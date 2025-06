Historik Kríž v Ide o pravdu: Je otázne, či na Blízkom východe pokoj vydrží. Nemyslím si, že sa podarilo úplne zlikvidovať iránsky jadrový program

Vojna medzi Iránom a Izraelom sa dala očakávať, smerovalo to k tomu, povedal publicista a historik Juraj Kríž v relácii Ide o pravdu. Teraz sú v hre viaceré scenáre, dodal. "V tejto chvíli sa zdá, že sa situácia upokojila. Uvidíme na ako dlho, pretože obidve strany budú veľmi silno monitorovať aktivity tej druhej," povedal.

Ak nepoľaví Irán zo svojich požiadaviek, skôr či neskôr Izrael zaútočí znovu, vyhlásil. Tento konflikt môžeme zhodnotiť ako historický úspech Izraelu. Ak by Irán uskutočnil veľkú odvetu, riskoval by ešte väčší hnev a zúrivosť Izraela a USA, povedal Kríž.

Irán je v tejto chvíli oslabený, jeho jadrový program utrpel značné škody. Celé zariadenie sa však podľa mňa Spojeným štátom nepodarilo zlikvidovať, vyhlásil Kríž.

Podľa Kríža však globálny konflikt nehrozí. „Žiadna tretia tretia svetová vojna v tomto konkrétnom prípade určite nehrozí. Ono sa od začiatku hovorilo, že globálna vojna… Nič tomu nenasvedčuje. Samozrejme, je pochopiteľné, že verejnosť je traumatizované sústavným veľmi hrozivými a negatívnymi hororovými informáciami z celého sveta. To vidíme na Ukrajine. To vidíme aj v iných častiach sveta a tento Blízky východ je vždy taký sud pušného prachu. Každú chvíľu sa tam niečo zomelie. Ale nič nenasvedčuje tomu, že by vznikol nejaký globálny konflikt, nebodaj v tej podobe, akej sa ho bojíme,“ povedal.

