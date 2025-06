Prázdniny bez dozoru? Deti čoraz viac prepadajú nikotínu, drogám a online závislostiam. Leto môže byť zlomové, upozorňuje rodičov expert

Prázdniny vytvárajú priestor na prvé kontakty s návykovými látkami. Upozornil na to komisár pre deti s tým, že prázdniny sú výzvou najmä pre rodičov. Letné prázdniny sú pre deti obdobím oddychu, dobrodružstva a voľnosti, súčasne však prinášajú zvýšené riziko, najmä v prípadoch, ak deti zostávajú často samy, bez dozoru či podpory blízkych.

„Podľa informácií od odborníkov, ale aj posledných dát z celoeurópskeho prieskumu ESPAD z roku 2024, majú prázdniny významný vplyv najmä na prvé kontakty s návykovými látkami,“ upozornil detský ombudsman. Spresnil, že až 30 percent mladých ľudí prvýkrát skúsi alkohol, marihuanu, LSD či extázu práve počas leta.

Vzrastá pritom aj užívanie e-cigariet, a to zo 14 percent v roku 2019 na 22 percent v roku 2024, častejšie u dievčat. Pribúda tiež online závislostí, online hazardu či gamingových aplikácií, ktoré často nie sú dospelými včas rozpoznané. „Letné prázdniny sú nielen časom slobody, ale aj obdobím, keď deti hľadajú nové vzory, impulzy či zážitky. Ak ich nedostanú doma, hľadajú ich inde. Často v online svete alebo partii, ktorá ich môže zviesť na zlé chodníčky,“ upozornil komisár pre deti s odvolaním sa aj na čísla z nedávneho celoslovenského prieskumu názorov detí.

Podľa jeho výsledkov 27,3 percenta opýtaných detí uviedlo, že trávi so svojimi rodičmi menej ako tri hodiny denne. „Práve samotné deti ale uvádzajú, že najdôležitejšími osobami sú pre nich mama (93 %) a otec (86 %),“ doplnil komisár pre deti. Ako ďalej podotkol, letné mesiace sú, paradoxne, aj obdobím, keď deti najviac volajú po pozornosti, aj keď to nerobia priamo. „Skúšajú nové veci, vyhľadávajú partiu, chcú niekam patriť. A ak necítia záujem zo strany rodiča, priateľstvo s rovesníkmi sa môže stať nielen útočiskom, ale aj zdrojom tlaku. Prvé cigarety, alkohol, v niektorých prípadoch aj drogy či sebapoškodzovanie – to všetko sa často začína práve mimo každodenného školského dohľadu,“ upozornil detský ombudsman.

Komisár pre deti v tejto súvislosti vyzýva dospelých, aby využili leto na vytváranie bezpečných a plnohodnotných vzťahov s deťmi, pretože tento čas môže byť zlomový pre ich psychické zdravie a osobný rozvoj. „Kvalitný vzťah s najdôležitejšími osobami – najbližšou rodinou, je najlepším ochranným faktorom. Celkový pocit bezpečia a dôvery u detí je výrazne podmienený zažívaním pocitu bezpečia a dôvery v rodine.

U detí, ktoré žijú s oboma rodičmi, sú sledované najvyššie vnímané pocity bezpečia. Tieto deti výrazne menej žijú v pocite strachu, ohrozenia a potreby výrazných zmien v živote,“ vysvetlil detský ombudsman, podľa ktorého môže byť leto liečivé, ak si rodičia nájdu viac času na deti, na rozhovory či spoločné zážitky. „Hoci občasný oddych od rodičovských povinností nie je zlyhaním, nemal by sa stať režimom, v ktorom deti prázdniny len “prečkajú”. Ak máme na Slovensku zmeniť štatistiky o duševnom zdraví detí, začnime tým, že im toto leto ukážeme, že sme tu – prítomní a vnímaví,“ uzavrel komisár pre deti.