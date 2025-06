Ficov exporadca Chmelár v ta3: NATO od nás žiada veci, aké nechcel ani Sovietsky zväz. Z Rutteho listu mi bolo na vracanie

Video

V ta3 zhodnotil situáciu na Blízkom východe, ako aj pozíciu Slovenska na summite NATO.

Slovensko na summite NATO zastupuje prezident Peter Pellegrini. Hoci predseda SNS Andrej Danko vyhlásil, že prezident nemá mandát vlády, realita je iná. Podľa Chmelára išla hlava štátu do Haagu s plnou podporou vlády – vrátane tej od premiéra Roberta Fica a ministra obrany Roberta Kaliňáka. Vláda teda formálne súhlasí so zvýšením výdavkov na obranu, hoci nie všetci členovia koalície to komunikujú jednotne.

„Andrej Danko síce tvrdí, že prezident nemá mandát vlády, ale v skutočnosti to celé Peter Pellegrini komunikačne zbabral. Pretože Robert Fico ako skúsenejší politik, to proste zahral tak, že bombasticky oznámil, že my nebudeme budúci rok zbrojiť,“ zhodnotil Chmelár s tým, že v skutočnosti so zbrojením potichu súhlasia.

Slovensko je zatiaľ riadnym členom NATO, uviedol Pellegrini: Zvyšovaniu výdavkov iným brániť nebudeme, ale pôjdeme vlastným tempom

Pripomenul, že tlak na zvyšovanie vojenských rozpočtov neprichádza zvnútra Aliancie, ale z USA, konkrétne od Donalda Trumpa, ktorý podľa neho typickým obchodníckym nátlakom vydiera spojencov.

„Takto sa to medzi spojencami nerobí. Spojenecká zmluva by mala byť postavená na dobrovoľnosti. A pripomínam, že ani za Varšavskej zmluvy od nás Sovietsky zväz nechcel, aby sme dodržiavali nejaké percentá,“ zdôraznil. „Toto je naozaj niečo, proti čomu by sme sa mali postaviť,“ vyhlásil rázne.

Bývalý poradca je presvedčený, že zvyšovanie výdavkov „nie je poker, kde len prihadzujeme“. Podľa neho je ilúziou myslieť si, že 5 % HDP nebude mať vplyv na sociálne programy. „Je to lož. Aj ekonómovia upozorňujú, že bez vyšších daní alebo vyššieho dlhu to nejde,“ uviedol.

Na dlhodobý horizont, ktorý má viesť k navýšeniu výdavkov na obranu, sa Chmelár pozerá skepticky: „Keď sa štáty začnú búriť, ako Španielsko či Taliansko, jednoducho sa povie, že každý má vlastné tempo a nič sa nestane. Je to len politická floskula.“

Neodpustil si ani ostrú kritiku súkromnej správy generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho adresovanú Trumpovi, ktorú šéf Bieleho domu zverejnil aj na svojej sociálnej sieti Truth Social.

„Bolo mi z toho, prepáčte, na vracanie. Lebo niečo tak servilné som ešte nepočul, aby gratuloval drahému Donaldovi k ohromnému úspechu, ktorý nedosiahol žiaden prezident za desiatky rokov,“ povedal.

Danko: Ak prezident podporí zvýšenie výdavkov na obranu, urobí to bez mandátu

Gratuláciu šéfa rešpektovanej medzinárodnej organizácie k „flagrantnému porušeniu medzinárodného práva“ považuje za perfídnu a skutočne nevídanú.

Chmelár sa dotkol aj otázky domácej bezpečnosti. Tvrdí, že Slovensko nemá jasne definovanú obrannú stratégiu, ktorá by vychádzala z realistických potrieb. Spomenul aj absurdné historické paralely. „Na konci 80. rokov malo Československo vyše 4 500 tankov. Dnes máme desiatky. Ale nemôžeme ísť smerom, že potrebujeme 2 000 tankov,“ podotkol Ficov exporadca.

Podľa neho sa Slovensko stalo súčasťou veľkého obchodu, v ktorom zbrojárske firmy ovplyvňujú politiku a tlačia na zvyšovanie výdavkov. Upozorňuje aj na to, že minimálne 20 % výdavkov sa musí minúť na nákupy v zahraničí – čo podľa neho vyhovuje najmä americkému zbrojnému priemyslu.

Fico spochybnil členstvo v NATO: Slovensku by v časoch nezmyselného zbrojenia svedčala neutralita

Diskusia sa dotkla aj domácej politiky a výrokov šéfa SNS o vystúpení z NATO, za ktoré ho Chmelár pochválil. „Nepamätám sa, kedy som Andreja Danka pochválil. To neznamená, že obdivujem jeho politiku, ale to je z hľadiska toho remesla, ako sa to má robiť. Doteraz bol len taká blcha v kožuchu, ktorý všetko kritizoval, frflal tam, tam, tam, uštipol si z toho, z toho,“ zhodnotil jeho doterajšie pôsobenie a dodal, že teraz sa konečne chytil témy, v ktorej sa správa principiálne.

Hoci je zrejmé, že predseda národniarov nemá v parlamente reálnu silu na presadenie vystúpenia Slovenska z NATO, podľa Chmelára mu to však môže politicky pomôcť: „Vie, že to nikto nepodporí, ale pred voličmi môže povedať, že on aspoň chcel.“

Dankov postoj môže podľa Chmelára viesť aj k možnému spojeniu SNS a Republiky, aj keď to obe strany zatiaľ popierajú. „Republika môže byť tou drahou nevestou. Ja si viem predstaviť volebný blok SNS a Republiky, ktorý bude mať dvojciferné číslo a predbehne Hlas a bude ho naozaj atakovať,“ myslí si.

Na margo situácie na Blízkom východe a hrozby iránskeho jadrového programu Chmelár uviedol, že konflikt v regióne sprevádza mnoho klamstiev: „Chápem, keď mladí ľudia, ktorí v roku 2003 ťahali káčera, alebo ešte neboli na svete, sú zmätení. Ale ľudia, ktorí zažili klamanie o zbraniach hromadného ničenia v Iraku a podobné záležitosti, by mali mať dostatok skúseností,“ rozhorčoval sa neúspešný kandidát na prezidenta.

Návrat bombardérov B-2 po útoku v Iráne

„Iránska jadrová hrozba, kto to hovorí? Donald Trump, alebo Izrael, alebo tuto nejakí platení demagógovia? Ani Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, ani americké spravodajské služby nepotvrdili, že Irán niečo také robí,“ povedal s tým, že sme svedkami lží a dezinformácii.

Nevyhol sa ani kritike na adresu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý odsúdil iránsky útok na Izrael a ocenil odhodlanie USA zapojiť sa do konfliktu v regióne.

„Ja som zdesený hlavne z toho, že Volodymyr Zelenskyj, naozaj mi to hlava neberie, ako môže štát, ktorý bol prepadnutý a ktorý sa odvoláva na medzinárodné právo, vychvaľovať a obhajovať porušenie medzinárodného práva v prípade iného štátu,“ zdôraznil Chmelár.

Slovensko preto dlhuje verejnosti férovú diskusiu. „O obrane, o zbrojení, o bezpečnosti. Nie propagandu, nie dymové clony. Ale poctivú odbornú debatu,“ uzavrel.