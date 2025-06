Donatellovu bustu zrejme čaká cesta do zahraničia, naznačila ministerka Šimkovičová prešovskému županovi

Vzácne dielo z Levoče čaká zrejme prevoz do zahraničia. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) to naznačila prešovskému županovi Milanovi Majerskému (KDH), ktorý od nej žiadal verejný prísľub, že sa miliónová busta vráti späť do historického mesta, odkiaľ ju za zvláštnych okolností odviezli.

Obyvatelia Levoče dúfajú, že sa vzácne dielo vráti do ich mesta. Bývalá riaditeľka múzea, ktorá na výskume roky spolupracovala, je však opatrná. „Človek uverí až vtedy, keď bude späť,“ povedala Mária Novotná pre tv.noviny.sk.

Prešovský župan však uviedol, že skôr ako na jeseň to nebude. Ministerka ju vraj mieni poslať mimo Slovenska. „Podľa všetkého pôjde na znalecké posúdenie do Talianska,“ uviedol Majerský.

Aj primátor Levoče už mal stretnutie s riaditeľom tamojšieho múzea. „Prisľúbil, že urobí všetko pre to, aby po zabezpečení všetkých opatrení bola socha vrátená do Levoče,“ povedal Miroslav Vilkovský.

Návrat busty Cecílie Gonzagovej do Spišského múzea žiadajú i levočskí poslanci. Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie, ktorým vyzýva rezort kultúry na jej vrátenie do priestorov Slovenského národného múzea – Spišského múzea v Levoči.

Bustu previezli z Levoče 29. mája. Prevoz bol podľa ministerstva v súlade so všetkými bezpečnostnými a zákonnými štandardmi a rezort opakovane a dôrazne odmieta nepravdivé tvrdenia a zavádzajúce interpretácie.

Z odborných posudkov vyplýva, že ide o výnimočný artefakt z polovice 15. storočia, jeden z desiatich signovaných originálov Donatellovej tvorby. Busta bola pôvodne súčasťou zbierky rodu Csákyovcov v Spišskom Hrhove a od roku 1975 bola v správe Spišského múzea, ktoré v meste pôsobí už 140 rokov. Až nedávny výskum historičky umenia Slovenskej akadémie vied Marty Herucovej, iniciovaný práve múzeom, potvrdil jej výnimočný pôvod, keď bola identifikovaná ako dielo renesančného majstra Donatella.

Ministerka Šimkovičová naposledy potvrdila, že je v jej záujme vrátiť bustu späť do múzea v Levoči. Uviedla, že v súčasnosti komunikujú s odborníkmi, ktorí ju majú ohodnotiť. „Ja som tá, ktorá tlačí na čas, aby to bolo vyhodnotené čo najskôr,“ zdôraznila s tým, že bustu budú hodnotiť odborníci z Talianska a Švajčiarska a aj preto je proces zdĺhavejší. „Môj záujem je, aby sme vrátili bustu do múzea, teda odkiaľ bola vzatá, ale nie samozrejme dolu do tých priestorov, ale tak, aby bola videná,“ ubezpečila ministerka.

Potvrdila, že na nedávnom rokovaní SK8 komunikovala o problematike aj s Majerským, ktorý jej prezentoval reakcie samotných Levočanov. „Moja otázka bola, či vedeli všetci o tom, že tá busta existuje? Nie, nevedeli, ako som aj spomínala a dokonca ani niektorí zamestnanci nevedeli. Dnes už o tom vie celé Slovensko, a preto busta má taký záujem. Ja som veľmi rada, že sme to takto urobili. A že sme možno predišli niečomu, čo by sme potom asi nevedeli nejak ani komunikovať, či by sa ukradla, či by sa neukradla, či by zmizla, či by sa zamenila, neviem,“ podotkla Šimkovičová a potvrdila, že verí orgánom, ktoré zabezpečili prevoz busty a urobili to podľa nej v súlade so zákonom.

Členovia výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá mimoriadne rokovali k prevozu busty Cecílie Gonzagovej. Uznesenie však ešte neprijali.