Fico sa chce stretnúť na jeseň s ukrajinským premiérom. Na stretnutie so Zelenským nevidí racionálny dôvod

Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa má na jeseň stretnúť s ukrajinským predsedom vlády Denysom Šmyhaľom. Rokovanie by sa mohlo konať v septembri či októbri. Avizoval to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.

Na svoje stretnutie s Volodymyrom Zelenským nevidí dôvod. V prípade, že by malo racionálny zmysel, rokoval by s ním.

Slovensko na budúci rok nezvýši zbrojné výdavky, uviedol Fico. Predpokladá, že to tak bude aj v roku 2027. Zároveň deklaroval, že SR plní spôsobilosti, ktoré od nej Severoatlantická aliancia (NATO) očakáva a že na to stačí aj súčasný objem peňazí na úrovni dvoch percent HDP. Mieni, že prípadné navýšenie zdrojov v rezorte obrany musí ísť do civilných projektov.

