Padali výstrely, obec uzavreli. Policajný zásah vo Veľkej Ide preverí inšpekcia i splnomocnenec

„Polícia od prijatia oznámenia v uvedenej veci intenzívne koná. Začaté bolo trestné stíhanie pre prečin výtržníctva, nie je však vylúčené, že ďalším vyšetrovaním budú naplnené skutkové podstaty ďalších trestných činov,“ uviedla polícia.

Vysvetlila, že na tiesňovej linke 158 krátko pred 20.00 h prijali policajti oznámenie o fyzickom incidente medzi niekoľkými stovkami osôb pred miestnou prevádzkou. Po príchode na miesto policajti spozorovali osoby, ktoré boli zjavne pod vplyvom alkoholu, správali sa vulgárne a hlučne.

„Jedna z prítomných osôb sa agresívnym spôsobom rozbehla so zdvihnutými rukami oproti policajtom, čo vzbudilo dôvodnú obavu, že môže dôjsť k fyzickému útoku voči zakročujúcim policajtom. Osoba bola za použitia donucovacích prostriedkov spacifikovaná a ako podozrivá zo spáchania priestupku proti verejnému poriadku eskortovaná na príslušné oddelenie,“ priblížilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ).

Následne sa osoby ešte vo väčšom počte podľa polície presunuli pred budovu obvodného oddelenia PZ, kde poškodzovali majetok objektu polície aj vozidlá prechádzajúce popri miestnej osade, boli hlučné a okoloidúcim vodičom ukazovali hanlivé gestá. Na miesto bolo ihneď vyslaných niekoľko ďalších policajných hliadok na zabezpečenie obnovy verejného poriadku a upokojenie situácie.

„Policajti sa zhluk agresívnych osôb snažili vytlačiť do miestnej osady, ich agresivita sa však stupňovala. Do zakročujúcich hliadok hádzali kamene, fľaše a iné predmety, ktoré zasiahli aj jedného zo zakročujúcich policajtov. Voči davu boli v zmysle zákona použité varovné výstrely do vzduchu. Osoba, ktorá zaútočila na policajta, bola taktiež za pomoci donucovacích prostriedkov spacifikovaná, stotožnená a predvedená na príslušné oddelenie z dôvodu podozrenia zo spáchania prečinu výtržníctva," upozornilo KR PZ.

Keďže na zakročujúcich policajtov útočil aj dav agresívnych psov, policajti v zmysle zákona použili nesmrtiace zbrane. Keďže zhluk stoviek osôb sa s agresívnymi prejavmi správania približoval k policajtom a nereagoval na výzvy polície, použité boli opäť aj varovné výstrely.

„K zraneniu žiadnych osôb nedošlo,“ ubezpečila polícia s tým, že po obnovení verejného poriadku prijali ďalšie preventívne opatrenia. Na určitý čas uzavreli prístupovú cestu do obce a situáciu do skorých ranných hodín naďalej monitorovali, aby nedošlo už k žiadnemu ďalšiemu incidentu ani narušeniu verejného poriadku.

Úrad rómskeho splnomocnenca preverí zásah

Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity (ÚSVRK) preverí sobotňajší zásah polície vo Veľkej Ide. Podnet dostal úrad v nedeľu a podľa prvých informácií od svedkov udalosti malo dôjsť zo strany polície k neprimeranému použitiu rôznych donucovacích prostriedkov.

Účastníkmi incidentu boli aj občania z rómskej komunity. „Splnomocnenec Alexander Daško sa hneď ráno spojil s viceprezidentom Policajného zboru, aby situáciu overil a získal aj stanovisko polície. Podľa vyjadrení Policajného zboru polícia od prijatia oznámenia v uvedenej veci intenzívne koná,“ uviedol úrad.

Daško napriek opisu vzniknutej situácie zo strany polície požiadal, aby boli v uvedenej veci preverené na základe kamerových záznamov všetky postupy polície a podľa aktuálnych informácií sa prípadom už zaoberá policajná inšpekcia. „ÚSVRK však dôrazne odsudzuje akékoľvek násilie a agresívne správanie na ktorejkoľvek strane, ktoré žiadnym spôsobom neprispieva k pokojnému spolunažívaniu a vzájomnému rešpektu. O prípad sa budeme intenzívne zaujímať až do jeho ukončenia,“ uzavrel úrad.