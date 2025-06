Strany bez mandátu možno prídu o milióny: štát navrhuje stopnúť financovanie politikov, ktorí sa nedostali do parlamentu

Ministerstvo vnútra (MV) SR navrhuje zmeny týkajúce sa financovania politických strán. Priniesť majú napríklad zníženie príspevkov stranám zo štátneho rozpočtu v prípade zhoršenia ekonomickej situácie. Navrhuje sa tiež, aby príspevok dostávali už len tie strany, ktoré sa po voľbách dostanú do Národnej rady (NR) SR. Zmeny má priniesť novela zákona o politických stranách a politických hnutiach, ktorú ministerstvo predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).

Šutaj Eštok: Suma 750 000 eur na cyrilometodské oslavy je absolútne primeraná Video

„V prípade, že uvedená výška deficitu v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa konajú voľby do NR SR, bude rovná alebo vyššia ako tri percentná podielu na hrubom domácom produkte (HDP), výsledná suma príspevkov zo štátneho rozpočtu sa navrhuje krátiť o 30 percent. Ak bude uvedená výška deficitu v relevantnom čase nižšia ako tri percentá podielu na HDP, príspevky zo štátneho rozpočtu budú politickej strane vyplatené v plnej výške za príslušný kalendárny rok,“ vysvetlilo ministerstvo.

Úprava má zvýšiť hranicu potrebného počtu hlasov v parlamentných voľbách na zisk príspevkov zo štátneho rozpočtu. „A to z troch percent z celkového počtu odovzdaných platných hlasov na päť percent,“ doplnil rezort. Argumentoval, že po zmene tak na príspevok za hlasy a činnosť nebudú mať strany bez reálneho politického vplyvu. „Toto opatrenie zároveň zvyšuje motiváciu politických strán aktívnejšie sa usilovať o získavanie podpory medzi voličmi a aktívnejšie si budovať silnú voličskú základňu,“ poznamenal.

Šutaj Eštok: Vyjadrenie premiéra SR o neutralite beriem ako jeho osobný názor Video Zdroj: TASR

Novelou sa má tiež zvýšiť volebná kaucia pre voľby do NR SR aj do Európskeho parlamentu. Pri parlamentných voľbách by museli kandidujúce strany platiť namiesto 17-tisíc eur 50-tisíc eur a pri eurovoľbách zase namiesto 1700 eur 25-tisíc eur. Rezort v tejto súvislosti poukázal, že kaucia sa od jej zavedenia v roku 2004 nezvyšovala a jej výška už nepredstavuje relevantnú sumu na preukázanie vážnosti kandidatúry do daných orgánov. „Životaschopná politická strana so serióznym záujmom podieľať sa na správe vecí verejných na najvyššej politickej úrovni, musí byť schopná zložiť volebnú zábezpeku v primeranej výške,“ dodal.

Návrh ma zaviesť aj časové obmedzenie možnosti zmeny názvu politickej strany a jej skratky. Strany by ich po novom mohli zmeniť až po uplynutí piatich rokov od registrácie alebo registrovanej zmeny. Ministerstvo tak chce tak predchádzať prípadom spojeným s prevzatím strany osobou bez predchádzajúceho vzťahu k nej, respektíve kúpou strany a jej následným premenovaním. „Takáto zmena štatutárneho orgánu spojená so zmenou názvu politickej strany je v mnohých prípadoch len účelovou alternatívou nielen pre tých, ktorí nechcú zbierať podpisy na účel riadnej registrácie strany, ale aj pre osoby, ktoré sa tak rozhodli spraviť, avšak podpisy sa im nepodarilo zozbierať. Tento postup považujeme za nežiaduci element, ktorým sa obchádza súhlas občanov so vznikom strany a zákonný postup,“ argumentoval.

Čítajte aj Koniec súkromným školám? Drucker ich zarazil reformou. Obávajú sa likvidácie. Riaditeľ: Nie sme len pre deti bohatých rodičov

Pre strany by sa tiež mohla doplniť povinnosť zverejňovať okrem výšky pôžičky alebo úveru aj výšku úrokovej sadzby. Upraviť sa majú aj pravidlá pri prijímaní peňažných darov. Strana by po novom musela vrátiť peňažný dar, ak ho darca poukázal inak ako prevodom z účtu alebo, ak sa z výpisu účtu nepreukáže, kto je darcom. Zároveň by v evidencii musela uvádzať presné číslo platobného účtu darcu.

Návrh má priniesť aj zmeny v zákone o podmienkach výkonu volebného práva. Upraviť sa má napríklad inštitút hlasovacieho preukazu a zároveň sa má umožniť volebným komisiám pre voľbu poštou zo zahraničia začať sčítavať hlasy skôr, ako sa skončí hlasovanie vo volebných miestnostiach. Má sa tiež ustanoviť pravidlo, že vzdanie sa alebo odvolanie všetkých kandidátov na kandidátnej listine sa považuje za späťvzatie celej listiny.