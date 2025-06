Blanár vystúpil v BR OSN, vyzval na mierové riešenie konfliktu na Ukrajine Video

"Nechceme, aby vznikla vojna medzi Ruskom a NATO, pretože to by bola tretia svetová. Chceme, aby sa konflikt urovnal mierovou cestou. Musíme nájsť spôsob spolupráce s Ruskom a možno aj odpustenie si toho všetkého, čo sa stalo. Sme proti tomu, aby sme sa tu pripravovali na vojnu, ale nemôžeme sa pozerať na to, ale nemôžeme sa pozerať na to. ideme naplniť,“ povedal Blanár v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha následne na kontroverzné vyjadrenie šéfa slovenskej diplomacie reagoval. Vo svojom príspevku na Twitteri Sybiha zdôraznil, že Rusku nemožno odpúšťať jeho hriechy, pretože práve pocit beztrestnosti je hlavnou príčinou jeho zločinov.

V kokpite MiG-29: Ukrajinský pilot ulovil ruský Šáhid Video Pilot pod krycím menom Denfix presne zasahuje a ničí ruský dron Šáhid strelou vzduch-vzduch. Tento záznam zo Západného veliteľstva ukrajinských vzdušných síl zverejnilo Ukrajinské ministerstvo obrany

„Je naivné očakávať, že zločinec prestane páchať zločiny, ak mu budú odpustené a nie potrestané. Rusko udrie aj na druhé líce,“ vyhlásil Sybiha. Zároveň dodal, že „tí, ktorí v tejto vojne nikoho nestratili, nemajú právo robiť takéto vyhlásenia.“