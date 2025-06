Európa horí, pekelne horúco bude aj u nás. SHMÚ vydal výstrahy. Kedy si vydýchneme?

Na južnom Slovensku treba aj v pondelok (30. 6.) rátať s vyššími teplotami. Meteorológovia pre viaceré okresy vydali výstrahu prvého stupňa. Platí predbežne od pondelka 14.00 h do 18.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

Výstraha platí pre okresy Komárno, Nové Zámky, Levice, Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota a Revúca. Teplota tam môže dosiahnuť 33 stupňov Celzia. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ upozornili meteorológovia.

„Uvedená teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a oblasti nezvyčajná, ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ uviedli meteorológovia.

Horúčavy môžu spôsobiť komplikácie, treba dbať na pravidelný pitný režim

Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a rôzne zdravotné komplikácie. Treba preto dodržiavať viaceré odporúčania, dbať treba napríklad na pravidelný pitný režim. Vyplýva to z odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

„Medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy a chronicky chorí ľudia – najmä osoby so srdcovocievnymi, dýchacími alebo mentálnymi ochoreniami či osoby s nadváhou,“ priblížil úrad.

Vysoké teploty sa podľa neho spájajú napríklad so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou či zvracaním. ÚVZ preto apeloval na ľudí, aby počas horúčav dodržiavali pravidelný pitný režim, a to aj v prípade, že nepociťujú smäd. „Obmedzte fyzickú námahu a nezdržiavajte sa na priamom slnku,“ apeloval.

Vo väčšine Francúzska platí výstraha pred horúčavami, juh sužujú aj požiare

Na juhu Francúzska vypuklo v nedeľu viacero lesných požiarov. Niektoré zrejme malo na svedomí grilovanie.

V departemente Aude bol pre požiare uzavretý úsek diaľnice A61 a evakuovaný kemp v obci Bizanet, kde bolo do boja s plameňmi nasadených vyše 150 hasičov, ktorým pomáhali aj hasiace vrtuľníky.

Celkovo však bolo v okolí hlásených dovedna až sedem požiarov. Vypukli údajne po tom, ako istá osoba prevážala v prívese gril s ešte tlejúcimi uhlíkmi, uviedol v nedeľu pre televíziu BFMTV šéf miestnej civilnej ochrany Christian Pouget. Dosiaľ však nie je zrejmé, či boli požiare založené úmyselne, alebo vznikli len náhodou. Podľa Pougeta však zasiahli zhruba 400 hektárov porastov.

Francúzska tlačová agentúra AFP približuje, že oranžová výstraha, a síce druhý najvyšší stupeň varovania pred horúčavami, a teda aj zvýšeným rizikom požiarov, platí od pondelka do zhruba polovice týždňa pre 84 z celkových 101 departmentov.

Na niektorých miestach na juhu krajiny presiahla v nedeľu denná teplota 40 stupňov Celzia. Juh Francúzska pritom sužujú horúčavy už od piatka, v pondelok sa však rozšíria takmer do celej krajiny. V okolí Stredozemného mora sa očakávajú teplotné maximá na úrovni 37 až 40 stupňov Celzia. Horúčavy by v tejto krajine mali vrcholiť v utorok a v stredu, keď sa očakávajú teploty až do 41 stupňov Celzia.

Francúzska vláda absolvovala v nedeľu večer tzv. medzirezortné krízové zasadnutie, aby v tomto čase preskúmala usmernenia a vhodné opatrenia, najmä pokiaľ ide o zdravie, povedal minister vnútra Bruno Retailleau. Viaceré mestá sa rozhodli, že od pondelka preventívne zatvoria školy.

V provincii Izmir zúria lesné požiare, ohrozujú aj obývané oblasti

Lesný požiar v nedeľu ohrozoval domy i priemyselné oblasti v provincii Izmir na juhozápade Turecka.

Požiar vypukol v nedeľu okolo 13.00 h miestneho času (12.00 h SELČ) medzi okresmi Seferihisar a Menderes. Následne sa rýchlo rozšíril vďaka silnému vetru dosahujúcemu v nárazoch rýchlosť až 117 kilometrov za hodinu, priblížil izmirský guvernér Süleyman Elban. Do hasenia sa pre taký silný vietor nedokázali zapojiť hasiace vrtuľníky, s plameňmi však bojovali dve hasiace lietadlá a množstvo hasičov priamo na zemi.

Požiar sa priblížil k obývaným oblastiam, v dôsledku čoho bolo podľa Elbana evakuovaných päť častí okresu Seferihisar. Miestny obyvateľ AFP telefonicky povedal, že ľudia v obci Mersinalani rúbu stromy, aby tak vytvorili protipožiarne pásy a ochránili svoje domy.

Neďaleko provinčnej metropoly Izmir vypukol aj ďalší požiar, a to na skládke odpadu v meste Gaziemir. Rozšíril sa do blízkeho lesa a zároveň tiež ohrozuje priemyselnú zónu Otokent, v ktorej je niekoľko predajní automobilov. Turecká televízia NTV dokonca odvysielala zábery jednej takejto horiacej predajne.

Viaceré miestne médiá informovali, že na letisku v meste Izmir dočasne zrušili lety.