Danko zostáva jediný. Šimkovičová sa pridala ku Kuffovi či Záborskej a neprevzala si cenu Homofóbroka

„Aktivistky teda na ministerstve okrem samotného „ocenenia“ nechali aj návrh abdikačného listu, ktorý by podľa ich názoru mala podpísať a poslať prezidentovi Petrovi Pellegrinimu,“ uviedol IĽP. Pripomína, že anticenu Homofób roka, získala šéfka rezortu kultúry s rekordným počtom hlasov. V 12. ročníku ankety totiž získala viac ako 100-tisíc hlasov, pričom do ankety sa celkovo zapojilo rekordných 183-hlasujúcich. Zvíťazila teda so ziskom viac ako polovice hlasov, s výrazným odstupom za ňou skončil Martin Kližan a na tretej priečke sa umiestnil minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (Národná koalícia, nom. Smer-SD). Anketa je organizovaná pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homofóbii a transfóbii (IDAHOT).

Kto si podľa vás zaslúži anticenu Homofób roka 2025? Martina Šimkovičová, ministerka kultúry 57,9% Igor Matovič, predseda Hnutia Slovensko 28,2% Rudolf Huliak, minister cestovného ruchu a športu 8,7% Martin Kližan, tenista 2,6% Separ, hudobník 2,6%

„Snažili sme sa pani Šimkovičovú niekoľko dní na ministerstve nájsť, ale nepodarilo sa. Zamestnanci nám povedali, že tam ani veľmi nechodí, tak sme jej to nechali v budove s tým, že to doručia do jej kancelárie. Okrem diplomu dostala aj knihu pre tínedžerov o LGBTI ľuďoch a škodlivosti homofóbie, aby sa dovzdelala – zjavne treba od základov. Zabalili sme jej to do dúhovej vlajky. Pridali sme ale aj výzvu na odstúpenie a návrh abdikačného listu, ktorý by podľa nás mala podpísať. Okrem šírenia homofóbie, rasizmu a antisemitizmu ničí aj slovenskú kultúru. Bolo by pre všetkých lepšie, keby robila niečo, čo jej ide – nevieme síce, čo to je, ale určite nič z toho, čo robila doteraz,“ uviedla koordinátorka Dúhového Slovenska Zuzana Slamená.

Ministerka kultúry Šimkovičová o Donatellovej buste Video

Riaditeľ IĽP a spoluzakladateľ Dúhového PRIDE Peter Weisenbacher poznamenal, že správanie a výroky Šimkovičovej sú smutnou vizitkou pre vládu. Vyjadril tiež počudovanie nad tým, že ministerka ostáva vo funkcii. „Odhliadnuc od deštrukcie kultúrnych ustanovizní, dosadzovania nekompetentných ľudí na významné pozície a podozrení z klientelizmu už opakovane dokázala, že šírenie dezinformácií, nenávisti a rozdeľovanie spoločnosti má ako pracovnú metódu,“ tvrdí. Je tiež toho názoru, že prezident Peter Pellegrini, ale aj strana Hlas, ktorá tvrdí, že sa v koalícii zasadzuje za slušnosť a profesionalitu, by mali zasiahnuť. Ministerka podľa Weisenbachera robí hanbu aj v zahraničí.

Čítajte viac Rekordná hanba pre ministerku: Šimkovičová získala titul Homofób roka. Dostala takmer 4-násobne viac hlasov ako vo voľbách

Trofej pre víťaza predstavuje štylizovaný piktogram v podobe zdeformovanej tváre, ktorá v sebe ukrýva aj nápis 4 percentá. Ide o tradične chápaný podiel neheterosexuálnych osôb v populácii. V minulosti anketu ovládli Štefan Kuffa (v súčasnosti štátny tajomník envirorezortu) za svoj výrok o topení gejov, Konferencia biskupov s tvrdením, že ľudskoprávni aktivisti sú „aktéri kultúry smrti“, či predseda ĽSNS Marián Kotleba. Víťazstvo si pripísala aj poslankyňa Anna Záborská (Kresťanská únia) a naposledy arcibiskup Orosch za svoje výroky o obetiach homofóbneho teroristického útoku na Zámockej. Ocenenie si nik z nich neprevzal, jediný, kto tak učinil bol bývalý predseda NR SR Andrej Danko (predseda SNS). S aktivistami sa aj stretol a následne pripustil, že v niektorých svojich výrokoch sa mýlil a korigoval ich.