Kurz prežitia, čistenie zbrane a streľba. Ako bude vyzerať vojenský výcvik pre civilov?

Skoré vstávanie, raňajky a po rozcvičke vojenský výcvik. Národné obranné sily štartujú čoskoro prvý turnus, kde sa prihlásení naučia strieľať so zbraňou, orientovať sa, no aj rozpoznávať výbušné systémy. „Tých 14 dní určite nebude premárnených u nikoho,“ hovorí veliteľ Národných obranných síl plukovník Ladislav Kisel.

Veliteľ Národných obranných síl L. Kisel: Súčasťou výcviku bude strelecká príprava, pre spestrenie máme pripravené airsoftové zbrane

Národné obranné sily budú pozostávať z troch typov záloh, a to z Operačných, Pohotovostných a Branných. I keď budú mať všetky úrovne rovnaký primárny výcvik, Branné zálohy budú z hľadiska prípravy podľa Kisela najjednoduchšie.

Bežný deň na brannom výcviku sa začne „typicky vojensky“ budíkom, raňajkami a rozcvičkou. „Dávame si za cieľ rozvinúť fyzické sily a schopnosti jednotlivcov. Samozrejme, budeme vždy zvažovať momentálnu kondíciu daných ľudí, aby sme chránili aj ich zdravie a bezpečnosť celého výcviku,“ uviedol pre Pravdu.

Na výcviku aj airsoftové zbrane

Po cvičení bude nasledovať vojenský výcvik, ktorý zahŕňa taktickú prípravu, kde sa naučia základným pohybom na bojisku a základom kruhovej obrany. „Súčasťou bude aj strelecká príprava, zoznámia sa s rôznymi druhmi zbraní, naučia sa s nimi zaobchádzať, rozoberať ich, čistiť. Súčasťou bude aj streľba. Pre spestrenie máme pripravené airsoftové zbrane, kde si každý bude môcť vyskúšať aj taktiku bezpečným spôsobom,“ pokračoval.

Za dôležitý Kisel považuje zdravotnícky kurz, kde sa naučia ošetrovať vážnejšie zranenia, no aj ako evakuovať zraneného z bojiska. V rámci 14 dní prejdú tiež topografickou prípravou, orientáciou v teréne, ale aj ženijnou prípravou a rozpoznávaním nástražných výbušných systémov spolu s postupmi pri ich nájdení. Do primárneho výcviku zaradili aj vlasteneckú prípravu. „Je dôležité, aby tí ľudia vedeli, prečo budujeme Národné obranné sily,“ vysvetlil veliteľ.

Slovenský štít 2025: Na Lešti ukázali práporové taktické cvičenie s ostrou bojovou streľbou

Prežiť v neznámych podmienkach

Na záver zaradili výcvik v prežití. „Nechcem povedať, že to bude hra, ale bude to pútavou formou vykonané vojenské cvičenie, aby sa ľudia vedeli orientovať v teréne, aby vedeli, čo robiť, keď treba prežiť aj v menej známych podmienkach,“ prezradil. Výcvik je podľa Kisela nastavený tak, aby sa vystriedali pokojnejšie aj dynamickejšie fázy. „Tých 14 dní určite nebude premárnených u nikoho,“ vyzdvihol.

S preškolením sa pri branných zálohách podľa veliteľa nepočíta. Ak civil prejde primárnym výcvikom, z branných záloh mu nevyplýva žiaden záväzok. „Môže byť na výzvu ministra povolaný na riešenie krízovej situácie, napríklad pri povodniach, alebo ako pri nedávnej slintačke a krívačke,“ spresnil. Na rozhodnutí absolventa výcviku však bude či sa akcie zúčastní.

„Pokiaľ by sa chcel stať súčasťou Pohotovostných a Operačných záloh, aj napriek tomu, že najskôr indikoval, že by chcel byť iba v Branných zálohách, je možné podaním žiadosti alebo prejavením záujmu na Národných obranných silách, či už na kontaktných adresách, alebo kontaktovaním veliteľom, byť zaradený do Pohotovostných alebo Operačných záloh,“ opísal plukovník, ako sa dostať ďalej. V tom prípade sa výcvik predĺži o ďalších šesť dní a k primárnemu výcviku sa pridá odborný.

R. Kaliňák: Do obranných síl sa zatiaľ hlásia desiatky ľudí, výcvik začne v júli

Psychotesty a výpis z karty

Zabrániť vstupu do záloh môže zdravotný stav, ak by záujemca kurz nemohol absolvovať bezpečným spôsobom. „Bude to zhodnotené na základe výpisu zo zdravotnej dokumentácie a posúdené posudkovým lekárom, ktorý rozhodne,“ priblížil.

„Potom sú tam psychotesty. Je to základná sada. Samozrejme, nežiadame v tomto prípade psychotesty ako pre profesionálnych vojakov, ale sú tam nastavené služobným predpisom ministra obrany, kritériá, ktoré musí splniť,“ vysvetlil. Ďalej sa preverí bezúhonnosť výpisom z registra trestov a ovládanie slovenského jazyka kvôli bezpečnosti pri výcviku.

Veliteľ novej zložky očakáva, že záujem budú mať rôznorodé skupiny ľudí. Do piatka prejavilo záujem zhruba päťdesiat ľudí. Prvý turnus sa začne 10. júla. Výcvikové strediská budú v rámci Slovenska tri – na Tureckom vrchu, v Martine a Michalovciach. Prvý výcvik bude neďaleko hlavného mesta. Ak sa bežný civil chce prihlásiť do Národných obranných síl, treba sa obrátiť na miesta prvého kontaktu. „Najistejšie je zavolať na naše Call centrum 0960 960 960,“ dodal Kisel.