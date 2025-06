Počasie úraduje: Ľadové „bomby“ v Taliansku, najsuchšiu púšť sveta pokryl sneh, horúčavy sužujú Balkán

Supercelárne búrky priniesli do Talianska ľadové krúpy veľkých rozmerov, a to od 2 cm až do 12 cm, informuje iMeteo. „V oblasti Trevisia padali skutočné ľadové bomby. Krúpy to dosahovali priemer 10 – 12 centimetrov, z ktorých niektoré vážili až 146 gramov – čo je absolútne mimoriadna a potenciálne ničivá hodnota,“ píše web.

zväčšiť Foto: meteoweb.eu krúpa Obria krúpa, ktorá spadla pri talianskom meste Trevisio.

Podľa zdroja však tieto ničivé gule nikoho nezranili.

Horúčavy na Balkáne

Balkán zase sužujú horúčavy. V niektorých častiach tohto regiónu sa očakávali v priebehu štvrtka teploty až do 41 stupňov Celzia, čo podnietilo tamojšie úrady vydať príslušné výstrahy, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

Na území Chorvátska sa podľa miestnych meteorológov očakávali najväčšie horúčavy v hlavnom meste Záhreb a na východe krajiny. Tamojšie úrady sú v stave zvýšenej pohotovosti od víkendu, keď tam lesné požiare zničili na juhu jadranského pobrežia desiatky domov.

V Albánsku sa hasičom podľa vyjadrenia tamojších úradov podarilo za posledných 24 hodín dostať pod kontrolu osem požiarov.

V Bosne a Hercegovine meteorológovia vyzvali ľudí, aby nevychádzali von, keďže v niektorých častiach krajiny sa teplota podľa predpovedí mala vyšplhať až na 41 stupňov Celzia.

Varovali, že horúčavy ohrozia zdravie tzv. zraniteľných skupín obyvateľstva, ako sú starší i veľmi mladí ľudia. Podľa miestnych meteorológov ide o prvú z najmenej troch vĺn horúčav, ktoré sa v Bosne očakávajú od júna do augusta.

Teploty tam už v júni presiahli očakávania a podľa predpovedí na júl a august budú o štyri až päť stupňov vyššie ako priemer. V dejinách Bosny ide o vôbec najsuchší jún s najnižším množstvom zrážok od začiatku takýchto meraní spred 135 rokov. Celkovo intenzívnejšie výkyvy počasia pripisujú meteorológovia klimatickým zmenám.

V niektorých častiach Srbska sa vo štvrtok očakávali teploty do 39 stupňov Celzia, čo je výrazne viac ako priemer pre toto obdobie. Podľa predpovedí počasia by horúčavy na Balkáne mali ustať do piatku; cez víkend sa očakáva mierny pokles teplôt a následne na budúci týždeň ich opätovné zvýšenie.

Najsuchšiu púšť sveta pokryl sneh

Obyvateľov púšte Atacama na severe Čile vo štvrtok ráno prekvapil netradičný jav. Najsuchšiu púšť sveta prikryla vrstva snehu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

„Neskutočné! Púšť Atacama, najsuchšia púšť na svete, je pokrytá snehom,“ napísali výskumníci zo sústavy rádioteleskopov ALMA na sociálnej sieti X. Zverejnili taktiež video, na ktorom vidno široké pláne pokryté snehom.

Observatórium dodalo, že hoci na neďalekej náhornej plošine Chajnanator, ktorá sa nachádza vo výške viac ako 5000 metrov nad morom, je sneh pomerne bežný, v púšti Atacama nezažili tento fenomén už takmer desať rokov.

Klimatológ Raúl Cordero Carrasco z univerzity v čilskom Santiagu vyhlásil, že je ešte príliš skoro spájať sneh s klimatickou zmenou. Dodal však, že podľa ich klimatických modelov bude „tento typ udalostí, teda zrážok v púšti Atacama, pravdepodobne častejší“.

zväčšiť Foto: SHUTTERSTOCK atacama Púšť Atacama patrí medzi najnehostinnejšie miesta na Zemi a preto je vhodná na hľadanie extrémnych foriem života, aké by mohli byť aj na Marse. Ilustračné foto.

Púšť Atacama je už desaťročia populárnym miestom pre umiestňovanie tých najmodernejších teleskopov sveta. Oblasť je totiž známa nízkym svetelným smogom a najtemnejšou oblohou na svete. Teleskop ALMA je všeobecne uznávaný ako najvýkonnejší svojho druhu.