Fico: V najbližšom období nepredpokladáme žiadne závažné zásahy do fungovania sociálneho systému

V najbližšom období nepredpokladáme žiadne závažné zásahy do fungovania sociálneho systému. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (Smer) po návšteve na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Dodal, že Slovensko je sociálnym štátom. Zdôraznil, že je to ústavný princíp a ide o atribút, ktorý musí naplniť každá vláda. Dodal, že v roku 2023 sa dostali do náročnej situácie, pričom dlhé roky budovali sociálny štát. „V roku 2023 sme však prišli a našli sme najhoršie verejné financie v celej EÚ a stojíme pred mimoriadne náročným cieľom, ako zosúladiť nevyhnutnú konsolidáciu verejných financií s ústavnou požiadavkou garantovať Slovensko ako sociálny štát,“ uviedol premiér. Dodal, že to znamená neísť proti dosiahnutému sociálnemu štandardu, ale usilovať sa ho zachovať, prípadne aj zvyšovať, ak je to možné. S ministrom práce Erikom Tomášom (Hlas), diskutovali o tom, ako ďalej, aj vzhľadom na konsolidáciu verejných financií. Predseda vlády označil prvú vlnu konsolidácie za splnenú tak, že nebolo siahnuté na sociálny štandard. Prešli si aj možnosti, ako môže MPSVaR SR prispieť ku konsolidácii.

„Stotožňujem sa s pánom ministrom, že treba ísť najmä do príspevku, ktorý bude založený na boji proti zneužívaniu sociálneho systému,“ vyjadril sa Fico a v tomto smere spomenul napríklad nemocenské dávky. Dodal, že minister Tomáš bude mať podporu pre tvrdé opatrenia proti takémuto zneužívaniu. Od Erika Tomáša očakáva, že v spolupráci s ministrom financií príde s potrebnými opatreniami. Spomenul aj možnosť nahradiť využívanie sociálneho systému aktivitou, tu spomenul projekt „Práca namiesto dávok“. Ten má podľa Fica podporu vlády a kto je schopný pracovať nemal by žiť z dávok.

„Vlajkovou loďou sociálnej demokracie bol a je 13. dôchodok,“ prízvukoval premiér. Fico zdôraznil, že 13. dôchodok je nedotknuteľný. Pripustil, že si uvedomujú, že výkonnosť slovenského hospodárskeho systému neumožňuje, aby mali dôchodcovia dôchodky porovnateľné napríklad s Rakúskom, i preto prichádzajú s doplnkami, ako je 13. dôchodok či úľavy na cestovnom. Vyzdvihol aj prudký rast minimálnej mzdy, ktorá je dnes viac ako 800 eur, na budúci rok by mala byť ešte o 99 eur vyššia. Podotkol, že Slovensko má zároveň najnižšiu mieru nezamestnanosti, hoci mnohí vystríhali, že rast minimálnej mzdy povedie k rastu nezamestnanosti. Fico poukázal aj na rast príplatku za prácu v noci a počas víkendov, vidí v tom i nástroj na vytváranie tlaku na zamestnávateľov, aby upúšťali od práce v noci. „Dnes na Slovensku nepracuje len ten, kto nechce,“ vyjadril sa premiér na margo miery nezamestnanosti a dodal, že Slovensko potrebuje dostatok kvalifikovaných pracovníkov.

Robert Fico spomínal aj kurzarbeit, projekt „Právo na prvé zamestnanie“ či funkčný sociálny dialóg. V tomto bode poznamenal, že to nie je ľahké, keďže partneri mávajú niekdy rozdielne názory. Vyzdvihol aj zvýšenie opatrovateľského príspevku či príspevku na osobnú asistenciu, rovnako vyjadril podporu aj reforme posudkovej činnosti. Spomenul aj možnosť využiť prostriedky z druhého dôchodkového piliera na investície do projektov, napríklad výstavbu nájomných bytov, pripomenul novelizáciu príslušného zákona, ktorá to umožnila. „Po rozhovore s ministrom Tomášom nemám žiadne pochybnosti, že v tomto tempe mieni pokračovať aj v ďalšom období,“ dodal Fico.

Minister Tomáš doplnil, že medzi výzvy jeho rezortu patrí pomoc jednorodičom, uviedol, že pracujú na národnom projekte z eurofondov, ktorý by mal pomôcť rodičom samoživiteľom. Počas leta by ho chceli dokončiť tak, aby mohol na jeseň fungovať. Pracujú aj na legislatívnych zmenách, ktoré by mohli samoživiteľom pomôcť, podľa ministrových slov ide najmä o zvýšenie sumy minimálneho náhradného výživného. Tá je podľa neho veľmi nízka. Predĺžiť by chceli aj dobu sprevádzania dieťaťa k lekárovi. Uviedol tiež, že chcú odstrániť diskrimináciu všetkých matiek. Rozpracovaný majú aj projekt rodinných kariet, ktoré by mohli rodinám priniesť zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti. „Reforma financovania sociálnych služieb je najväčšia výzva do druhej polovice volebného obdobia,“ skonštatoval Tomáš. Za ďalšiu výzvu označil kroky proti fiktívnym živnostiam či zavedenie nového konceptu životného minima. Spomenul i dôchodkové stropy pre určité povolania a prehodnotenie efektívnosti jednotlivých pilierov dôchodkového systému.