Nová nemocnica sa rysuje: Bude ako štyri Bratislavské hrady a mat 25 operačných sál. Ukázali prvé vizualizácie megaprojektu

Lekárski odborári vítajú zámer výstavby národnej nemocnice v Bratislave, majú však výhrady k plánovanej kapacite lôžok a lokalite Video Zdroj: ta3

Nemocnica je spoločný projekt dvoch rezortov – obrany a zdravotníctva. Projekt medicínskeho zariadenia vo Vajnoroch bude vizuálne takmer identický s nemocnicou v Prešove, ktorú realizuje ministerstvo obrany pod vedením Roberta Kaliňáka (Smer). Na jeho výstavbu sa rovnako ako v prípade vznikajúceho ústavu v metropole Šariša použijú aj peniaze z obranného rozpočtu. Nemocnica vo Vajnoroch však nebude vojenská. Armádna bude len podzemná bezpečnostná základňa, štyri nadzemné podlažia hlavného objektu budú slúžiť civilnému obyvateľstvu.

Komplex viacerých budov bude stáť na pozemkoch ministerstva obrany, vďaka čomu nebude musieť dôjsť k žiadnemu vyvlastňovaniu pôdy. V súčasnosti sa tam nachádzajú bývalé kasárne a neďaleko je cudzinecká polícia. Súčasťou má byť nielen hlavná štvorposchodová budova približne so 150 ambulanciami, s 25 operačnými sálami a s lôžkami, ale aj administratívne budovy či infektológia. Bratislavská župa tam podľa rezortu zdravotníctva prejavila už záujem presťahovať svoju strednú zdravotnícku školu.

Čo bude v areáli

Pre lepšiu predstavu o veľkosti areálu: kým Bratislavský hrad zaberá plochu 67 944 štvorcových metrov, nová nemocnica a jej okolie budú dosahovať štedrých 288-tisíc štvorcových metrov. V budúcnosti by sa sem mohol z Kramárov presunúť Národný ústav detských chorôb. Priestor je dostatočne veľký, aby sa tam zmestili aj vzdelávacie inštitúcie či internáty a byty.

Ako sa uvádza v návrhu, ktorý vláda schválila ešte v apríli, projektovanie a výstavba prebehnú v troch fázach – realizáciou základne, hlavného stavebného objektu nemocnice a následne ďalších stavebných objektov vrátane administratívnych a obslužných objektov.

Celkovo má nová nemocnica stáť 1,26 miliardy eur, pričom stavebné náklady sa odhadujú na 863 500 000 eur, zdravotechnika vyjde na 127 200 000 eur. Vo Vajnoroch sú už v porovnaní s Rázsochami dotiahnuté siete, pretože tam v minulosti sídlili spomínané kasárne. Na projekt má byť alokovaných takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy. Pre pochybnosti o transparentnom procese minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) ešte v apríli informoval, že výstavba nadzemnej časti prejde kontrolou Útvaru hodnoty za peniaze.

Nová vojenská nemocnica v Prešove by mala vzniknúť za tri roky. Takto bude vyzerať Video

Kedy sa začne s prácami

Na pozemkoch vo Vajnoroch vidno už prvý ruch. Stavebnú časť zabezpečuje Kaliňákov rezort, medicínsku Šaškov. Aktuálne prebiehajú geodetické, pyrotechnické a hydrologické prieskumy. Ak pôjde všetko podľa plánu, ešte tento mesiac sa začnú búracie práce, keďže v priestore sa nachádzajú staré armádne budovy. Cudzinecká polícia sa bude musieť odsťahovať. Po lete, v septembri tohto roka, by sa v areáli mali začať výkopové práce. Ešte v apríli vláda schválila, že projekt bude strategickou investíciou.

Foto: MZ SR Národná univerzitná nemocnica generála M. R. Štefánika Národná univerzitná nemocnica generála M. R. Štefánika

Konkrétne črty stavba nadobudne až o dva roky, v septembri 2027, keď by už mala byť v takzvanom stave Shell & Core, čo zahŕňa vonkajšiu konštrukciu budovy, strechu, okná, fasádu a základné inžinierske siete ako elektrina, voda a odpady. V tomto čase by už mala mať aj schodiská, výťahy a toalety, ale bez vnútorných priečok, podláh či povrchových úprav.

Oba rezorty – obrany i zdravotníctva – donedávna komunikovali, že nemocnicu postavia do roku 2030, aj keď Kaliňák sa vyjadril, že by to pod taktovkou obrany mohol byť aj skôr. Optimistické odhady hovoria, že by mohla byť dokončená už v roku 2029.

Nemocnica v Martine rastie Video Zdroj: ta3

Koľko bude postelí

Nová nemocnica bude poskytovať zdravotnú starostlivosť na najvyššej, piatej úrovni. Očakáva sa, že ročne bude slúžiť vyše 44-tisíc hospitalizovaným pacientom. Aktuálne má najviac lôžok v rámci Bratislavy Univerzitná nemocnica Bratislava, podľa dát ministerstva ide celkovo o 3 738.

Pri výpočte postelí vo vajnorskej nemocnici sa zohľadnilo niekoľko parametrov ako demografia či počet zákrokov v Univerzitnej nemocnici Bratislava počas minulého roka. Analytikom vyšlo, že v takzvanom dopytovom modeli bude mať zariadenie 950 lôžok, so stacionárnymi lôžkami 1 119. V optimálnom modeli, teda v mierových časoch bez pandémií či prírodných katastrof, to bude 1 270 postelí a v maximálnom modeli sa bude dať nafúknuť na 1 467 lôžok.

Čítajte viac Nie Rázsochy, ale Vajnory. Štát vybral miesto pre novú nemocnicu, stáť bude viac ako miliardu eur. Postaví ju Kaliňákov rezort

Otázne zatiaľ je, čo sa stane so skeletom na Rázsochách, kde mala stáť nemocnica už pred niekoľkými dekádami, no od roku 1987 sa tak nestalo. Nemocnica svätého Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Petržalke a Nemocnica Ružinov by sa mali po sprevádzkovaní zariadenia vo Vajnoroch okresať a budú ďalej slúžiť v menšom formáte.

O Vajnoroch ako o mieste pre novú štátnu koncovú nemocnicu informoval minister Šaško koncom apríla. Ešte za jeho predchodkyne Zuzany Dolinkovej kabinet Roberta Fica (Smer) schválil, že bude stáť v bratislavskom Ružinove, predtým sa hovorilo o Patrónke.