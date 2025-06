Riaditeľ súkromnej školy o Druckerovej reforme: Predstava, že máme zlaté závesy nesedí. Rodičia našich detí tiež platia dane

Riaditeľ súkromnej školy R. Baranovič: Ak reforma prejde, školy budú drahšie o stovky eur. Nemali by sme ju šiť horúcou ihlou, je to neférový boj s časom Video Zdroj: TV Pravda

Zvyklo sa hovoriť, že súkromné školy sú len pre deti bohatých rodičov. Platí tento stereotyp?

Platí to, že väčšina súkromných škôl si vyberá príspevok od rodičov. Tým pádom je potrebné, aby rodičia vnímali vzdelanie svojich detí ako niečo do čoho sú ochotní investovať peniaze navyše. Vytvára to teda prirodzené vychýlenie trhu, že tie školy si nevyberá úplne každý rodič, keď má školu zadarmo a až tak tomu rodičovi na vzdelávaní nezáleží, tak prečo by mal platiť.

Koľko sa ročne platí na vašich školách?

Na našich školách, konkrétne na tejto, kde sa nachádzame (v Pezinku, pozn. red.), bude v budúcom školskom roku školné 3000 eur ročne. Každý rok sa to zvyšuje kvôli tomu, že musíme reagovať. Z tých peňazí napríklad financujeme anglický program, čiže učiteľov, ktorí tu učia viac hodín angličtiny ako je štandard na iných školách. Financujeme z toho supervízorov, čiže ľudí, ktorí vedú ostatných kolegov, ďalej podporný tím, čiže starostlivosť deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Štát na to v poslednom čase začína dávať viacej peňazí cez podporné opatrenia, ale stále to ešte nie je dosť na to, aby to pokrylo všetky náklady.

No a keďže sa od septembra zvyšujú platy a potom od januára o ďalších sedem percent, musíme na to zareagovať a dorovnať to. Keďže tých ľudí platíme z tohto príspevku, prejaví sa to tým, že si od rodičov musíme vypýtať peniaze navyše, a teda viac, ako to bolo v tomto školskom roku.

Platíte zo školného aj priestory?

Samozrejme, priestory sú veľmi dôležitá čiastka. Na rozdiel od verejných škôl, ktoré zvyčajne majú priestory zadarmo od svojho zriaďovateľa, my ich musíme platiť. V budove, kde sa teraz nachádzame, sme platili ročný prenájom asi 40 000 eur. Budova patrí Bratislavskému kraju, ktorý nám neustále dával najavo, že je to ešte stále príliš výhodné pre nás, že by chceli ešte viac, ale tým, že sa zmluva nastavila pred x rokmi, tak to vychádza na 40 000 eur ročne.

Čiže vám nezostáva veľa peňazí na to, aby ste si zabezpečovali nejaký luxus?

Absolútne nie. Máme normálne vybavené triedy s normálnym modernejším nábytkom. Každý učiteľ má k dispozícii notebook čo až do tohto školského roku nebolo štandardom na verejných školách, v každej triede bol projektor alebo teda sa tam už dávajú interaktívne monitory. To ja teda nepovažujem za luxus, ale za štandard, ktorý by mal byť v každej škole. Luxusná predstava zlatých závesov, tak tá naozaj nie je správna.

Útvar hodnoty za peniaze zverejnil správu o revízii výdavkov základných škôl, v ktorej sa uvádza, že za posledných desať rokov sa počet súkromných škôl zdvojnásobil. O čom to podľa vás hovorí, že sa na Slovensku rozrastá súkromné školstvo?

Svedčí to o tom, že stále pribúda počet ľudí, ktorí považujú vzdelanie svojich detí za dôležité, a zároveň vnímajú, že verejné školy sa napriek všetkým investíciám, ktoré do nich idú, v skutočnosti neskvalitňujú. Tým pádom vzniká to, čo by sa dalo nazvať priestor na trhu, aby vznikali tieto neštátne školy. Predstavte si, že máte dve reštaurácie vedľa seba. V jednej varia kvalitné jedlo zadarmo a v druhej kvalitné jedno za peniaze. Do ktorej budete chodievať? No do tej, čo je zadarmo. Musí existovať zásadný dôvod, pre ktorý by ste si začali za to platiť a ten spočíva v kvalite.

Ak by štát chcel, aby neštátne školy zanikli, tak stačí keď bude poskytovať kvalitné vzdelávanie na verejných školách. V tej chvíli si rodičia absolútne prirodzene budú vyberať verejné školy, lebo aj keď nás majú radi, tak si určite radšej vyberú službu, ktorá je zdarma. Vidíme to napríklad v Leviciach, kde máme jednu školu v rámci našej siete. Povedzme, že región okolo Levíc je tak na kraji tých možností. Je to mesto, kde sú verejné školy dobré. Naša škola tam vznikla preto, lebo Cirkev bratská, ktorá je za našou sieťou škôl, má svoje spoločenstvo a ľudia z neho chceli tú školu mať, aby mohli poskytovať aj cirkevné vzdelávanie v regióne. Funguje už piaty rok a videli sme, že vysvetliť pridanú hodnotu bolo pomerne náročné a stále je. Sotva sa nám darí naplniť prvácku triedu. Na rozdiel od Bratislavy alebo Pezinka, kde je ten záujem veľký, tak v regióne Levíc, kde sú jednak kvalitné verejné školy, ľudia až tak možno nad tým nerozmýšľajú, že by do vzdelávania investovali. Vznik neštátnej školy tu vôbec nie je ľahký a pokiaľ mi je známe, tak v celom okrese Levice je už len jedna cirkevná škola a my ako neštátna, tiež cirkevná škola, ale vyberajúca príspevok od rodičov. Áno, zvýšil sa ich počet, ale rozhodne to nie je rozptýlené po celom Slovensku.

Aby sme si to vedeli ilustrovať na konkrétnych číslach, aký máte záujem o prvý ročník?

V Pezinku sa hlásilo 70 detí a 25 detí sme prijali.

Spomínali ste, že síce nemáme až také kvalitné školstvo, ale evidentne je tu v časti spoločnosti po ňom hlad. Minister školstva Drucker hovorí o tom, že by ho chcel skvalitniť zmenou systému financovania neštátnych škôl. Čo sa stane, ak sa vy pridáte do systému školských obvodov?

Naozaj si to neviem predstaviť. Zdá sa mi, že je to nedotiahnutá myšlienka, ale možno s dobrou motiváciou. Použili sme výraz kvalitné školstvo. Otázka je, čo to kvalitné školstvo znamená. Povedzme, že tá interpretácia slova, ako si ju osvojilo ministerstvo školstva, je desegregácia. To znamená, že kvalitné školstvo je také, kde môžu chodiť všetky deti a vzniká mix rómskych detí z nejakej generačnej chudoby, ale aj ostatných detí, ktoré z takéhoto prostredia nie sú. Určite to má hodnotu a racio, že keď tam tých detí nie je veľa, ostatné môžu byť pre ne príkladom a potiahnu ich. Môže to byť jeden z aspektov kvalitného školstva, nesporne to tak je. Keď si vybral minister toto ako prioritu, vzniká otázka, že ako to celé vieme docieliť. Ak by sme neboli Slovensko, tak predtým, ako to skúsime urobiť nasilu ako teraz pri tejto legislatíve, začali by sme tým, či dokážeme motivačne spraviť a neštátne školy pozývať, aby boli verejným poskytovateľom. Lebo nie každá neštátna škola vyberá príspevok od rodičov. Špeciálne v cirkevných školách, katolíckych alebo evanjelických, v ktorých je nastavenie prosociálne. V ich prípade je z časti podmienkou, že dieťa alebo rodina musí zdieľať hodnoty školy. Rodina, ktorá nechodí do Cirkvi, nestotožňuje sa s týmito hodnotami, aby sa asi necítila úplne dobre na škole, kde ich pozývajú každý týždeň absolvovať omšu alebo duchovné cvičenia, kde je viac dôraz kladený na náboženskú výchovu. Neviem si úplne predstaviť, ako to môže fungovať, keď sa tam deti násilím natlačia a všetky deti, či sú katolíci, evanjelici, moslimovia, budú musieť chodiť do tejto školy, lebo je to ich spádový obvod. A ak tam nechcú ísť, tak by si museli hľadať inú školu, ale zároveň by platilo, že keď tá škola nebude ich spádová, tak dieťa nemusia zobrať.

Uvediem príklad. Moslimské dievčatko s dyskalkúliou alebo dyslexiou, alebo s ADHD, alebo s Aspergerovým syndrómom, čiže so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, má spádovú školu katolícku. Pozrú sa teda na ostatné školy v okolí, ale im by možno ani neprekážalo, že dievčatko je moslimské, ale preto, že už majú dosť detí so špeciálnymi potrebami. Toto nie je riešenie problému. Poďme sa rozprávať s akými inými možnosťami by sme to mohli riešiť okrem toho, že nasilu natlačíme takýto model do legislatívy.

Ak reforma prejde, ako súkromná škola, v prípade, že sa nestanete verejným poskytovateľom vzdelávania, nebudete môcť poberať normatívne financovanie na žiaka v plnej výške, ale zníži sa o 20 percent. O koľko eur príde vaša škola v Pezinku pri počte žiakov, ktorý máte?

Má to platiť od roku 2028. Dá sa očakávať, že sa bude všetko zvyšovať. Určite sa rozprávame o sume minimálne 600 eur na žiaka.

Máte obavy, že to zasiahne do úrovne kvality vzdelávania?

Skôr to môže urobiť niečo s rodinami, ktoré sem chodia. Stále sa snažíme, aby rodiny, ktoré sem dávajú deti, spájalo to, že im záleží na dobrej škole, a to spektrum je pomerne široké. Nie sú to všetko len bohatí podnikatelia alebo manažéri z nadnárodných korporácií. Často sú to povedzme aj umelci, ktorým sa veľmi darí alebo im záleží na tom, že škola sa kreatívne snaží rešpektovať záujmy a rozvíja ich dieťa v mnohých smeroch. Pre nich je to často rozhodnutie na hrane ich finančných možností. Často na školné prispievajú starí rodičia. Ak majú dve až tri deti, tak na to už nemusia mať peniaze.

Hrozí pre reformu niektorej z vašich prevádzok zánik?

Myslím si, že v Leviciach by sme boli naozaj na hrane. Príspevok od rodičov je tam v rámci našej siete už teraz najnižší. Viem si predstaviť, že by to mohlo byť pre túto školu ohrozujúce. V Bratislave a Pezinku vzhľadom na región, by to nebolo ohrozujúce, ale obávam sa, že by to zmenilo zloženie rodín. Akokoľvek to znie zvláštne, snažíme sa, aby sociálne pozadie rodín bolo rozmanité a záleží nám na tom, aby sa tu stretávali deti z rôznych sociálnych skupín. Niekedy je to náročné. Uznávam, že sú rodiny, pre ktoré sme nezaplatiteľní už dnes, ale zároveň sa snažíme, aby to bolo čo najrozmanitejšie. Príspevok si nepýtame preto, lebo nevieme čo od dobroty, ale preto, aby sme z neho zaplatili to, čo v škole poskytujeme a zaplatili učiteľov a ľudí, ktorí tu pôsobia a priestory.

Jednou z výčitiek je, že súkromné školy neprijímajú deti z generačnej chudoby. Ak sa k vám hlási dieťa z generačnej chudoby alebo sociálne znevýhodneného prostredia, ako postupujete?

Je to otázka štipendia. V našej sieti máme aj školu, ktorá sa volá Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa. Je to stredná škola, kde sme už pred niekoľkými rokmi zaviedli systém štipendií. Podarilo sa nám nájsť zahraničných donorov. Konkrétne tento rok sme mali prípad jedného rómskeho dievčaťa z prostredia generačnej chudoby, nastúpila ako prváčka vďaka štipendiu. Pre takéto dieťa tam je veľmi veľa výziev, keď sa ocitne v akademicky elitnom gymnáziu v Bratislave. Pre nás znamenalo, že sme museli nasadiť mentora a ľudí, ktorí sa o ňu starali. Nie je to teda len o výške štipendia, ale aj o vytvorení podpornej siete. Snažili sme sa mu pomáhať, ale je to veľmi ťažké pre tieto deti, aj keď na to intelektuálne majú. Prostredie, z ktorého pochádzajú, ich dosť ťahá späť.

Zachytila som reakcie, že ak reforma prejde, pôjde de facto o zoštátnenie. Tiež si to tak interpretujete?

Návrh má potenciál smerovať k tomu, že ľudia, ktorí za neštátnymi školami stoja, sa na to vykašlú a neštátne školy „odovzdajú“ štátu. Nie je to vyslovene násilná privatizácia. Vezmite si hypotetickú školu v Banskej Štiavnici, kde poberá príspevok sto eur ročne na dieťa, a bude sa musieť rozhodnúť medzi tým, či sa stane verejným poskytovateľom alebo nie. Ak nie, príde o 600 eur. To znamená, že rodičom by to musela zvýšiť na 750 eur. Pani, ktorá je za tou školou ako zriaďovateľ, si môže povedať, ja sa už na to môžem vykašlať, robte si so školou čo chcete a akoby ju odovzdá. Myslím, že tak to bolo myslené so slovami o zoštátnení. Podľa mňa nie je priamo znárodňovacím zákonom, ale dôsledky môžu byť takéto.

Čo hovoríte na tvrdenia, že si súkromné a cirkevné školy vyberajú len hrozienka v podobe lepších žiakov?

Dlhodobé štatistiky ukazujú, že na Slovensku sa v školách najlepšie darí deťom, ktoré sú zo sociálne ekonomického pozadia, ktoré sa o deti stará. Čím sociálne-ekonomicky lepšia rodina, tak tým je dieťa úspešnejšie. Tým, že sa za tieto školy platí alebo je to krok z pohľadu tej rodiny, že jej záleží, tak to vychýlenie krivky je v prospech detí, ktorým sa lepšie darí. Nie je to o tom, že si vyberáme šikovnejšie deti. Jedna z vecí, ktorá platí o našej škole je, že si nás často vyberajú rodičia, ktorí majú adoptované dieťa. Keď si na Slovensku adoptujete dieťa, je pomerne veľká pravdepodobnosť, že je rómske. My teda máme rómske deti, ale nie sú z prostredia generačnej chudoby. Ich nerómski rodičia si ich adoptovali, lebo im záleží na tom, aby boli v prostredí, kde sa im nebude ubližovať kvôli etnicite a budeme ho podporovať. Veľmi často totiž tieto deti svojim prenatálnym príbehom nepatria k tým, ktorí školu zvládajú ľavou zadnou. Keď sa narodilo matke, ktorá fajčila alebo drogovala, žiaľ, často sa to prejaví na jeho nervovej sústave a je to komplikovanejšie. Máme aj takéto deti a snažíme sa o ne v rámci možností starať.

Majú vaši pedagógovia vyššie mzdy vďaka školnému?

Ak by ste sa ich spýtali, hlboko by nesúhlasili. Peniaze používame na to, aby mali menšie úväzky a menej hodín museli učiť. Štát má predstavu, že učiteľ má učiť 23 hodín týždne. Zo skúsenosti vieme, že to je príliš veľa a optimum je medzi 18 až 20 hodinami. My totiž po tom učiteľovi chceme, aby si urobil čas na stretnutia s rodičmi, aby robil niektoré veci navyše. Naši učitelia majú teda rovnaké platy ako na neštátnych školách. Z pohľadu učiteľa na verejnej škole by sa však mohlo zdať, že má menšiu záťaž. Náš učiteľ vám povie, že rozhodne menšiu záťaž nemá, že má len menej hodín v rozvrhu, ale musí robiť veľa ďalších vecí ako napríklad pravidelne konzultovať s podporným tímom, starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, čo sa na verejnej škole možno nikdy nestane. U nás majú každý týždeň poradu. Keby ste na verejnej škole spravili každý týždeň poradu poobede, tí ľudia vás ukameňujú.

Stretnúť sa máte s ministrom školstva. S čím za ním pôjdete?

Koordinujeme sa s ostatnými zriaďovateľmi neštátnych škôl. Naše volanie je v prvom rade po tom, aby sme to celé nerobili horúcou ihlou a hľadali riešenia. O niektorých problémoch sa dá rozprávať, lebo sú v podobe mýtov. Správa Úradu hodnoty za peniaze je v skutočnosti veľmi plytká. Problematike neštátnych škôl sa venuje možno v dvoch paragrafoch, kde sa píše, že na Slovensku sa dáva na neštátne školy najväčšie percento z rozpočtu.

Zaznelo to aj na tlačovke ministra, že súkromné školy sú najväčším poberateľom verejných zdrojov. Nesúhlasíte s tým?

To tak naozaj je. Pri hlbšom ponorení do problému, zistíme, že to nie je tak, že neverejné štátne školy najviac ako keby obhrýzajú. Máme systém nastavený tak, že peniaze idú za žiakom. Štát umožnil vznik veľkého množstva neštátnych škôl a tie majú veľa žiakov. Konkrétne ide o 150 000 zo zhruba 600 000 žiakov. Na neštátnych školách máme teda zhruba štvrtinu všetkých žiakov. Nie je teda nič zvláštne na tom, že potom štvrtina rozpočtu ide na neštátne školy. V skutočnosti tak ako máme nastavené financovaní neštátnych škôl je najbežnejší model v rámci európskych krajín.

Medzirezortné pripomienkové konanie sa končí 8.júla. Stihnete zareagovať?

Snažíme sa o to, ale myslíme si, že na konci školského roku je to neférový boj s časom. Návrh, ktorý sa budem snažiť predniesť je, aby sme ho teraz zastavili, dali si čas do konca novembra, vytvorili pracovné skupiny, kde sa o tom môžeme rozprávať. Ak do novembra nenájdeme rozumný konsenzus, nech to ide ďalej touto cestou. Nie je úplne dobré dať 8. júla termín. Viem, že pán minister hovorí o tom, že to má platiť až od 2027/20289. Je rozdiel, keď je legislatíva schválená a platná a potom diskutovať. Lepšie je najskôr diskutovať a potom schvaľovať legislatívu.

Ako na zmeny reagovali rodičia? Nevyplašilo ich to?

Nemyslím, že sa vyplašili, skôr ich to nahnevalo. Školu tiež majú radi a považujú to za neférové. Naše nastavenie je také, že každý rodič je daňovým poplatníkom v tejto krajine a má právo, aby na jeho dieťa išlo rovnaké množstvo peňazí ako na dieťa hocikoho iného. Nemáme mať právo na systematickú diskrimináciu len preto, že by sme si vybrali neštátnu školu. Platíme dane rovnako, tak má naše dieťa dostať nižšiu podporu, ako dieťa suseda, ktorý chodí na verejnú školu? To je podľa mňa jedna zo základných kľúčových otázok.