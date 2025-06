Hlási sa k nim Pellegrini, prejsť môžete aj s modrou knižkou a zarobiť si tisíce. Ako budú vyzerať Národné obranné sily?

Veliteľ Národných obranných síl L. Kisel: Súčasťou výcviku bude strelecká príprava, pre spestrenie máme pripravené airsoftové zbrane Video Zdroj: TV Pravda

1. Kedy sa začína prvý turnus?

Prvý turnus sa začne 10. júla. Nový zákon, ktorý umožňuje zriadenie Národných obranných síl, nadobúda účinnosť prvého júla. Parlament ho schválil ešte koncom mája. Obranné sily nahradia takzvané aktívne zálohy, kde je pre nízky záujem aktuálne len 170 ľudí.

2. Kde sa môžem do NOS prihlásiť?

Informácie pre záujemcov sú dostupné na čísle 0960 960 960 u operátorov 24 hodín sedem dní v týždni a tiež na webe noska.sk. Časom má pribudnúť aj aplikácia. Po informácie je možné si zájsť do regrutačných kontaktných centier v Bratislave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach.

Čítajte viac Nová nemocnica sa rysuje: Bude ako štyri Bratislavské hrady a mať 25 operačných sál. Ukázali prvé vizualizácie megaprojektu

3. Aké sú vekové limity pre NOS?

Do NOS môžu vstúpiť ženy aj muži od 18 do 55 rokov, s výnimkou do 65 rokov.

4. Kto môže vstúpiť do NOS?

Národné obranné sily sú podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer) otvorené všetkým. Požiadavkou na vstup do záloh je byť zdravotne a psychicky spôsobilý, pričom postačí výpis zo zdravotnej karty. Ďalej je nutné byť bezúhonný, spoľahlivý, mať trvalý pobyt na Slovensku a byť občanom Slovenskej republiky.

„Máme záujem vybudovať komunitu ľudí, ktorí budú vo svojom voľnom čase pripravení pomôcť v prípade ohrozenia nielen prírodnou katastrofou, ale aj rôznymi nešťastiami,“ uviedol Kaliňák. Do NOS sa chce prihlásiť aj prezident Peter Pellegrini.

5. Koľko typov nových záloh bude?

Národné obranné sily sa budú skladať z troch typov záloh – operačných, pohotovostných a branných. Stručne opísané, Operačné zálohy plnia úlohy ozbrojených síl a úlohy krízového manažmentu, Pohotovostné zálohy plnia najmä úlohy krízového manažmentu a úlohy ozbrojených síl a Branné budú jednorazovým výcvikom pre občanov bez vojenských skúseností.

Vojaci v zálohách majú byť podľa Kaliňáka pripravení chrániť republiku aj v prípade vojenského ohrozenia. „Národné obranné sily sú určené predovšetkým na zaujatie miest pri ochrane dôležitých alebo osobitných objektov v prípade, že profesionálni vojaci zaujmú svoje pozície pri ochrane Slovenskej republiky,“ priblížil ďalej.

Príslušníci NOS sa budú pripravovať okrem úloh domáceho krízového manažmentu na odstraňovanie následkov krízových situácií ako sú povodne, zosuvy pôdy, požiare, havárie či následky po silných veterných búrkach.

R. Kaliňák: Do obranných síl sa zatiaľ hlásia desiatky ľudí, výcvik začne v júli Video Zdroj: tasr

6. Kde budem pôsobiť ako príslušník NOS?

Buď v mieste trvalého bydliska, alebo v prípade potreby aj na celom území SR.

7. Pre koho sú Pohotovostné a Operačné zálohy?

Do Operačných záloh môžu vstúpiť ľudia, ktorí už majú skúsenosti s ozbrojenými silami, absolvovali základnú vojenskú službu alebo sú bývalí profesionálni vojaci. Predpokladá sa u nich, že už vedia k akému útvaru by sa chceli prihlásiť.

Pohotovostné zálohy sú určené pre nováčikov, ktorí nie sú rozhodnutí pri akom útvare a s akou odbornosťou by chceli slúžiť. Ich úlohou bude okrem iného ochrana objektov kritickej infraštruktúry a pripravenosť kedykoľvek pomôcť v domácom krízovom manažmente napríklad pri povodniach.

8. Pre koho sú Branné zálohy?

„Branné zálohy sú tu pre tých, ktorí si nie sú ešte úplne istí či majú záujme prevziať záväzok, a byť súčasťou 14 dní + 3 víkendy k dispozícii Národným obranným silám ročne, a chcú si len vyskúšať výcvik bez toho, aby mali ďalšie záväzky, a chcú len vedieť, či na to majú,“ uviedol Kaliňák.

Slovenský štít 2025: Na Lešti ukázali práporové taktické cvičenie s ostrou bojovou streľbou Video Zdroj: TV Pravda

9. Ako bude vyzerať výcvik v Branných zálohách?

Ak vstúpi do branných záloh Národných obranných síl „nepopísaný list“, absolvuje najskôr primárny 14-dňový výcvik. „Zahŕňa to základné zručnosti z taktiky, streleckej prípravy ovládania zbrane ako takej. Ďalej je tam zdokonalenie telesnej prípravy, časť je venovaná topografickej príprave, obrane pre zbraňami hromadného ničenia, ženijnej príprave. Časť času vo výcviku bude venovaná aj vlasteneckej príprave,“ priblížil veliteľ Národných obranných síl plukovník Ladislav Kisel.

10. Ako bude vyzerať výcvik v Operačných a Pohotovostných zálohách?

Ak budú chcieť byť záujemcovia súčasťou Pohotovostných alebo Operačných záloh, nasledovať bude ďalších šesť dní počas víkendov, ktoré strávia na svojich útvaroch. Tam pod veliteľmi absolvujú odbornú prípravu. „Nasledujúci rok bude zdokonaľovanie a bude pokračovať druhá fáza primárneho výcviku, ktorá bude nadväzovať na prvú zdokonalením taktických zručností, streleckých zručností. Potom do piatich rokov v rámci celého trvania záväzku budú nadväzovať rôzne odborné kurzy, semináre a zdokonaľovacia príprava útvarov,“ priblížil Kisel.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Ladislav Kisel, Zmeko, Kaliňák, Veliteľ Národných obranných síl Ladislav Kisel (vstrede).

11. Kde budú výcvikové strediská?

Výcviky prebehnú v rámci troch miest, a to vo Vojenskom výcvikovom priestore Turecký vrch neďaleko Bratislavy, v Posádkovom cvičisku Sučany – Turany a v Posádkovom cvičisku v okolí Michaloviec. Ďalšie miesta budú zriaďovať podľa záujmu.

12. Kde bude sídliť veliteľstvo?

Ako sídlo veliteľstva Národných obranných síl vybrali Nitru.

13. Môžem vstúpiť do NOS s okuliarmi?

Okuliare prekážkou nie sú.

14. Môžem vstúpiť do NOS, ak mám cukrovku?

Vo všeobecnosti platí, že výcvik sa pre uchádzača nesmie stať zdraviu nebezpečný.

15. Môžem vstúpiť do NOS s modrou knižkou?

Áno, po posúdení zdravotnej spôsobilosti.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Robert Kaliňák, Národné obranné sily Minister obrany Robert Kaliňák predstavil Národné obranné sily.

16. Môžu vstúpiť do NOS bývalí vojaci?

Áno, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky Daniel Zmeko vyzval aj bývalých príslušníkov armády, aby sa prihlásili do záloh. „Pre kolegov a kolegyne, ktorí sú vo veku, ktorý ešte spadá do možnosti prihlásiť sa do Národných obranných síl, je to úžasná príležitosť udržať si kontakt s komunitou, vrátiť sa naspäť, mať benefity, a zároveň prispievať ešte stále aj po aktívnej službe k odolnosti Slovenska,“ vyzdvihol.

17. Môžem vstúpiť do NOS ak som policajt alebo hasič?

Áno. Príslušníkom NOS sa môžu stať aj policajti, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby alebo Národného bezpečnostného úradu a Finančnej správy.

18. Aké sú záväzky pre príslušníkov NOS?

Ako sa uvádza na webe noska.sk, príslušníci Operačných a Pohotovostných záloh sú povinní zúčastniť sa v roku 14 dní cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl, šesť dní dodatočného výcviku najmä počas víkendov a desať dní pohotovosti. Celkový záväzok cvičiť alebo plniť úlohy je maximálne 30 dní v roku. „Branné zálohy sú povinné odcvičiť 14 dní v kalendárnom roku,“ uvádza sa na webe.

19. Aké sú benefity vstupu do NOS?

Ministerstvo obrany a ozbrojené sily sľubujú viacero peňažných benefitov. Motivačný príspevok pre Operačné a Pohotovostné zálohy je vo výške 3000 eur/rok za absolvovanie cvičenia raz v kalendárnom roku. Motivačný príspevok pre Branné zálohy je vo výške 1500 eur/rok za absolvovanie cvičenia, ktoré trvá 14 dní.

Ďalej získa pomernú časť hodnostného platu, čo je minimálne 653 eur za 14 dní cvičenia a dvojnásobok hodnostného platu za cvičenia počas víkendov a sviatkov. Za zvýšenie odbornosti a kvalifikácie možno dostať príspevok od nula eur do 1686 eur, za predĺženie záväzku je to príspevok od nula eur do 3371 eur.

Za plnenie úloh ozbrojených síl v období krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu nad 14 dní je príspevok od 21 eur do 35 eur na deň. Podľa študijných nákladov možno dostať príspevok na štúdium na strednej alebo vysokej škole.

Existuje aj príspevok za zvyšovanie fyzickej zdatnosti a pripravenosti vo výške 562 ročne, ak budú splnené normy pohybovej výkonnosti. Odmenu udeľuje aj veliteľ za kvalitné plnenie úloh, odmena môže byť do výšky 1124 eur.

Čítajte viac Slovensko ako letecká veľmoc? Kaliňák chce väčšiu flotilu stíhačiek. Český expert: Oplatilo by sa spojiť naše F-35 a vaše F-16

20. Kedy budú ďalšie turnusy?

Ako uviedol Zmeko, výcvik bude vedený moderný metódami s uplatnením všetkých aktuálnych skúseností z bojísk. „Na prvý pilotný výcvik sme pripravení. Ďalší predpokladáme niekedy začiatkom mesiaca september, od kedy by sa mal plnohodnotne spustiť výcvik v dvojtýždňových turnusoch,“ spresnil.

21. Koľko je nateraz záujemcov?

Zatiaľ sa hlásia mladí študenti aj ľudia v strednom veku, záujem je podľa Kaliňáka aj zo strany športovcov. „V tejto chvíli je to niečo cez päťdesiat,“ priblížil počet.

22. Koľko NOS vyjdú štát?

Aké finančné bremeno budú Národné obranné sily predstavovať pre štátny rozpočet nateraz nie sú známe. „Keďže nevieme aký počet ľudí sa prihlási, ťažko odhadnúť rozpočet,“ priznal minister. Základný rámec je podľa neho možné odhadnúť len na základe sľubovanej odmeny a platu vojaka , čo predstavuje približne 4000 eur a tiež materiálneho vybavenia vojaka. „Môžeme sa zhruba pohybovať na úrovni 6000 eur za jedného príslušníka Národných obranných síl,“ pokračoval.