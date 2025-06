Papalášizmus a plytvanie. Opakuje sa scenár z PPA, upozorňuje SaS na situáciu v lesoch

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozorňuje na závažné podozrenia z nehospodárneho nakladania s majetkom v štátnom podniku Lesy SR. Podľa poslanca za SaS Alojza Hlinu a predsedu strany Branislava Gröhlinga ide o ďalší príklad papalášskeho správania a plytvania verejnými prostriedkami, ku ktorému podľa nich dochádza so súhlasom vlády Roberta Fica.

„Lesy majú obrovský význam pre krajinu – ekologický, spoločenský aj ekonomický. To, čo sa v štátnych lesoch dnes deje, je rabovačka. Niekto sa na tom poriadne nabalí. Keď je to štátne, je to vraj nikoho – a tak sa s tým aj zaobchádza. Musíme kričať, nie pre seba, ale kvôli našim deťom,“ uviedol poslanec Hlina.

Za jeden z hlavných problémov označil nákup predražených a zbytočných lesných mechanizmov. „Lesy SR nakúpili šesť súprav na odvoz dlhého dreva za pol milióna eur za kus – hoci ich nepotrebujú. Mali ísť do Česka, tam o ne nebol záujem. Niekomu sa ich podarilo pretlačiť do slovenských štátnych lesov,“ upozorňuje Hlina.

Ďalším vážnym pochybením je podľa neho spôsob predaja drevnej hmoty. Napriek platnej stratégii z roku 2021, ktorá uprednostňuje domácich spracovateľov, sa drevo predáva do zahraničia, najmä do Rakúska a Českej republiky. „Zodpovední ľudia obchádzajú pravidlá a predávajú drevo firmám, ktoré ho ďalej len predávajú. Spracovatelia v regiónoch sa nevedia k surovine dostať. To je drevo občanov Slovenska a má slúžiť Slovensku,“ zdôraznil Hlina.

Tretím problémom je podľa SaS obsadzovanie funkcií spornými osobami. „Šéfom závodu mechanizácie Lesov SR je bývalý pracovník PPA z čias, kedy vznikli súčasné kauzy haciend. Presne ako v PPA – známi ľudia, známe mená, známe praktiky,“ dodáva Hlina.

Šimečka v Ide o pravdu: Chceme vedieť, kto si ulial eurofondy na 'haciendy'. Prípad mojej mamy zneužívajú, tam ide o účtovnú chybu Video

Strana SaS avizuje, že v tejto veci podnikne ďalšie kroky. „SaS bude iniciovať mimoriadne zasadnutie výboru s cieľom vykonania poslaneckého prieskumu v Lesoch SR. Lesy SR nie sú súkromná firma, majú hospodáriť svedomito. Dnes je to všetko len ďalšia forma rozkrádania štátu,“ dodáva Hlina.

Predseda SaS Branislav Gröhling zároveň adresoval výzvu vládnej koalícii. „Vyzývam vládnu koalíciu – prestaňte rozkrádať Slovensko. Kde sa pozriete, tam podozrivý tender,“ uviedol Gröhling.

Čítajte viac Bojujú za každý strom. Aktivisti a developeri Nového Lida vedú boj o pravý breh Dunaja

Zároveň upozornil na pasivitu prokuratúry. „Generálny prokurátor nevidí, nepočuje. My však budeme konať. Ak nebude konať on, budeme podávať trestné oznámenia my. Nechceme žiť v krajine, kde sa verejné peniaze menia na súkromné zisky spriaznených ľudí. Chceme budovať ekonomiku, ktorá zostane na Slovensku – nie vyvážať drevo a zisky preč. Ľudí trápia ceny potravín, zlé zdravotníctvo a klesajúca životná úroveň. Tomuto sa má vláda venovať – nie rozkrádaniu,“ uzavrel predseda SaS.

Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o reakciu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.