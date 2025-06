PS: Pellegrini išiel na samit NATO bez stanoviska schváleného vládou, „dezorientované“ Slovensko si robí hanbu

„Prezident odišiel na samit bez podpory vlády, zároveň je tvrdo kritizovaný jedným z koaličných partnerov. Slovensko je na samite vnímané ako krajina, ktorá je dezorientovaná a nevie, kde patrí,“ povedal dnes na tlačovej besede člen predsedníctva PS Ivan Korčok a dodal, že Slovensko nikdy nesedelo za rokovacím stolom na samite NATO tak oslabené ako dnes. V Haagu sa aktuálne rozhoduje o navyšovaní obranných výdavkov členských krajín Severoatlantickej aliancie.

Korčok poukázal na to, že premiér Robert Fico (Smer) len pár dní pred dôležitým samitom rozbehol nebezpečnú hru a diskusiu okolo neutrality Slovenska, a teda vystúpenia z NATO. Prieskumy verejnej mienky pritom hovoria jasne, že až 72 percent občanov SR si praje zostať v NATO a 63 percent si myslí, že Slovensko by malo zvyšovať výdavky na modernizáciu armády. Korčok zároveň vyzval vládu, aby prestala hazardovať s obranou a bezpečnosťou Slovenska. „Partneri v NATO sa na nás pozerajú ako na rizikového člena. Zvýšenie výdavkov na obranu je prejav zodpovednosti, ale aj uznania reality,“ skonštatoval exminister zahraničných vecí.

Zdôraznil, že v kolektívnej obrane nemá Slovensko žiadnu alternatívu voči NATO, ak chceme, aby bola naša obrana efektívna aj dostupná. „Každá iná alternatíva ako členstvo v NATO je násobne drahšia, slabšia a menej efektívna,“ podčiarkol s tým, že Severoatlantická aliancia má zároveň odstrašujúci efekt a každý útočník si rozmyslí, či štáty NATO, vrátane Slovenska, napadne. Účet za zvyšovanie obranných výdavkov štátov NATO je účtom ruského prezidenta Vladimira Putina, kvôli ktorému sa to deje, zdôraznil Korčok.

Bezpečnostný expert PS Peter Bátor zhodnotil, že Slovensko si robí hanbu na medzinárodnej pôde, keď prezident bude prezentovať niečo, čo nepodporila vláda. „NATO nám za posledné dva rok dáva jasný odkaz, že klameme v tom, ako investujeme do našej obrany a že dávame dve percentá HDP do obrany, pretože to tie dve percentá nie sú. Vláda klame občanov, že ozbrojené sily dostávajú všetko na to, aby ich boli schopné brániť,“ skonštatoval. Všetky okolité štáty podľa neho rozumejú tomu, že treba viac investovať do obrany a bezpečnosti, len slovenská vláda nie.

Vláda navyše podľa Bátora ľuďom zatajuje, že z NATO sme dostali nový zoznam požiadaviek, ktoré musíme plniť na to, aby sme prispievali do novej kolektívnej obrany. „Zatiaľ čo iné štáty si tento záväzok idú plniť, náš premiér ostatným spojencom odkazuje, že my to robiť nebudeme. My to chceme zadarmo a robte to pre nás,“ povedal. Premiér Robert Fico tiež povedal, že na nové zbraňové systémy nedá ani cent, pritom minister obrany za jeho stranu Smer-SD Robert Kaliňák už naplánoval a aj minul na tento účel množstvo peňazí, poukázal Bátor. „Nikto netuší, čo vlastne nakupujeme, a jediný, kto o tom rozhoduje, je minister obrany. Robí to bez plánu a ako si zmyslí,“ podotkol. PS žiada, aby Kaliňák čo najskôr prišiel s jasnou stratégiou modernizácie armády, kde budú stanovené priority a aj to, ako sa budú napĺňať.