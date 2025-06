Fico: Slovensko žiada odklad hlasovania o protiruských sankciách, inak ich zablokuje

Slovensko bude vetovať návrh nového súboru protiruských sankcií, pokiaľ hlasovanie o ňom, ktoré je teraz plánované na piatok, Európska únia neodloží. Slovenský premiér Robert Fico to vo štvrtok povedal poslancom európskeho výboru parlamentu pred odchodom do Bruselu na summit EÚ. Vec zdôvodnil tým, že Bratislava žiada, aby bola vyriešená záležitosť okolo navrhovaného ukončenia dovozu ruských energií, s ktorým nesúhlasí.

„Opätovne požiadame o odklad hlasovania. Ak povedia, že nesúhlasia s odkladom a chcú hlasovať, budeme to vetovať,“ uviedol Fico pred odchodom na vrcholnú únijnú schôdzku. O už 18. balíčku protiruských sankcií však v piatok nebudú na summite hlasovať prezidenti a premiéri krajín EÚ.

Summit, ktorý má na programe aj diskusiu o podpore Ruskom napadnutej Ukrajiny, prijíma iba politické rozhodnutia, ktorými sa potom majú riadiť Európska komisia a členské krajiny. Mohol by tak napríklad nabádať komisiu práve k riešeniu obáv, ktoré Bratislava má vzhľadom na plány na ukončenie dovozu ruského plynu.

Novými sankciami sa majú v piatok zaoberať veľvyslanci krajín bloku na svojom vlastnom rokovaní, hlasovali by o nich však len v prípade, že by bol zrejmý úspech takéhoto kroku. Okrem Slovenska má k novo navrhovaným sankciám, ktoré mieria predovšetkým na ruský energetický a bankový sektor, výhrady aj Maďarsko a sankcie musia byť prijímané jednomyseľne.

Na rozdiel od Maďarska Slovensko podľa Fica podporí závery summitu EÚ ohľadom Ukrajiny. Fico si myslí, že návrh zastaviť import ruského plynu do EÚ do konca roku 2027 je forma sankcií voči Rusku. Členské štáty o ňom však na rozdiel od sankcií môžu hlasovať takzvanou kvalifikovanou väčšinou, čo by umožnilo prehlasovať Slovensko a aj Maďarsko, ktoré s návrhom tiež nesúhlasia.

Fico tvrdí, že ukončenie dovozu ruského plynu povedie k rastu cien suroviny, čo ohrozí konkurencieschopnosť EÚ. Slovensko podľa neho tiež nemá záruky, že ho návrh komisie nepoškodí v prípadnej arbitráži s ruským dodávateľom plynu Gazprom, pokiaľ by Bratislava v súlade s iniciatívou EK prestala od roku 2028 odoberať ruský plyn. Slovensko má s Gazpromom zmluvu do roku 2034 a jej hodnotu Fico vyčíslil na 16 až 20 miliárd eur.

Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas) minulý týždeň povedala, že Slovensko dostáva z Ruska menej ako polovicu z celkového objemu nakupovaného zemného plynu. Dôvodom sú podľa nej nedostatočné prepravné kapacity pre dodávky ruskej suroviny.

Rusko v minulosti dodávalo plyn na Slovensko cez Ukrajinu, ktorá ale na začiatku tohto roka nepredĺžila s ruskou stranou kontrakt o tranzite plynu. Rusko potom začalo dodávať plyn na Slovensko cez Turecko a ďalšie krajiny.