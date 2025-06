Silné búrky zasiahnu západ Slovenska, vietor môže napáchať škody. Vo Francúzsku si búrlivé počasie vyžiadalo už dva životy

Na nebezpečenstvo upozorňuje portál iMeteo, podľa ktorého sa už okolo 18.00 h začne formovať búrková činnosť nad východným Rakúskom a Moravou. Spočiatku síce nepôjde o organizovanú búrkovú líniu, no vietor sa bude rýchlo šíriť na ďalšie časti západného Slovenska a bude fúkať prakticky na celom území tejto oblasti.

Je tu najteplejší deň roka. Čo po ňom? Video

Už okolo 21.00 h by mali búrky postupovať nad stredné Slovensko, konkrétne sa očakávajú v oblastiach Považia, Horného Ponitria či niektorých častiach Stredného Pohronia. Do centrálneho Slovenska dorazia pred polnocou, no v tomto štádiu by už ich sila aj nárazy vetra mali postupne slabnúť.

Meteorológovia varujú aj pred horúčavami

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre takmer celé územie Slovenska výstrahy pred vysokými teplotami a búrkami. Platia predbežne od 12. 00 do 19.00 h. Búrky sa podľa SHMÚ môžu vyskytnúť v niektorých krajoch v nočných hodinách.

Vo viacerých okresoch očakávajú meteorológovia dosahovanie maximálnej teploty vzduchu od 35 do 37 stupňov Celzia. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ priblížili. Dodali, že uvedená teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a oblasti nezvyčajná, ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká.

Dôležitou zásadou je podľa odborníkov dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu a obmedzenie fyzickej námahy. Odporúčajú tiež minimalizovať pobyt v exteriéri.

Vo Francúzsku búrky paralyzovali infraštruktúru

Včerajšie búrky potrápili predovšetkým západné Francúzsko, kde priniesli aj veľké krúpy. Následky búrlivého počasia si vyžiadali dva ľudské životy. V Paríži voda večer zaplavila ulice aj mnoho staníc metra, ktorého prevádzku museli prerušiť, píše agentúra DPA. Natiekla tiež do budovy parlamentu.

V departemente Tarn-et-Garrone na juhu krajiny zomrel 12-ročný chlapec, na ktorého sa prevrátil strom, keď sa svojou rodinou snažil dostať do bezpečia. Na severozápade Francúzska zase muž idúci na štvorkolke vo veľkej rýchlosti narazil do stromu ležiaceho na ceste.

Prietrž a krúpy zasiahli Brezno (archívne video) Video

V Paríži voda zaplavila ulice a viacero staníc metra, čo viedlo k prerušeniu prevádzky. Zatopená bola aj budova parlamentu, kde museli poslanci dočasne prerušiť rokovanie.

Na vrchole Eiffelovej veže zaznamenali vietor s rýchlosťou až 112 km/h, čo ilustruje extrémnosť javov. V francúzskej metropole sa ochladilo o 11 stupňov v priebehu len 20 minút. Bez prúdu zostalo dočasne viac ako 100 000 domácností.