PS na čele, Smer pod 20 %. Hlas opäť rastie, KDH dostalo od voličov varovanie, ukazuje prieskum

Ďalší prieskum volebných preferencií potvrdil prvenstvo Progresívneho Slovenska (PS). Ak by sa voľby konali v polovici júna, hnutie PS by získalo podporu 21,7 percenta respondentov. Podpora hnutia sa tak dlhodobo udržiava na stabilnej úrovni.

Strana Smer by skončila vo voľbách na druhom mieste so ziskom 19,7 percenta hlasov voličov. Strane Hlas po májovom poklese na 8,4 percenta preferencie narástli a vo voľbách by získala 10,3 percenta hlasov. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N. Agentúra robila prieskum od 16. do 19. júna na vzorke 1 004 respondentov.

Majerský: Nikto ma nekorumpoval, rozhodol som sa slobodne. Gašpar ho pobavil Video

Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Republika, ktorému preferencie kontinuálne narastajú. Ak by sa voľby konali v polovici júna, hnutie by získalo 9,9 percenta hlasov voličov. Rovnako by sa do parlamentu dostali aj hnutie Slovensko (7,3 %), Kresťanskodemokratické hnutie (6,3 %, v máji mali 7,5-percentné preferencie) a strana Sloboda a Solidarita (6,1 %).

Koho by ste volili do parlamentu? Progresívne Slovensko Smer Hlas Hnutie Slovensko KDH Republika SaS Demokrati SNS Maďarská aliancia Sme rodina Inú stranu Nikoho Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Smer 24,4% Progresívne Slovensko 19,8% Demokrati 12,5% Republika 10,0% Hnutie Slovensko 7,2% SaS 7,0% Hlas 5,8% KDH 4,9% Nikoho 3,8% Inú stranu 1,5% SNS 1,4% Maďarská aliancia 1,2% Sme rodina 0,5%

Zber dát sa uskutočnil v čase, keď v parlamente prebiehala rozprava o novele Ústavy a KDH sa dostalo pod tlak politikov Smeru. Z hlasovania napokon vzišlo, keď koalícia bola schopná doručiť len 88 hlasov. Na schválenie bolo potrebných 90 zákonodarcov. V júnovom meraní tak zrejme aj pre ťahanice s koalíciou zaznamenalo KDH oproti máju pokles o 1,2 percentuálneho bodu.

Čítajte viac Gašpar ma hrubo urazil. Poslanec Majerský dal podnet na mandátový a imunitný výbor

Pred bránami Národnej rady SR zostávajú Demokrati (4,5 %), Maďarská aliancia (4,3 %), Sme rodina (3,1 %) a tiež koaličná Slovenská národná strana, ktorú by volilo 2,5 percenta opýtaných.

Do parlamentu by sa tak dostalo sedem strán. PS by získalo 40 mandátov, strana Smer-SD by ich získala 37, Hlas 19, Republika 18, hnutie Slovensko 13, Kresťanskodemokratické hnutie 12 a Sloboda a Solidarita by získala 11 mandátov.