Tatranský symbol v úpadku: kde zmizlo 200 kamzíkov? Populácia padla o pätinu, ochranári bijú na poplach

Vo Vysokých Tatrách otvorili letnú sezónu

Zamestnanci Správy TANAP-u sa vybrali do terénu spolu s kolegami poľského Tatranského národného parku a dobrovoľníkmi ešte 13. júna. Na sčítaní sa podieľalo viac než 100 odborných i dobrovoľných spolupracovníkov, ktorí simultánne pokrývali jednotlivé doliny a masívy na oboch stranách štátnej hranice. Koordinovaný zber údajov zvyšuje presnosť monitoringu a umožňuje vyhodnotenie stavu populácie kamzíkov v celom území Tatier ako jednom ekologickom celku.

Kamzíkov spočítavali na slovenskej aj poľskej strane Tatier. „Z celkového počtu bolo identifikovaných 94 mláďat, 218 kamzíc a 66 capov. Pri 181 jedincoch nebolo možné s istotou určiť pohlavie ani vek, čo je bežný jav v súvislosti s rýchlym pohybom zvierat, neprístupnosťou terénu a vizuálnym obmedzením v horskom prostredí,“ ozrejmili zo slovenského TANAP-u. Najväčšiu čriedu, pozostávajúcu z 35 jedincov, zaznamenali v Západných Tatrách. „Jarné sčítanie kamzičej zveri potvrdilo klesajúci trend jej početnosti. Oproti jeseni sme napočítali o 209 jedincov menej. Hoci prírastok mláďat nás potešil, celkové výsledky naznačujú určitú zmenu. Zatiaľ neviem povedať jej dôvody, ale budeme sa venovať ďalšiemu skúmaniu možných príčin poklesu,“ zhodnotila zoologička Správy TANAP-u Erika Feriancová. Vzhľadom na to, že jarné sčítanie sa koná v období, keď kamzíky vyhľadávajú tienisté miesta a sú menej aktívne, výsledky môžu byť čiastočne skreslené. Charakter terénu a nepriaznivé počasie môžu sťažiť pozorovanie.

mReportér: Vysoké Tatry Video Video nám poslala mReportérka Ľubomíra Šeroňová.

Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica) je vysoko špecializovaný druh, ktorý sa adaptoval na život v extrémnych vysokohorských podmienkach. Jeho výskyt je viazaný výlučne na pohorie Tatier. Každý výrazný pokles v početnosti nesie potenciálne riziká pre genetickú vitalitu populácie a zvyšuje jej zraniteľnosť voči externým stresovým faktorom – klimatickým, biologickým aj antropogénnym. „Naším dlhodobým cieľom je nielen stabilizácia, ale aj posilňovanie kamzičej populácie. Monitorovanie slúži ako včasný varovný systém, ktorý umožňuje reagovať na negatívne trendy. Pokiaľ by došlo k poklesu populácie pod kritickú hranicu, akú sme zaznamenali koncom 90. rokov, teda pod 300 jedincov, mohlo by to mať nezvratné dôsledky pre celý poddruh,“ dodal riaditeľ Správy TANAP-u Peter Olexa.

Správa TANAP-u sa podieľa na realizácii projektu Interreg – Chránime spoločné endemity (SPEN), ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť efektívnu cezhraničnú ochranu vybraných vysokohorských druhov prostredníctvom vedeckých poznatkov. V rámci projektu bude realizovať genetickú inventarizáciu, posudzovanie zdravotného stavu populácie a analýzu priestorovej konektivity kamzíka vrchovského tatranského, ako aj svišťa vrchovského tatranského na území oboch strán Tatier. Očakáva sa, že výstupy z výskumu prispejú k hlbšiemu pochopeniu príčin zaznamenanej kolísavej početnosti kamzičej populácie a umožnia cielenejšie nastavenie opatrení zameraných na ochranu a obnovu biotopov kamzíka, ako aj na dlhodobú stabilizáciu jeho populácie. Získané poznatky budú premietnuté do vypracovania Návrhu cezhraničného programu starostlivosti o kamzíka vrchovského tatranského a svišťa vrchovského tatranského.