Zmluva s VšZP vyprší už o pár dní. Okruhlica žiada od poisťovní viac peňazí

Centrum pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) apeluje na zdravotné poisťovne, aby im optimálne navýšili ich oprávnené náklady. Tie podľa centra predstavujú minimálne 130 eur na deň. Na štvrtkovej tlačovej besede o tom informoval riaditeľ CPLDZ Ľubomír Okruhlica. Upozornil, že tento mesiac centru končí zmluva so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a ak nedôjde k dohode, jej poistenci by si od 1. júla museli liečbu hradiť ako samoplatcovia.

Podľa Okruhlicu došlo podmienečne k dohode iba so zdravotnou poisťovňou Dôvera, ktorá ponúkla najvyššie navýšenie. „Za tú istú liečbu dávajú poisťovne rozdielne sumy, my však musíme každému pacientovi poskytnúť rovnakú liečbu,“ vysvetlil s tým, že poisťovne argumentujú pre centrum nízkym ponúkaným navýšením nedostatkom financií.

V tejto súvislosti Okruhlica poukázal na memorandum o nastolení spravodlivosti vo financovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré podpísalo ministerstvo zdravotníctva, nemocnice a zdravotné poisťovne. Cieľom memoranda je dosiahnuť spravodlivé a pravidlami podložené financovanie nemocníc najneskôr do roku 2027. Aj keď CPLDZ memorandum podporuje, podľa Okruhlicu nemožno na spravodlivé financovanie čakať do roku 2027.

Okruhlica poukázal na prudký nárast pacientov centra. Zdôraznil, že centrum plní nielen liečebnú prevenciu, ale aj kriminality a chorôb. „Kriminalita poklesla, ale minulý rok počet užívateľov stúpol,“ ozrejmil. Za kľúčové považuje poskytovať nielen liečbu, ale aj jej kvalitu. Ak by liečba nebola v CPLDZ plne hradená, u pacientov by to podľa Okruhlicu mohlo mať za následok osobné dlhy, recidívu či samovražedné konanie. Doplnil, že v špecializovaných centrách má byť dostupnosť zdravotnej starostlivosti čo najvyššia.