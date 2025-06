Mamografia prsníkov bude už pre ženy od 45 rokov, preventívne sono sa naopak končí

Rakovinu prsníka má podľa Šaška približne 30 000 žien a každý rok pribúda viac ako 3200 prípadov. Takmer 900 žien na rakovinu prsníka zomiera. „Napriek tomu, že už dlhé roky vykonávame ultrazvuk prsníkov v rámci preventívnych prehliadok, tak úmrtnosť nám neklesá,“ skonštatoval Šaško. Efektívny mamografický skríning je podľa neho jediná metóda, ktorá preukázateľne znižuje úmrtnosť na rakovinu prsníka, a to do 40 percent.

Tvrdí, že rozhodnutie vychádza z odborných diskusií, je opreté o dáta a dôkazy. Ide aj o medzinárodné odporúčania. Slovensko bolo poslednou krajinou v Európe, kde sa ultrasonografické vyšetrenie prsníkov bežne robilo.

Minister zároveň nespochybňuje, že ultrazvuk prsníkov môže byť skvelý pri vyšetrení pacientky, ktorá má príznaky a spĺňa určité podmienky. Ako preventívna metóda však nedokáže zachytiť skoré štádiá rakoviny prsníka a je silne závislá od subjektívneho hodnotenia a vedie často aj k falošne pozitívnym výsledkom, uviedol.

Prevencia u žien do 45 rokov sa podľa šéfa rezortu bude robiť pravidelnou ročnou gynekologickou prehliadkou vrátane vyšetrenia prsníkov hmatom, ktoré vykoná lekár. „Ak vyhodnotí nález ako podozrivý, odošle ženu na ďalšie vyšetrenie ako sonografia, mamografia, magnetická rezonancia podľa veku či rizika,“ povedal.

Čítajte viac Nová Miss World je z Thajska, kráska prekonala rakovinu prsníka. Keď na pódium vstúpila Češka Pyszková, mnohým sa zastavil tep

V súčasnosti je na Slovensku 26 preverených skríningových mamografických pracovísk. Vyťažené sú na 50 percent, priblížil Šaško. Tvrdí, že bez väčších komplikácii zvládnu dvojnásobok pacientiek. Počet pracovísk chcú zvýšiť na 35. Zároveň budú zdravotné poisťovne do konca roka 2025 hradiť mamografiu v rámci preventívnych prehliadok na všetkých pracoviskách.

Klinický onkológ Stanislav Špánik v tejto súvislosti poukázal na to, že pri rakovine prsníkov je populácia so štandardným rizikom výskytu tejto choroby, a to u žien nad 45 rokov. „U žien pod 45 rokov je to veľmi zriedkavé. Tam práve spadajú ženy, ktoré majú zvýšené riziko. To znamená rodinná záťaž, že sa v priamej línii vyskytlo nádorové ochorenie, alebo majú genetickú chybu, ktorá prináša oveľa vyššie riziko vzniku nádoru prsníka,“ poznamenal.

Čítajte viac Príbeh: Hrášok v prsníku bola agresívna rakovina

Mamografický skríning by mal byť organizovaný, takže ženy by mali byť na vyšetrenie pozvané. „Mrzí ma, že mnohí nechápu, čo to skríning je, nechápu ako sa má vykonávať a naše ženy nemajú dobré informácie. Preto vzniká strach, obava, panika, že ich ideme o niečo obrať. Nie, práve im chceme ponúknuť to najlepšie, čo na svete je,“ uviedol onkológ.

Zmenu podľa Šaška plne podporujú Slovenská rádiologická spoločnosť, Slovenská onkologická spoločnosť, Gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť, Národný onkologický inštitút, odborné komisie ministerstva zdravotníctva a predstavitelia skríningových pracovísk.

Šéf rezortu zároveň apeloval na samovyšetrovanie prsníkov u žien a na absolvovanie preventívnych prehliadok. Zachraňujú podľa neho životy.