvedčenie, že Slováci nie sú stratení a nie všetci nabehli na neslušné, nevychované a agresívne správanie sa, ktoré sa na nás leje prúdom z tlačoviek niektorých politických strán,“ dodala.

Na záver dodala, že majiteľovi-záchrancovi by rada dodala nový remeň.