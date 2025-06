SNS kritizuje, že prezident súhlasil so zvýšením výdavkov na obranu

Koaličná SNS kritizuje, že prezident SR Peter Pellegrini súhlasil so zvýšením príspevku na obranu na päť percent HDP. Upozornila, že záväzok, ktorý prezident podpísal, by mohol v roku 2035 spôsobiť vážne ekonomické problémy slovenskému hospodárstvu. Nasledujúce desaťročie by sa podľa nej malo využiť na dosiahnutie zníženia tohto percenta. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.